Vous avez plus de temps libre pour jouer aux jeux vidéo et souhaitez en tirer le meilleur parti ? Le docteur Matthew Barr a quelques conseils pour vous.

Universitaire au Centre des sciences informatiques de l'université de Glasgow et vice-président de la British Digital Games Research Association, Matthew Barr étudie la façon dont les jeux vidéo peuvent être utilisés pour développer certaines compétences cérébrales, mais aussi l'esprit critique.

Avec l'aide de Christopher "Duffman" Duff , analyste en chef des superstars de League of Legends G2, de Michaela "mimi" Lintrup, l'un des noms les plus en vue de la scène féminine de Counter-Strike, et de Topson , membre d' OG , Matthew Barr révèle comment vous pouvez hacker votre cerveau pour améliorer votre propre gameplay .

1. Faites des pauses

Même OG a besoin d'un break de temps en temps © Jonanthan Oon

Maximisez-vous vraiment votre potentiel lors de vos longues sessions de jeu ? Pas selon le Dr Barr : "Si vous jouez six heures par jour, vous serez un bien meilleur joueur si vous espacez vos séances autant que possible". Faire des pauses régulières dans tout ce qui demande un effort cognitif est un moyen efficace de permettre au cerveau d'assimiler plus d'informations et de se recharger," ajoute-t-il.

Duffman approuve : "Le burnout est un gros risque, surtout lorsqu'il s'agit de s'entraîner à un jeu comme League of Legends. Lorsque vous devez jongler entre le jeu en équipe et l'entraînement individuel, vous pouvez rapidement arriver à un point où vous vous entraînez trop. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, nous abordons la saison de manière plus détendue au début de la saison. Nous avons généralement besoin de deux à trois semaines pour être au maximum de nos capacités avant les playoffs et les tournois internationaux."

La fatigue cérébrale est également quelque chose que l'autre grande équipe d' esport , OG , veut impérativement éviter pendant l'entraînement. "Cela arrive souvent quand on finit par jouer trop longtemps sans faire de pause", explique Topson. "Nous jouons généralement deux parties, puis nous faisons une pause d'une heure avant de jouer à nouveau. Le côté mental joue un rôle hyper-important dans les grands tournois. Les équipes plus faibles perdront leur concentration et leur confiance et commenceront à trop réfléchir."

2. Coachez un N00b

Coacher un joueur moins expérimenté peut vous aider à affiner vos tactiques © Riot Games

Réveillez le maître Yoda qui sommeille en vous. Selon l'ami Barr, apprendre à quelqu'un d'autre à jouer est un excellent moyen de s'améliorer : "Il existe un phénomène appelé "protégé effect", selon lequel les personnes qui donnent des leçons à leurs pairs deviennent beaucoup plus aptes à se souvenir des informations et à les appliquer plus efficacement. Nous le constatons souvent chez les étudiants au cours de nos recherches."

"Une autre paire d'yeux frais pourrait même mettre en évidence les faiblesses de votre propre stratégie, notamment dans des jeux comme League of Legends, où la tactique est particulièrement importante", ajoute Barr.

La sensation danoise de CS:GO, mimi, estime que même les gamers d'élite ne sont pas à l'abri d'oublier les bases, et que le fait de poser des questions aux nouveaux joueurs peut les aider à rester affûtés. "Lorsque l'on conseille les autres sur les connaissances de base du jeu, on peut souvent se rendre compte des aspects que l'on avait peut-être oubliés soi-même. Cela vous fera également réfléchir à tous les différents résultats de certaines tactiques, auxquels vous n'auriez probablement pas pensé si quelqu'un ne vous l'avait pas demandé."

3. Ouvrez les fenêtres

Ouvrez-vous sur le monde extérieur © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"La nature peut aider à restaurer nos capacités d'attention", explique Matthew Barr. "Même si vous ne pouvez pas sortir pour vous promener, le simple fait d'ouvrir les fenêtres, d'avoir une pièce aérée et de profiter de la lumière naturelle est un excellent stimulant subliminal et physique", poursuit-il. "La vitamine D est une importante, et votre corps a besoin de lumière naturelle toute la journée. Si vous en manquez, cela va affecter votre sommeil la nuit et, par conséquent, vos capacités cognitives. Si vous voulez être bon de façon constante, faites en sorte que ça ne devienne pas un problème."

C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup aidé Topson, deux fois vainqueur dE TI : "Je veux toujours avoir de la lumière naturelle quand je joue et je préfère poster mon PC près d'une fenêtre. Si je n'ai pas de lumière naturelle pendant une journée, je commence à me sentir épuisé et ma concentration diminue. J'ai aussi du mal avec ça, mais mon conseil est de dormir tôt et de me lever tôt pour recevoir plus de lumière."

Veillez aussi à sortir régulièrement. Duffman estime qu'une dose régulière d'air frais permet aux joueurs de rester vifs et performants : "Nous avons même constaté les avantages d'une marche de 15 à 30 mètres à l'extérieur lors de nos visites à la salle au début de ce semestre."

4. Analysez votre jeu le plus tôt possible

David "GrandPOOBear" Hunt en live sur Twitch © Aaron Rogosin/Red Bull Content Pool

Grâce à l'abondance de services de streaming et de replay disponibles, il est aujourd'hui plus facile que jamais de revoir les matchs. Et vous devriez analyser vos performances le plus tôt possible : "Nous n'apprenons pas de l'expérience, nous apprenons en réfléchissant à l'expérience. Revoir vos performances est un excellent moyen d'améliorer votre gameplay. Si vous attendez trop longtemps, votre cerveau traitera encore des informations, mais pas aussi clairement. Alors rappelez-vous et réfléchissez pendant que c'est encore frais. Et grâce à Twitch , vous pouvez même demander à d'autres joueurs de regarder votre performance et de vous donner un retour instantané."

S'il y a une personne qui connaît l'importance de l'analyse instantanée, c'est bien Duffman, qui s'appuie sur des données, et qui estime qu'il est préférable d'accepter les commentaires avec un esprit ouvert et dans une atmosphère détendue : "La plupart de nos analyses prennent la forme de critiques immédiatement après les matchs. Il faut une période de deux à trois minutes pendant laquelle les joueurs doivent se détendre, puis revenir sur le match avec le moins d'émotions possible.

"La plupart du temps, cela consiste à observer les choses que nous avons bien faites ou non en fonction des objectifs d'entraînement de la semaine. Vous pouvez apprendre beaucoup en revoyant simplement vos erreurs - quelles opportunités vous n'avez pas réussi à prendre, ou les erreurs qui vous ont puni - sans parti pris émotionnel."

Selon mimi, la meilleure façon d'améliorer son jeu est souvent de repérer les schémas de jeu et les pièges dans lesquels on a tendance à tomber : "En revoyant vos parties, vous pouvez vous rendre compte que vous faites toujours les mêmes erreurs, ce qui, même pour ceux qui jouent dans de grands tournois, peut changer la donne ! Même si je ne joue qu'occasionnellement, j'essaie de déterminer ce que j'aurais pu faire différemment pour ne pas mourir, ou pour tuer davantage au cours de la partie."

Lorsqu'il s'agit de repérer ses concurrents, Mimi, qui représente actuellement le WRTP sur la scène CS:GO, pense que la gestion de son temps est essentielle : "Lors des tournois, nous sommes tout simplement bien meilleurs que de nombreuses équipes, alors nous nous concentrons sur les équipes qui ont le plus de chances de nous battre. Cela peut paraître un peu arrogant, mais il s'agit de dépenser son temps à bon escient."

5. Jouez avec des inconnus

Faire équipe avec d'autres joueurs aide à voir comment ils gèrent la méta © NoobFromUA

Savoir quand donner des ordres ou relayer une position peut s'avérer tout aussi vital pour le succès de votre équipe dans Rainbow Six Siege que d'abattre un ennemi à 300 mètres. Cela dit, Matthew Barr pense que le fait d'intégrer des joueurs ou des capacités différentes à votre équipe peut sérieusement l'améliorer, en poussant chaque joueur à rester sur ses gardes. "L'une des raisons pour lesquelles nous avons constaté une amélioration des compétences de communication chez nos étudiants est qu'ils ont été forcés de jouer avec des personnes ayant des capacités différentes et de modifier leur façon de communiquer. Ainsi, si vous jouez avec un groupe de personnes que vous connaissez, il se peut que vous ayez déjà une façon de communiquer, et que beaucoup de choses peuvent ne pas être dites. Vous améliorez vos capacités de communication en sortant de cette zone de confort."

"Il est également important de connaître le caractère du joueur avec lequel vous communiquez selon Duffman : "Il ne sert à rien de parler à tout le monde de la même manière car vous ne parviendrez pas à les toucher. Certains joueurs ont besoin d'être poussés plus que d'autres, d'autres se braquent face aux critiques. Chaque personne est différente, vous ne pouvez pas traiter tout le monde de la même manière et espérer que cela fonctionne tout le temps."

L'autre avantage d'apprendre à jouer avec d'autres personnes est la possibilité de tirer partie du jeu des autres et d'intégrer leurs techniques au cien, explique l'analyste de G2 : "On ne peut pas tout faire tout seul, donc il est important de profiter de l'approche et de l'expérience des autres, que ce soit en copiant des styles de jeu individuels ou la façon dont une équipe entière joue des parties spécifiques du jeu".

De plus, les tactiques évoluent sans cesse, il peut donc être crucial de voir comment les autres joueurs et équipes abordent la méta, explique Mimi : "Les métas ne fonctionnent qu'un certain temps avant que tout le monde ne fasse pareil, il est donc très important de connaître les nouvelles approches du jeu. Lorsque vous jouez avec des joueurs aléatoires, mon plus grand conseil serait de parler directement à la personne ou au membre de l'équipe de ce qui vous préoccupent le plus."

6. Optimisez votre espace de jeu

Michaela "Mimi" Lintrup lors d'un match de l'ESL Pro League © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Que les paresseux soient maudits. Le fait de s'asseoir droit plutôt que de s'allonger de manière plus décontractée vous permettra de vous "concentrer davantage sur le jeu", selon Barr, qui préconise d'investir dans une chaise de jeu robuste pour soulager votre dos. Des recherches menées par l'université d'État de l'Ohio ont révélé qu'une meilleure posture corporelle peut également vous donner plus de confiance en vos propres pensées. "Les résultats montrent comment notre posture corporelle peut affecter non seulement ce que les autres pensent de nous, mais aussi ce que nous pensons de nous-mêmes, a déclaré Richard Petty, co-auteur de l'étude.

En outre, Matthew Barr recommande d'éliminer autant que possible les bruits extérieurs (comme la radio ou Spotify) autour de votre station de jeu. "Il est prouvé que les étudiants qui écoutent de la musique pendant qu'ils étudient ne réussissent pas aussi bien parce qu'ils sont distraits. Le cerveau est capable de filtrer ce qui est important et ce qui ne l'est pas, mais un bon casque ergonomique peut être d'une grande aide.

Mais comment doit être ce casque ? "Tout d'abord, vous devez avoir l'impression qu'ils est bien posé sur votre tête, et qu'il ne bouge pas lorsque vous bougez votre tête, sinon vous n'obtiendrez pas un son optimal. Ils doit être confortable pour que vous puissiez les porter plusieurs heures d'affilées. Si vous ne vous rendez même pas compte que vous le portez, vous avez tout gagné ! Bien sûr, la qualité est également un atout, car des jeux tels que Counter-Strike sont très axés sur le son,car il faut pouvoir entendre les bruits de pas et les coups de feu dans le jeu."

7. Restez hydraté

La triathlète Lucy Charles-Barclay sait l'importance de rester hydratater © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Le bon maintien de votre niveau d'hydratation pourrait faire la différence entre atteindre les plus hautes divisions de FUT et rester au niveau des plus jeunes débutants sur FIFA. Matthew Barr le confirme : "Il existe des preuves très solides qui suggèrent que même une légère déshydratation réduit la concentration, diminue les performances cognitives et affecte les capacités motrices. Tout cela constitue un problème majeur pour de nombreux joueurs.

Même dans les plus grands tournois d'esports, Duffman a vu de ses propres yeux les pièges de la déshydratation : "Si vous ne vous hydratez pas bien, c'est un gros problème. Cela affecte les joueurs physiquement et mentalement. Lorsque nos joueurs ne boivent pas assez d'eau, cela se ressent clairement dans leur niveau d'énergie et leur humeur générale."

Pour être au top de votre jeu, il est indispensable de rester au top de votre niveau d'énergie. À maintes reprises, les G2 ont bu du Red Bull . La clé, selon Duffman, est de savoir quand le faire : "Nous avons constaté que le Red Bull est plus efficace peu de temps avant un match, puisque l'énergie commence à se faire sentir au début du match. Une fois le match terminé, si vous en avez un autre juste après, vous devez reprendre une petite quantité pour être sûr de maintenir le même niveau, sinon vous risquez de tomber en rade." Et ce serait bien dommage.

