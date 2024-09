Arcane saison 2 : les infos à retenir après la bande-annonce

Sans surprise, la saison 2 d'Arcane sera encore plus centrée sur la relation entre Jinx (Powder) et Vi, cette dernière essayant d'empêcher sa sœur de mener une révolution alors que les tensions montent entre Piltover et Zaun. Mais il se passe tellement de choses dans les 120 secondes de la bande-annonce qu’on peut aisément passer à côté de détails potentiellement importants. Voici ce que vous n'avez peut-être pas remarqué.

Jinx's blue hair has become an icon for the revolution

La bande-annonce montre que Sevika a effectivement raison. On voit notamment un plan où de nombreux citoyens de Zaun accueillent Jinx avec leurs cheveux teints en bleu, histoire de lui rendre hommage. Nous voyons ensuite Vi fixer une peinture murale représentant Jinx, mais il est intéressant de noter qu'elle est accompagnée de Vander et non de Silco. Vander, le père adoptif de Jinx, aujourd'hui décédé, était une figure populaire à Zaun, il est donc logique que son souvenir aide la population à se rallier aux actions de Jinx.

Is this frame a sign that Viktor's still with us?

Le docteur qui a aidé Viktor et inventé le shimmer a rappelé Singed à de nombreux vétérans de LoL. Cela a été confirmé par les sous-titres de Netflix, mais la série a gardé le secret en ne le nommant jamais. Au bout de 1m 13s dans la bande-annonce, on voit le docteur avec des cicatrices et des vêtements sur la bouche, d'une manière très similaire à celle dont Singed porte ses bandages.

Mais le plus excitant, c’est que nous allons enfin rencontrer Warwick, le loup-garou qui était l'un des 17 premiers champions de LoL. À 1m 15s, nous apercevons brièvement une bête obscure aux yeux rouges luisants qui ressemble beaucoup à Warwick , et à 1m 53s, une silhouette beaucoup plus nette qui est clairement la sienne apparaît alors qu'elle fixe Vi.

Is Le Blanc about to join the cast?

L'ombre fait penser à Silco, mais le symbole autour des yeux ressemble beaucoup au maquillage de LeBlanc, et la lueur jaune pourrait tout à fait représenter sa magie. La région de Noxus ayant une plus grande influence dans la saison 2, il y a de fortes chances que l'espiègle assassin et son organisation secrète, la Rose noire , fassent des ravages à Piltover et Zaun.

