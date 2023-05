Les avantages mentaux et physiques du skateboard

Lorsque tu commences à faire du skateboard, tu rejoins une communauté massive qui continue à se développer. Il rassemble des personnes très différentes, ce qui te donne l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui ont le même état d'esprit que toi. De nombreux skateurs affirment que le sport leur a permis d'élargir leur cercle social et de se faire des amis pour la vie. Tattiya Maruco, de l'Université de Californie du Sud, s'est intéressée en 2019 aux communautés de skateurs en Amérique et a été profondément touchée par le lien solide que la culture du skateboard a tissé entre ces groupes sociaux.

N'oublie juste pas de monter sur la planche avec un casque et un équipement de protection adéquat - surtout si tu es encore en train d'apprendre. De nombreux skateurs apprennent les tricks de base comme les ollies via des guides en ligne ou d'autres skateurs, tu n'as donc pas besoin d'investir dans des cours officiels.

