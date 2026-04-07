Assassin’s Creed Shadows : le nouveau départ dont la saga avait besoin

Depuis la création de la saga de jeux d’action et d’infiltration Assassin’s Creed par Ubisoft en 2007, la licence n’a cessé de se réinventer. En 2020, avec la sortie du jeu d’aventure Assassin’s Creed Valhalla , qui se déroule dans un univers viking, tout est devenu plus grand sans s’améliorer pour autant. La quantité semblait alors passer avant la qualité. Trois ans plus tard, le volet suivant, Assassin’s Creed Mirage, signait un retour aux sources de la série. Aujourd’hui, Assassin’s Creed Shadows est le 14e opus de cette saga culte . Et il est un jeu plus ambitieux, plus travaillé et plus immersif que jamais. Shadows est le nouveau départ dont la saga avait besoin.

Êtes-vous un maître assassin ? Répondez à notre quiz

Dessin Assassin’s Creed © Kastner

Testez vos connaissances sur l’ordre et répondez au quiz ultime sur Assassin’s Creed Shadows . Participez gratuitement et débloquez des objets Red Bull exclusifs en jeu. Mais ne perdez pas de temps. Seuls les 2'000 premiers participants qui ont répondu correctement à toutes les questions et se sont inscrits dans notre formulaire recevront les codes pour obtenir les objets en jeu :

PARTICIPER MAINTENANT : accédez ici au quiz sur Assassin’s Creed

01 Une plongée immersive dans l’ère des samouraïs

Assassin’s Creed Shadows vous emmène au Japon féodal, en l’an 1579 . Nous sommes à la fin de la période Sengoku, une époque marquée par les conflits internes entre les quelque 200 seigneurs à la tête de territoires autonomes et par l’influence grandissante des puissances occidentales.

Shadows commence avec la présentation de son premier personnage principal : Yasuke , un imposant guerrier d’origine africaine arrivé au Japon en tant qu’esclave à la solde de maîtres européens. Remarqué par le seigneur de guerre Oda Nobunaga , ce dernier le prend sous son aile. Yasuke suit alors un entraînement pour devenir samouraï et, telle une véritable machine de guerre, s’engage sur les champs de bataille pour son maître japonais.

Yasuke devient un samouraï au service d’Oda Nobunaga © Ubisoft

C’est également Nobunaga qui, avec son armée, envahit et réduit en cendres Iga, la province d’origine du deuxième personnage principal d’Assassin’s Creed Shadows, la jeune kunoichi Naoe .

Au début de l’histoire, le père de Naoe confie à sa fille la mission de protéger une caisse mystérieuse des envahisseurs menés par Nobunaga. Mais confrontée à une supériorité numérique, la jeune assassin échoue, se fait blesser et assiste impuissante au vol de la boîte. Dans sa quête vengeresse, Naoe rejoint la Confrérie qui joue enfin à nouveau un rôle central dans ce dernier opus.

La ninja Naoe rejoint la Confrérie des Assassins © Ubisoft

En quelques heures de jeu seulement, vous vous immergez dans une trame fascinante et profonde , bien plus captivante que celles des derniers Assassin’s Creed. Mais le lore n’est pas la seule source de satisfaction, Shadows constitue également une nette amélioration en matière de mise en scène . Avec ses cinématiques dignes du grand écran, sa bande-son captivante et son atmosphère prenante, ce jeu d’aventure en monde ouvert vous transporte dans un univers hollywoodien.

Assassin’s Creed Shadows vs Real Life : à quel point les acrobaties du jeu sont-elles réalistes ? Nous avons réuni certains des meilleurs athlètes à Ninja Kingdom Ise pour répondre à cette question. Découvrez le résultat impressionnant en vidéo :

02 Deux gameplays bien différents

Avec Yasuke et Naoe, Assassin’s Creed Shadows vous propose donc de jouer deux personnages principaux. Au contraire du volet publié en 2015, Assassin’s Creed Syndicate et ses personnages Jacob et Evie Frye, le frère et la sœur que vous pouvez y incarner, le samouraï et la shinobi se jouent de manières très différentes.

Naoe et Yasuke ont des forces et des faiblesses qui leur sont propres, des styles de jeu et de combat distincts, des stratégies et possibilités individualisées. Tandis que Yasuke , en tant que Samouraï, combat dans les règles de l’art et livre bataille avec son sabre long, sa lance ou un arc et des flèches, Naoe mise plutôt sur la furtivité, pose des pièges et sème la confusion , rappelant ainsi fortement le gameplay d’Ezio, Altaiir ou Ratonhnhaké:ton des volets précédents.

Yasuke et Naoe sont deux personnages bien différents. © Ubisoft

Naoe est une héroïne agile, rapide et silencieuse. En revanche, son armure légère et sa santé réduite la rendent plus vulnérable. Yasuke, au contraire, porte un équipement lourd de samouraï et est nettement plus résistant. Ce géant se déplace beaucoup plus laborieusement, mais est capable de défoncer des portes en bois massives.

Durée de vie Quête principale D'après Ubisoft, il faut 30 à 40 pour terminer l'histoire. Quêtes secondaires Si vous terminez toutes les quêtes secondaires et autres contenus, vous pouvez compter 80 heures de jeu supplémentaires.

C’est ce qui fait la particularité de Shadows. Selon le personnage que vous incarnez, le gameplay change drastiquement. Une fois le duo formé après quelques heures de jeu, vous pourrez passer d’un personnage à l’autre à tout moment .

Cela confère au jeu un aspect tactique et une profondeur supplémentaires. En effet, dès que vous accepterez une mission, vous devrez estimer quelle approche est la plus judicieuse. À quelques exceptions près, vous aurez néanmoins la possibilité de boucler Assassin’s Creed Shadows en ne jouant que l’un des deux personnages .

Yasuke est peu réactif, mais très puissant © Ubisoft

Les fans de longue date de la série se délecteront de l’agilité de Naoe et son grappin pour escalader des tours et franchir les remparts des temples, mais aussi de sa capacité à distraire ses adversaires à l’aide de bombes fumigènes, de grelots et d’autres accessoires. Yasuke, quant à lui, séduira les joueurs par ses manœuvres brutales et sa puissance de frappe impressionnante. Le samouraï ne baisse jamais les yeux, pas même lorsqu’il fait face à plus fort que lui.

Comment crée-t-on un jeu vidéo ? Notre série « Levels » vous emmène dans les coulisses des développeurs de jeux vidéo.

15 min L'histoire derrière Crew Motorfest Plongez dans les coulisses de la conception du nouveau jeu d'Ubisoft Studios : The Crew Motorfest.

03 Un univers crédible et vivant

Ces dernières années, une critique revenait régulièrement à propos des jeux en monde ouvert de l’éditeur et de la « formule Ubisoft » : des missions souvent bien trop formatées et répétitives, ainsi qu’une carte surchargée de symboles. C’est exactement ce que l’éditeur a voulu changer avec Assassin’s Creed Shadows, et force est de constater qu’il y est très bien parvenu dans l’ensemble.

Les tours de guet , un grand classique de la saga, jouent à nouveau un rôle central. À leur sommet, vous y débloquez la carte des lieux où vous vous trouvez. Toutefois, au contraire des autres volets, la carte ne se synchronise pas automatiquement. Au lieu de cela, vous devez explorer les endroits intéressants vous-même et, au besoin, les marquer manuellement sur votre carte. Qu’est-ce qui se cache donc derrière ce point d’interrogation sur la montagne à 540 mètres de vous ? Et qu’est-ce qui vous attend dans le donjon que vous apercevez au fond de la vallée ?

L’univers pittoresque et vivant regorge de secrets © Ubisoft

Tout cela donne plus envie que jamais de s’immerger dans le monde pittoresque du Japon féodal. D’autant plus que les actions à réaliser au sein de l’univers de jeu sont nettement plus variées .

Vous pouvez notamment partir à l’assaut de camps ennemis, tester vos compétences d’archer à cheval avec Yasuke, ou encore utiliser Naoe pour vous faufiler sans vous faire remarquer auprès d’animaux sauvages afin de les dessiner selon la technique sumi-e. Et aucun souci si vos premiers dessins ne sont pas réussis, la jeune shinobi n’a pas un talent artistique inné.

L'open world Taille et échelle Assassin's Creed Shadows couvre un total de neuf provinces japonaises. L'environnement La majorité de la map est rurale, mais il y a aussi des endroits plus animés comme Fukuchiyama et Osaka.

Néanmoins, ce sont les activités propres aux deux protagonistes qui rendent le jeu si intéressant. Par exemple, Yasuke peut trouver des Katas qui consistent à réaliser une chorégraphie avec son sabre au cours d’un Quick time event (QTE). Quant à Naoe, elle s’essaie à la méditation avec les Kuji-kiris, des lieux où elle cherche à harmoniser son corps et son esprit.

Ces exercices méditatifs ne semblent au premier abord qu’être de simples QTE, mais ils présentent par la même occasion le passé des personnages et vous permettent d’en savoir plus sur leurs origines et leurs motivations. Un élément de gameplay à la fois intelligent et ludique.

Des personnages secondaires crédibles au service du récit © Ubisoft

Bien évidemment, l’univers de jeu, composé de neuf grandes provinces , est également peuplé de toutes sortes de créatures. Shadows met habilement en scène des personnages secondaires d’une profondeur étonnante. Parallèlement, les amoureux des animaux pourront caresser des chats et des chiens, mais aussi admirer des tanukis et bien d’autres créatures. Dans cet opus, les deux héros n’auront pas la chance de pouvoir compter sur un rapace comme fidèle compagnon. En revanche, votre fidèle destrier vous aidera à vous rendre plus rapidement d’un point A à un point B.

Saut de la foi : la légendaire figure acrobatique de freerunning, le « saut de la foi » dans une botte de foin, est évidemment mise à l’honneur dans Shadows. Mais ce saut est-il également possible dans le monde réel ? Le pro du freerunning , Dominic Di Tomasso , s’y est essayé :

04 Une météo dynamique

Assassin’s Creed Shadows apporte deux nouveautés excitantes. Il s’agit tout d’abord du système de météo dynamique incluant les quatre saisons. Ce nouvel élément change non seulement l’esthétique de l’univers de jeu, mais a également des effets conséquents sur le gameplay . La météo et les saisons ne peuvent toutefois pas être choisies librement, et elles ne s’enchaînent pas non plus de manière dynamique. Elles dépendent plutôt de votre mission en cours et du temps écoulé dans l’histoire.

Les environnements variés sont l’élément phare du jeu © Ubisoft

Au printemps et en été, lorsque vous souhaitez infiltrer un bastion ennemi fortement gardé, vous pouvez par exemple utiliser le lac à proximité pour vous rendre à l’intérieur sans être repéré. En hiver, en revanche, cette option n’est pas disponible, car l’eau est recouverte d’une épaisse couche de glace. Par ailleurs, vous devez toujours garder un œil sur les stalactites accrochées aux bâtiments et aux temples, car elles peuvent se détacher et vous blesser, ou alerter les sentinelles postées à proximité.

Même si la météo n’est pas aussi dynamique que nous l’aurions souhaité, cette nouveauté apporte un vent de fraîcheur sur le gameplay et a un effet positif sur l’atmosphère en jeu.

Il en va de même avec les cycles jour-nuit dynamiques : dans les forêts denses du Japon, l’obscurité est (faute de torche) nettement plus intimidante que dans Valhalla ou Odyssey. De même, en ville, vous avez la possibilité d’éteindre rapidement les sources de lumière, telles que les lampions ou les bougies, ce qui vous permet de vous déplacer furtivement.

05 Un système gratifiant de construction de base

La seconde nouveauté s’intègre elle aussi formidablement dans le jeu. En effet, très tôt dans votre progression, vous avez la possibilité de créer votre propre repaire grâce à un système de construction de base . Certes, il y avait déjà des bureaux d’assassins et des camps de guerriers dans d’autres volets de la saga, mais Shadows va plus loin.

Vous pouvez placer différents types de bâtiments à votre guise dans l’espace de construction, à condition de disposer des ressources nécessaires. Vous pouvez décorer votre campement et même faire venir différents animaux, tels que des chiens, des chats, des singes, des cerfs ou des renards.

Vous pouvez créer votre repaire grâce à l’outil éditeur © Ubisoft

La création du repaire ne revêt toutefois pas qu’un simple aspect ludique. En effet, dans Shadows, il vous sert de zone de repli . Vous pouvez non seulement y faire le plein d’énergie et discuter avec vos alliés, mais aussi y collecter des points de connaissance que vous pouvez utiliser pour débloquer de nouvelles compétences ou pour obtenir divers avantages qui faciliteront votre progression.

L’ambiance d’Assassin’s Creed Shadows est à couper le souffle © Ubisoft

Vous pouvez également y former des éclaireurs. Certains d’entre eux vous aideront directement en combat, tandis que d’autres mèneront leurs propres missions ou exploreront des zones pour vous.

06 Infiltrations, combats, leveling

Côté gameplay, Assassin’s Creed Shadows reste bien heureusement fidèle à ses racines et se présente comme un jeu d’infiltration stimulant avec des déplacements inspirés du parkour et des combats intenses .

Les fans de la saga apprécieront particulièrement de pouvoir incarner Naoe. Très agile, la jeune shinobi saute par-dessus les troncs d’arbres, se hisse aux branches des arbres à l’aide de son grappin et escalade des remparts dès qu’elle a besoin de repérer ses environs. Elle vous permet de vous débarrasser de vos ennemis inattentifs en les assassinant silencieusement ou en détournant leur attention grâce à une utilisation judicieuse des accessoires.

Naoe est une experte de la furtivité © Ubisoft

Les combats directs sont toutefois bien plus délicats avec la jeune femme qu’avec Yasuke. Il faut dire qu’il dispose d’un arsenal impressionnant qui lui permet de facilement tenir tête à deux ou trois ennemis à la fois. Le système de combat est très proche de celui du volet précédent et se compose d’une bonne variété de techniques, entre les blocages, les parades, les roulades d’esquive et plus encore.

On peut se réjouir qu’Ubisoft ait sensiblement augmenté le niveau de difficulté sur Shadows : vous ne serez jamais un guerrier aussi puissant qu’un Eivor dans Valhalla. Et cela rend le jeu bien plus plaisant. Les cibles d’assassinat constituent évidemment un autre point fort, mais nous ne vous en dévoilons pas plus pour préserver la surprise.

Par ailleurs, Assassin’s Creed Shadows a hérité des éléments de rôle-play des volets précédents. Vous pouvez monter en puissance en acquérant de nouveaux vêtements et équipements, mais aussi vous spécialiser de différentes manières grâce aux six arbres de compétences par personnage.

Chaque personnage dispose de six arbres de compétences © Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows constitue ainsi un jeu complet et parfaitement cohérent qui devrait plaire non seulement aux fans de la série, mais aussi aux néophytes. La mise en scène de qualité cinématographique et les personnages sophistiqués se révèlent être des éléments innovants et très appréciés.