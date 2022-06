Découvre l’univers de l’artiste suisse Serge Lowrider

Après des débuts tonitruants en été 2021, le Red Bull Half Court revient en grande pompe le samedi 2 juillet 2022. Au programme de cette seconde édition, un tournoi de streetball en 3x3 avec des matchs limités à 10 minutes, pour une bonne dose d’adrénaline ! Que les orfèvres du dunk se rassurent, il est possible de se qualifier grâce au bonus « Own The Court » récompensant le plus grand nombre de paniers marqués. Équipes féminines et masculines venues des quatre coins de la planète vont s’affronter pour remporter la compétition, et surtout un ticket pour la prestigieuse finale mondiale au Caire.