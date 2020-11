Ne nous mentons pas : le coeur de métier d'un viking dans l'Angleterre médiévale, c'est le meurtre, le pillage et l'incendie volontaire. Mais ce n'est pas tout, pour compléter la partie hobbies de votre CV, Assassin's Creed Valhalla vous propose des joutes verbales, des parties de dés, des jeux de boisson ou encore de la pêche. Autant d'activités qui peuvent vous rapporter de considérables quantités d'oseille et de points de charisme. Aussi, on vous donne notre mode d'emploi pour chaque mini-jeu.

Flyting

Un échange tendu © Ubisoft

La joute verbale est, en gros, un battle d'insultes rimées basé sur un véritable passe-temps des vikings du moyen-âge. Le but : humilier votre adversaire en choisissant la meilleure répartie sur trois choix possibles.

Mais l'idée, bien sûr, est de faire référence à la situation ou au contexte employé par votre opposant pour lui envoyer un vrai passing shot dans la barbe. Se contenter de choisir une répartie qui rime avec l'insulte originale ne marchera donc pas. Et si vous avez du mal, on vous conseille de sauvegarder votre partie avant chaque joute et de la recharger si vous échouez.

L'Orlog

L'Orlog, le meilleur jeu de société du moyen-âge © Ubisoft

Si l'Orlog a l'air d'un mini-jeu relativement simple au premier abord, il ne l'est évidemment pas tant que ça. L'objectif ? Exploser les 15 points de santé de votre adversaire - représentés par des pierres - en lançant des dés. Le premier joueur en jette six, choisit ceux qu'il veut garder et ceux qu'il veut relancer et laisse l'autre jouer. Après trois séquences, le jeu vous propose d'utiliser une faveur divine, et la phase de résolution débute. Si aucun joueur n'a gagné à son issue, on passe au tour suivant.

Et voilà ce que représente les icônes des dés :

Hache : Inflige 1 dégât au corps-à-corps

Flèche : Inflige 1 dégât à distance

Casque : Bloque 1 dégât au corps-à-corps

Bouclier : Block 1 dégât à distance

Main : Vole 1 jeton Dieu

Maintenant que vous connaissez les bases, essayons de voir comment pouvez gagner. Parce que même si le jeu est basé sur le hasard, vous aurez besoin de savoir quelques petites choses pour ne pas enchaîner les humiliations.

À ce titre, il existe une tactique qui marche pas mal : blinder votre defense en accumulant les casques et les boucliers tout en empilant des jetons Dieu, puis infliger autant de dégâts que possible au dernier tour à grands coups de faveur divines. Bien sûr, vous devrez aussi répondre aux jets de dés de votre adversaire, mais gardez en tête qu’il vaut mieux encaisser et attendre la bonne opportunité pour frapper plutôt que d’attaquer comme un dingue.

La picole

Skol! Skol! Skol! Skol! © Ubisoft

Voilà le mini-jeu le plus simple d'Assassin's Creed Valhalla. Tout ce que vous avez à faire, c'est enquiller plus de godets que votre adversaire en martelant le bon bouton quand le cercle blanc est dans la zone orange. Tout est une histoire de rythme et d'ajustements, puisqu'Eivor commencera à tanguer après une corne ou deux, et qu'il faudra rester debout tout en continuant à avaler des litres de houblon. On sait que vous pouvez le faire.

La pêche

Vous pouvez pêcher avec des explosifs, un arc ou une canne © Ubisoft

On trouve des poissons un peu partout dans le monde d'Assassin's Creed Valhalla, et ils rapportent pas mal. Alors autant ne pas passer à côté des runes, du matos ou de l'oseille qu'ils promettent et taquiner de la truite dès que possible. Par contre, n'oubliez pas d'acquérir le livre "Les poissons fantastiques et où les trouver" et de construire la cabane de pêche de votre colonie avant de vous y mettre.

Puis, approchez-vous d'un cours d'eau, sortez votre canne à l'aide du pavé directionnel et jouez des gâchettes pour attraper vos premières proies. La droite vous permettra de ferrer les poissons, et vous devrez ensuite les ramener sur la berge avec le stick gauche tout en martelant X/A. Attention, cela dit, quand le fil est rouge, ne touchez plus à rien au risque de perdre le poisson.