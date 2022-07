The Art of Beatmaking : Comment Spectre a crée « Movie » d’Empty7

Avant de se lancer dans la production, le suisse a exercé comme DJ, ce qui lui a permis d’acquérir les bases de la musique. Désireux de bosser sur ses propres créations, Spectre commence alors à peaufiner ses premiers beats : « J'ai toujours su que j'étais un artiste, Il me fallait juste trouver une bonne façon d’exprimer mon art. Alors quand j’ai débuté dans le beatmaking et que des gens ont posé sur mes prod, j'étais heureux, tout simplement. »

Avant de se lancer dans la production, le suisse a exercé comme DJ, ce qui lui a permis d’acquérir les bases de la musique. Désireux de bosser sur ses propres créations, Spectre commence alors à peaufiner ses premiers beats : « J'ai toujours su que j'étais un artiste, Il me fallait juste trouver une bonne façon d’exprimer mon art. Alors quand j’ai débuté dans le beatmaking et que des gens ont posé sur mes prod, j'étais heureux, tout simplement. »

Avant de se lancer dans la production, le suisse a exercé comme DJ, ce qui lui a permis d’acquérir les bases de la musique. Désireux de bosser sur ses propres créations, Spectre commence alors à peaufiner ses premiers beats : « J'ai toujours su que j'étais un artiste, Il me fallait juste trouver une bonne façon d’exprimer mon art. Alors quand j’ai débuté dans le beatmaking et que des gens ont posé sur mes prod, j'étais heureux, tout simplement. »

Nos démarches respectives se ressemblent, lui cache son visage, et moi, je ne me montre pas. Deux gars discrets qui font de la musique pour le monde.

Nos démarches respectives se ressemblent, lui cache son visage, et moi, je ne me montre pas. Deux gars discrets qui font de la musique pour le monde.

Nos démarches respectives se ressemblent, lui cache son visage, et moi, je ne me montre pas. Deux gars discrets qui font de la musique pour le monde.

Lorsque survient la fameuse question de ses plus grandes inspirations, Spectre dégaine trois blazes : le pape du Dirty South Mike Dean , la prodige canadienne WondaGurl et la fratrie allemande Cubeatz :

Lorsque survient la fameuse question de ses plus grandes inspirations, Spectre dégaine trois blazes : le pape du Dirty South Mike Dean , la prodige canadienne WondaGurl et la fratrie allemande Cubeatz :

« Par exemple, la fin de « Highest in the Room » de Travis Scott m’a beaucoup marqué. Wondagurl, ce sont ses drums (batteries) qui m’impressionnent. Elle t’amène toujours là où tu ne t’y attend pas. Les placements de chaque hit hat , kick 808 ou snare sont millimétrés. Quant aux frères Cubeatz, ils ont conçu les plus gros hits des rappeurs américains tout en étant européens, et ça c’est ultra inspirant pour tout beatmaker qui souhaite réussir à l’international ».

« Par exemple, la fin de « Highest in the Room » de Travis Scott m’a beaucoup marqué. Wondagurl, ce sont ses drums (batteries) qui m’impressionnent. Elle t’amène toujours là où tu ne t’y attend pas. Les placements de chaque hit hat , kick 808 ou snare sont millimétrés. Quant aux frères Cubeatz, ils ont conçu les plus gros hits des rappeurs américains tout en étant européens, et ça c’est ultra inspirant pour tout beatmaker qui souhaite réussir à l’international ».

« Par exemple, la fin de « Highest in the Room » de Travis Scott m’a beaucoup marqué. Wondagurl, ce sont ses drums (batteries) qui m’impressionnent. Elle t’amène toujours là où tu ne t’y attend pas. Les placements de chaque hit hat , kick 808 ou snare sont millimétrés. Quant aux frères Cubeatz, ils ont conçu les plus gros hits des rappeurs américains tout en étant européens, et ça c’est ultra inspirant pour tout beatmaker qui souhaite réussir à l’international ».