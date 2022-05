The Art of Beatmaking : Comment Dson Beats a crée « CAP » de Tory Lanez

En l’espace de quelques années, la suisse s’est bâtie une solide réputation en matière de beatmaking. Via la démocratisation de cette pratique en premier lieu, mais également grâce aux réseaux sociaux, véritable catalyseur à connexions. Réussir à placer des prod auprès de grands noms du rap n’est donc plus une utopie, en témoigne le CV déjà conséquent de Dson Beats , dont la vingtaine s’applique aussi bien pour son âge que pour le nombre de morceaux sur lesquels il est crédité.

Le Beatmaker : Dson Beats

« Ma sœur m’appelait toujours Dson quand j’étais petit, c’était un surnom qu’elle avait inventé donc j’ai gardé ça ! » Une décennie avant de composer ses propres mélodies, le suisso-mauricien expérimentait déjà la rythmique à ses heures perdues :

J’ai commencé à pratiquer le beatbox depuis l’âge de 7 ans sans savoir exactement ce que je faisais. Je m’amusais à reproduire et créer des sons avec ma voix et ma bouche un peu partout : dans le bus, aux toilettes, à l’école…si bien qu’on me mettait derrière la porte parce que je faisais trop de bruit ahah !

Après avoir appris à jouer de la guitare grâce à son cousin, Dson Beats va connaitre un véritable déclic en matant une vidéo bien précise : « J’ai vu un Youtuber américain faire de la musique et rapper avec sa Maschine (S/O Felly! ) Il jouait avec des pads et kickait sur ses prods. J’ai direct su que je voulais la même Maschine pour approfondir mes skills et apprendre à créer des sons sur un logiciel. »

Dson Beats au studio © Dson Beats

Niveau producteurs de légende, Dson Beats aime citer Quincy Jones, Timbaland, Avicii, Boi-1da et Skrillex comme inspirants de par leur discipline de travail.

Désireux d’assurer ses arrières au cas où sa carrière artistique ne serait pas au rendez-vous, le neuchâtelois a pris le temps de finir sa formation d’assistant socio-éducatif. Une fois sa maturité en poche, ce dernier s’est aussitôt lancé, en 2018.

Faire jouer son réseau est bien souvent décisif pour un beatmaker, Dson Beats l’a bien compris et entre en contact avec des pointures du hip-hop français : Bramsito, Key Largo, Timal, Remy ou encore Tsew The Kid lui ont fait confiance, ce dernier créditant l’helvète sur pas moins de sept tracks, belle perf’. Outre ces collaborations, la trajectoire du producteur va prendre un sacré tournant avec le single « Let Her Go » de The Kid LAROI.

En effet, l’un des tout premiers hits du prodige australien arbore ses notes de guitare :

Tout s’est fait à distance. J’ai envoyé par mail une de mes loops de guitare à JrHitmaker, un compositeur membre du label Internet Money. Il a conçu les drums et a fait écouter la prod à The Kid LAROI en studio. Ce titre est spécial pour moi car c’est ma première collaboration aux US, qui m’a gratifié de mon premier disque d’or !

Paru fin 2019, le clip de « Let Her Go » réalisé par le prolifique Lyrical Lemonade totalise aujourd’hui plus de 33 Millions de vues. Deux ans plus tard, Dson Beats répètera le même processus pour « Trapmania » de l’artiste Bic Fizzle en featuring avec Gucci Mane et Cootie : « Cette connexion s’est faite de façon similaire. J’ai envoyé une de mes loops de guitare et le producteur Tay Keith a fait les drums. »

Avec autant de placements à l’international, une question demeure : Qu’en est-il des collab’ suisses ? De son propre aveu, le neuchâtelois ne s’est intéressé que très récemment à la scène locale, dont il partage volontiers son point de vue : « Je pense qu’il est important que les artistes gardent leur identité propre, et qu’ils n’essaient pas de recopier ce qui se fait ailleurs. Parfois en allant sur YouTube, et en regardant ce qui se passe en suisse, sur dix sons, il y en aura une grande majorité qui se ressemblent. Un artiste qui propose quelque chose de différent et unique va beaucoup plus attirer l’attention. Certains l’ont clairement compris et leur originalité contribue à tirer leur épingle du jeu. Par exemple j’aime beaucoup ce que propose Arma Jackson , c’est un génie ce gars. Je kifferais bien bosser avec. J’aime aussi Moms , un rappeur de La Chaux-de-Fonds. Il a un flow propre à lui. Slimka , il a un phrasé percutant et des punchlines uniques, cela s’en ressent dans la vibe quand on bosse en studio. »

Pour info, Dson Beats et le membre de la SWK ont déjà quelques morceaux de coffrés.

Le son : CAP

Premier single extrait de la mixtape « Fargo Fridays (Season 3) » du canadien Tory Lanez, « CAP » se mue en diss track à l’encontre des artistes Megan Thee Stallion et Pardison Fontaine. Résolument évocateurs, les lyrics et le clip ne laissent personne indifférent, mais le véritable élément clé de ce banger est sans conteste l’instrumental.

Dson Beats a pu entrer en contact avec l’entourage ainsi que l’ingénieur du son de Tory Lanez afin de leur soumettre des prods. C’est à partir de ce moment que la connexion s’est établie entre les deux parties. Quant à la conception du morceau, session méthodologie avec le principal intéressé :

« J’ai fait toute la partie drums ainsi que la partie du bridge sur une loop du producteur Shottie, un loopmaker venant de Géorgie et qui a pour habitude de m’envoyer des loops depuis quelques années. C’est une instru très simple en soi. Il y a 4 tracks sur la loop : 808, Hi-Hats, Open Hat et Snare. Je voulais que ça bounce et que le placement de mes 808 comblés à celles de mes Hi-Hats créent un combo parfait pour le bounce que je voulais. À savoir que la pattern de 808 qu’on entend, c’est ma signature en quelque sorte. En tant que beatmaker, il est essentiel de posséder un cachet unique si l’on veut se démarquer. De plus, j’ai tendance à ne pas trop ajouter d’éléments sur la prod afin de laisser la place à l’artiste. Enfin, S/O à Chazzz et Orlando qui ont rendu ce placement possible. »

Composée en « 15 minutes sur une petite basse JBL » , l’instru se retrouve dans les mails de Tory Lanez fin février. Il aura fallu à peine trois jours au natif de Brampton pour boucler le son en studio et tourner un clip dans la foulée. Une semaine plus tard, le 11 mars, « CAP » était officiellement disponible, de quoi impressionner le suisse : « J’ai rarement travaillé avec un artiste aussi efficace. »

Plus d’un mois après la release, le titre comptabilise bientôt 3 millions d’écoutes sur Spotify et 2 millions de vues sur YouTube, juste récompense pour cet acharné de travail qu’est Dson Beats, en attendant un possible second disque d’or à déballer.