Lorsqu’on dissèque l’itinéraire de Jerrel, de son vrai nom, on s’aperçoit rapidement qu’une personne a été déterminante dans son apprentissage musical, sa mère : « J’ai commencé la pratique du beatbox à l’âge de 9 ans. Ma mère a vite décelé chez moi un certain potentiel et m’a direct poussé à faire du beatmaking. Je me souviens qu’un jour elle a débarqué à la maison avec un Akai MPK49 sous le bras en me disant que la musique allait me canaliser. Elle m’a également équipé de l’application Ableton et inscrit à des cours de piano. Au début je captais rien, mais à force de jouer avec l’appli j’ai surkiffé ».