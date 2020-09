Côté chiffres, on rappelle qu'Armand "Mondo" Duplantis avait sauté 6m17 en salle (et en Pologne) cette année, avant d'ajouter un centimètre à son record la semaine suivante en Pologne. Dommage pour Renaud Lavillenie, son ancien détenteur.

Côté chiffres, on rappelle qu'Armand "Mondo" Duplantis avait sauté 6m17 en salle (et en Pologne) cette année, avant d'ajouter un centimètre à son record la semaine suivante en Pologne. Dommage pour Renaud Lavillenie, son ancien détenteur.

Côté chiffres, on rappelle qu'Armand "Mondo" Duplantis avait sauté 6m17 en salle (et en Pologne) cette année, avant d'ajouter un centimètre à son record la semaine suivante en Pologne. Dommage pour Renaud Lavillenie, son ancien détenteur.