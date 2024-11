BACKYARD - l'hommage de Nadine Wallner à sa région natale.

Nadine Wallner aime relever le défi de réaliser des projets qui, même à première vue, semblent presque impossibles. Mais c'est dans la nature de la double championne du monde de freeride d'aller au bout de ce qu'elle s'est mis en tête. Cette fois-ci, elle nous emmène dans son pays, dans son "hood". Elle connaît l'Arlberg comme sa poche et a mis au point un défi unique pendant des années. Son plan : vaincre cinq des lignes de big mountain les plus difficiles de l'Arlberg en une seule journée. Grâce au film documentaire Backyard, tu peux voir de près comment Nadine Wallner et son collègue Yannick Glatthard réalisent cette mission, que personne n'a jamais réussi à faire de cette manière avant eux.

BACKYARD by Nadine Wallner en chiffres Dénivelé en montée 3001 mètres Dénivelé en descente 4385 mètres

01 Mission possible

Un point de vue très particulier © Christoph Johann / MKM Nadine Wallner trace sa ligne dans la neige immaculée © Christoph Johann / MKM

Mais ceux qui connaissent Nadine Wallner savent que ce ne sont pas les records qui la motivent, mais le goût du défi, la passion pour les montagnes et, comme pour 'Backyard', l'amour de sa région. Si un tel défi avec cinq Big Mountain Lines, y compris l'ascension autonome, est possible en une journée, elle ne le doit pas seulement à sa forme physique et à ses années d'expérience. En tant que freerider, grimpeuse et guide de montagne, Nadine Wallner est un multitalent des sports de montagne, le couteau suisse pour des défis presque incroyables.

Le talent multiple en montagne : Nadine Wallner © Christoph Johann / MKM

02 5 sommets, 3 000 mètres de dénivelé, un seul objectif

Die Tour hatte an einem Tag noch niemand in der Art geschafft © TRB

Il faisait encore nuit lorsque le départ a été donné à l'Albonagrat, à 2 364 mètres au-dessus du niveau de la mer, à environ 5 heures du matin. Il s'agissait des 300 premiers mètres de dénivelé sur un total de 3 000 jusqu'au sommet de l'Albona (2 654 mètres), qui allaient suivre ce jour-là en l'espace d'environ 12 heures. Sommet numéro 1 - check ! Mais la croix au sommet n'était qu'un objectif intermédiaire, car la descente était très difficile, c'est l'itinéraire freeride le plus technique de la journée. Nadine Wallner a tracé sa ligne dans la poudreuse, son collègue, l'alpiniste et guide de montagne expérimenté Yannick Glatthart de Suisse, a suivi ses virages. La jeune femme de 35 ans était la leader, elle est chez elle ici et connaît chaque rocher.

Des montagnes à battre Départ Crête d'Albona - 2364 mètres 1er sommet Tête de l'Albona - 2654 mètres

La première partie sur 5 était terminée, il fallait maintenant passer au sommet suivant, le Kaltenberg (2 896 mètres). 7 kilomètres sur 30 avaient été parcourus, 1 117 mètres sur 3 000 de dénivelé. L'altitude, l'évaluation constante des risques et le froid ont coûté de l'énergie. Une énergie qu'ils devaient gérer, car il leur faudrait encore des heures avant d'atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixés dans la vallée de Klostertal.

„Für mich sind die Berge Ruhepol und Energieort“, sagt Wallner. © Christoph Johann / MKM

A 12h20, ils ont gravi le Bettlerkar (2 268 mètres). "Seulement" 270 mètres de dénivelé en plus sur l'horloge, mais en revanche la descente en valait la peine. Un soleil radieux, mais beaucoup de vent, des conditions "sketchy". Ce sont des moments comme celui-ci qui peuvent briser les rêves. Alors que Nadine Wallner a déjà décollé, Yannick Gotthart a failli être happé par une avalanche après avoir détaché une plaque de neige.

03 Seconde de peur pour Nadine et Yannick

Abandonner la course ? C'est une option. Nadine et Yannick se sont concertés, ont échangé leurs points de vue. Le Suisse voulait continuer malgré le moment de choc. Ils se sont rassemblés, ont mangé un petit quelque chose et se sont concentrés sur le sommet numéro 4 - l'Östliche Eisentalerspitze à 2.7.53 mètres. Plusieurs heures d'ascension, à 15h40 ils ont atteint le spot pour la prochaine descente. 13 kilomètres avaient été parcourus, 2 014 mètres de dénivelé avaient été gravis, 2 374 mètres de dénivelé avaient déjà été descendus.

Même s'ils sont tous les deux en pleine forme, ils ont remarqué que leur niveau d'énergie diminuait et qu'ils devaient rendre hommage à cette journée épuisante. Ils ont gravi la descente par étapes, en essayant de minimiser les risques. Ils ont réduit un peu le rythme - mais en contrepartie, il était clair qu'ils n'attaqueraient pas la dernière descente de la journée à la lumière du jour.

Une image vaut mille mots © Christoph Johann/ MKM 3 000 mètres de dénivelé en une journée © © Christoph Johann/ MKM

04 Dernière descente dans l'obscurité

A 18h40, le dernier chapitre de l'unique projet Backyard était au programme. Après 19 kilomètres, 2 920 mètres de montée et 2 994 mètres de descente, une chose était claire : ils avaient atteint le cinquième et dernier sommet, la pointe ouest de l'Eisentaler à 2 710 mètres. Équipés de lampes frontales, ils ont entamé la dernière descente vers Klostertal. Il s'agissait maintenant de rassembler encore une fois toutes les forces et de revenir en toute sécurité dans la vallée. Après un total d'environ 15 heures de montagne, après 29 kilomètres et environ 3 000 mètres de dénivelé, ils ont atteint la vallée de Wasserstubental. Ils ont réussi. Nadine Wallner a une fois de plus prouvé de manière impressionnante de quelles performances de pointe elle est capable. C'est dans sa nature de repousser les limites et de rendre possible ce qui est presque impossible.

05 "BACKYARD" de Nadine Wallner sur toile

Ne laisse pas passer BACKYARD by Nadine Wallner © Christoph Johann / MKM

A partir du 27 novembre, tu pourras regarder "BACKYARD" en streaming sur Red Bull TV. Déjà, le documentaire de Nadine Wallner sur le projet unique de l'Arlberg avec les cinq Big Mountain Lines en une seule journée fait sensation dans les festivals internationaux de films de sports de montagne et de plein air. "La freerider Nadine Wallner est une force de la nature, tout comme ses montagnes natales. Un film fait pour le grand écran", résume Simone Miller de l' European Outdoor Film Tour (EOFT), qui parcourt l'Europe jusqu'en mars 2025, de la Belgique à l'Espagne en passant par l'Allemagne et l'Autriche.