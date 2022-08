Red Bull 60 Seconds Freestyle : Badnaiy passe au crible ses lyrics

« Pur ego trip. Lorsque je dis " Vos rappeurs j’les trouve marrants " c’est parce que peu sont vraiment crédibles dans leur rôle de gangster. Ils sont pour la plupart davantage marrants que méchants. Descendre les autres pour avoir le sentiment de s'élever, je déteste ça. Ceci étant dit, je me compare à moi-même et je suis fière d'être meilleure qu’hier mais je ne me compare pas aux autres et surtout je ne rabaisse les autres en me sauçant haha. » Savoir ce que l’on veut, qui on est et en être fier n'est pas de l'arrogance mais de la confiance en soi ainsi que du self love, et pour moi être bossy veut justement décrire quelqu’un qui sait ce qu’il veut, ce qu’il vaut et agit en conséquence. »