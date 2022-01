Que retenir de l’AGDQ 2022 ?

Hades avec toutes les armes sans coup férir ? C’est possible. N’oubliez pas de parcourir le “bloc de jeux nazes”, toujours un grand moment d’humour et de non-gameplay. Deux runs longues improbables ont rythmé l'événement à l’heure manière — quatre heures et demie de Final Fantasy XIII, trois heures de course dans Yu-Gi-Oh… et l’un des deux coureurs a bien plus de chance que l’autre. Actualité toujours — Death’s Door est l’un des jeux les plus charmants de 2021, il est déjà massacré dans cette édition. Dans la même catégorie, n’oubliez pas les passages de Returnal et Psychonauts 2. Et on se retrouve quelque part vers août pour le prochain SGDQ. N’oubliez pas : on peut aussi s’impliquer dans la surcouche de commentaires français, ou écouter ces versions avec des fans des jeux idoines.