The Art of Beatmaking : Truckthomas

« En fait j’suis juste un kiffeur de musique. » expose humblement Truckthomas lorsqu’il s’agit d’évoquer son parcours. Producteur, défricheur, curateur, collectionneur, chroniqueur…nombreux sont les adjectifs pour caractériser ce passionné du 4ème art qui fait indéniablement partie des beatmakers helvétiques à suivre de très près en 2025. Portrait.

Vinyle à 30 balles, ramen à 50 centimes

Truckthomas est tombé dans la marmite sonore quand il était petit, avec pour triptyque de chevet les albums « Songs in the Key of Life » de Stevie Wonder, « Off the Wall » de Michael Jackson ou encore « Black Moses » d’Isaac Hayes : « J’ai grandi au sein d’une famille qui kiffait le son. Mes parents m’ont donné ce goût pour la découverte musicale. Ma mère écoutait du rock tandis que mon père était davantage branché soul ». Une fois débarqué au cycle, le futur digger se prend de plein fouet la nouvelle vague du rap américain, avec des crews emblématiques tels que T.D.E, Odd Future, A$AP Mob ainsi que les figures de proue Joey Bada$$, Mac Miller et enfin, les OG Curren$y, Roc Marciano, Pusha T. 2010 est également une année charnière pour certains artistes comme Kanye West et Booba, dont le morceau « Double Poney » a rapidement matrixé Thomas.

Plus que jamais plongé dans le hip-hop, celui-ci se remémore ses années lycée : « C’est à cette période-là que j’ai commencé à m’intéresser de près aux instrumentales. Je me suis rendu compte qu’un mc moyen qui posait sur une prod de ouf me plaisait bien plus qu’un super mc qui posait sur une prod bancale. Vers 2012/2013, j’ai donc téléchargé FL Studio et je me suis entrainé à concevoir des instru ».

Grand fan du Wu-Tang, Truckthomas confie que sa toute première prod faisait écho aux compositions d’un certain RZA. Désireux de poncer la culture hip-hop sous toutes ses coutures, il s’essaie parallèlement au graffiti et gratte quelques mesures sans pour autant rapper, convaincu que l’art qui lui sied le mieux reste la production. Son savoir-faire en DJing, il le doit à l’un de ses beatmakers préférés, DJ Premier, connu pour alterner les casquettes de producteur et DJ : « Dans cette optique, j’ai chopé mon premier disque chez Music Lovers aux Eaux-Vives, l’album d’Eric B. & Rakim, « Paid in Full » pour 30 balles. Par la suite j’ai commencé à sérieusement défricher des vinyles, surtout du jazz pour sampler, j’étais énormément influencé par Madlib dans ce que je cherchais ». Tout aficionado de la pratique vous le dira, débusquer un sample de façon totalement random s’apparente à une immense satisfaction comme le précise Truckthomas : « Quand j’étais à Lyon pour les études, je prenais mes APL et j’allais directement les dépenser en vinyles chez mon disquaire, quitte à manger des nouilles ramen à 50 centimes pour le restant du mois. Je sélectionne un skeud de Barney Kessell, je le joue de manière un peu aléatoire et je tombe direct sur le titre qui a été samplé par J Dilla pour « The Look of Love » de Slum Village, immense claque sur le moment ».

Alors âgé de 18 piges, celui-ci s’offre une SP-404SX aidé par ses parents et effectue un stage au sein de l’écurie Sofa Records, référence lyonnaise en matière de disques. Autre sommité du microsillon, l’équipe de Bongo Joe, chez qui le jeune digger finit par prendre ses quartiers à force de trainer dans l’enceinte du spot genevois : « J’étais en charge du seconde main là-bas, j’ai rencontré des gens qui sont devenus des proches, Mah’Mood, wftcoucou ou encore Laurent (Six Tonnes de Chair Records) ». Entre son taff et ses DJ set, le nom de Truckthomas commence à résonner au sein de la cité de Calvin. D’ailleurs, celui-ci tire son blaze du long-métrage de blaxploitation « Truck Turner » paru en 1974 qui met en vedette Isaac Hayes : « Je crois que c’est un de mes films préférés. Même si en vrai je n’aime pas trop m’attarder sur la signification de mon blaze, c’est l’intention que tu mets dedans qui compte. Dans l’argo new-yorkais des 90’s quelque chose de truck est synonyme de dinguerie donc je trouve que ça sonne bien ! ».

La structure Bongo Joe abritant également un label, Thomas apprend les bases du métier, lui qui a toujours voulu monter son propre projet. C’est ainsi qu’en 2020, le label de réédition jazz Sconsolato est né : « Le spiritual jazz commençait à être recherché dans le milieu du disque, alors quand j’ai eu les ressources financières nécessaires, j’ai starté le truc. Pour le lancement, je me suis attelé à sortir 300 copies physiques de « Live In Europe Vol.1 », galette qui regroupe les meilleures sessions live du saxophoniste de free jazz Noah Howard. À ma grande surprise, le stock s’est écoulé en à peine une semaine ». Amateur de la discographie de feu Pharoah Sanders, Truckthomas s’est vu participer à la réédition posthume de l’album « PHAROAH » du saxophoniste américain en qualité de chercheur, curateur et collaborateur.

Hyper productif, celui-ci chapeaute en parallèle World to the Wise, micro label destiné à l’édition de beat tapes locales : « Je sortais mes tapes en indépendant sur Bandcamp ou Souncloud et je me suis assez vite rendu compte qu’il y avait bon nombre d’artistes talentueux au sein du bassin lémanique ». Actuellement, deux EP ont été édités ; « Motionwise » de Mah’Mood, skeud dont les sonorités flirtent avec le funk, le hip-hop et le disco ainsi que « Dysfunctional Loop » de Sebastiao Loopes, présent au sein de n otre sélection des meilleurs projets suisses cuvée 2022 . C’est d’ailleurs une véritable alchimie qui s’est nouée entre les deux défricheurs sonores : « La première fois que j’ai capté Seb, c’était lors d’une bourse aux disques à Lausanne en 2018. On a échangé à propos de nos goûts en matière de samples, de skeuds. C’est un DJ et beatmaker d’exception avec qui j’ai eu honneur d’avoir pu collaborer ».

L’affaire tourne au Sale

Autre connexion importante à souligner, Le Chroniqueur Sale , survenue suite à un live youtube où celui-ci a écouté une beat tape soumise par Truckthomas, non sans l’appréhension du digger : « Le concept repose sur une analyse en direct de ton morceau par le Chro’ ainsi que sa communauté. Bien que les retours soient toujours constructifs, si le bail est bancal tu te fais laver par lui mais aussi par les gens du chat, donc c’était risqué on va dire (rires) ». Au final la pointure masquée a non seulement validé la tape, mais également capté Thomas par la suite sur Paname, lui permettant de placer des prods pour des artistes comme Benjamin Epps et B.B. Jacques. Co-crédité sur la piste « ALEX ADLER » issue du quatrième album de l’artiste de Courbevoie, le producteur en détaille sa conception :

« En août 2022, lors d’une session je tombe sur un disque funk qui possède une intro hyper deep comparé au reste de la tracklist. J’ai samplé ça, commencé à travailler la boucle avec un break, bref je commençais à avoir un bon groove et j’ai direct pensé à B.B. Jacques pour poser dessus. J’envoie ça au Chro’ dans la foulée, il rajoute une basse, des claviers, deux trois percussions. Deux jours plus tard B.B. Jacques est tellement emballé que le titre finit par atterrir sur « NEW BLUES, OLD WINE ». Tout s’est enchainé très vite, au final je trouve que c’est une piste assez unique au sein du projet, et apparemment un des morceaux préférés de B.B Jacques sur l’album ».

Parmi les nombreux concepts issus de l’esprit décidemment fertile du Chroniqueur Sale, un format qui oppose deux mc le temps d’un freestyle sur une flopée d’instrus ; le Sale Versus. En prévision du troisième épisode, Truckthomas reçoit un coup de bigo du Chro’, désireux de placer quelques-unes de ses prod. Au casting, deux kickeurs au profil différent, l’éclectique zurichois GRËJ ainsi que le rookie d’Argenteuil Tisma . Bien que n’ayant libéré aucune réelle sortie avant la session, ce dernier a littéralement sidéré l’auditoire : « Lorsqu’on a tourné le versus, il nous a tous choqué et je pèse mes mots. Suite à sa victoire, on est resté en contact en sachant pertinemment qu’on voulait bosser les 3 ensemble, c’est comme ça qu’a germé l’idée de la tape « HAPPY DAYZ ». Paru à la rentrée 2024, le disque s’articule autour de 14 pistes, toutes d’une durée d’environ 2 minutes, clin d’œil aux transitions musicales des émissions de radio : « Ce qu’on voulait avec cette tape, c’était réussir à distiller un enchainement hyper fluide au fil des tracks. Dès l’instant où l’on s’est capté de 15h00 à 18h00 au lieu de 1h00 à 6h00 du mat’ là on a vraiment commencé à charbonner les morceaux (rires). On a fignolé la majorité du projet sur trois jours avec pour point d’orgue le titre « Maintenance » qu’on a plié en fin de séminaire. Je tiens à souligner le gros travail sur le mix/master aussi ».

Celui qui n’en finit plus de caler des prod est également bien connecté avec la scène hip-hop outre-Atlantique, en atteste ses placements pour des artistes émergents tels que Monday Night et Nitty Blanco : « Justement, j’ai un EP en commun avec Nitty qui devrait débarquer sous peu. Cela me tient à cœur de bosser avec des ricains. En parallèle de ça, je planche sur mon premier projet solo en mode beat tape. Du côté académique de la chose, j’ai réalisé un projet de master sur les liens entre le jazz et la poésie qui va être publié par l’Université de Genève. J’aimerais aussi me lancer dans un doctorat sur la mondialisation du free jazz à partir des années 60. J’ai ce privilège de lier ma formation académique à ma passion pour la musique, c’est précieux. »