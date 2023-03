La sécheresse dans le désert a été longue pour Oracle Red Bull Racing, ce qui a rendu la fin de cette période encore plus agréable. La terminer par un doublé ? C'est une raison pour boire des boissons de célébration pour étancher toute soif.

Max Verstappen a débuté sa défense du titre de champion du monde de Formule 1 de manière impressionnante lors du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison, en menant depuis la pole position et en ne cédant la première place que lors de la phase des arrêts aux stands, en route vers son premier succès à Sakhir, et la première victoire de l'équipe à Bahreïn depuis Sebastian Vettel en 2013.

Encore mieux ? Son coéquipier Sergio Pérez a converti sa deuxième place sur la grille en deuxième place dans la course, montrant que le rythme des essais de pré-saison de la RB19 était à la fois réel et inquiétant pour l'opposition.

Combien de temps s'était écoulé depuis la victoire de Vettel pour l'équipe à Bahreïn ? Tellement longtemps que Red Bull n'avait jamais gagné sous les feux de la rampe à Sakhir - la course est devenue nocturne en 2014 - et mettre fin à ce dérapage était aussi historique qu'il était nécessaire. Le résultat de dimanche représentait la première fois que l'équipe avait terminé 1-2 lors de la course d'ouverture d'une saison de F1.

Première course, première place. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen s'est imposé en 11,987 secondes devant Pérez, le meilleur des autres étant à plus de 26 secondes. Fernando Alonso complète le podium, le vétéran espagnol montrant que la promesse de pré-saison d'Aston Martin n'était pas une aberration en remportant une bagarre de fin de course avec Carlos Sainz de Ferrari et Lewis Hamilton de Mercedes après que le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc, ait vu un podium lui échapper après avoir abandonné avec des problèmes de moteur à 16 tours de la fin.

Voici comment une nuit parfaite sous les feux de la rampe s'est déroulée pour Red Bull à Bahreïn.

La dixième fois, le ticket pour Verstappen

Verstappen est arrivé à l'ouverture de la saison comme le favori incontesté après que les essais de pré-saison aient indiqué que la RB19 avait du rythme et de la fiabilité à revendre, mais le Néerlandais était naturellement méfiant après que la promesse de l'année dernière se soit évaporée dans un double DNF pour l'équipe à Bahreïn.

Le double champion du monde s'est montré à la hauteur de l'événement lors des qualifications, prenant la pole avec 0,138 secondes d'avance sur son coéquipier Pérez, alors qu'il n'avait pas mené une seule séance avant la Q3, et il a réussi le départ lorsque les lumières se sont éteintes juste après la tombée de la nuit dimanche soir, prenant deux secondes d'avance en deux tours.

Une fois que Verstappen a pris le départ, la partie était terminée. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen a brièvement abandonné la tête au 14e tour après s'être arrêté pour jeter ses pneus tendres pour un autre jeu, mais a rapidement repris le contrôle par la suite. Après des résultats de deuxième place à Bahreïn en 2020 et 2021, voir la vue de la première marche du podium de Bahreïn à sa 10e tentative lui a laissé un large sourire.

"Nous pouvons définitivement nous battre avec ça", a-t-il déclaré à propos de la RB19, alors qu'il se projetait dans les prochaines courses.

"C'était un très bon premier relais où j'ai essentiellement creusé mon écart. À partir de là, il s'agissait de prendre soin des pneus, car on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer plus tard dans la course. Nous voulions juste nous assurer que nous avions les bons pneus en bon état, alors bien sûr, je suis très heureux d'avoir enfin gagné à Bahreïn."

Après cinq arrivées 1-2 pour l'équipe en 2022, Verstappen était heureux de démarrer 2023 sur la même note, et a déclaré avoir eu très peu de soucis tout au long de la course, malgré le signalement d'un blocage arrière lorsqu'il rétrogradait par la boîte de vitesses dans les premiers échanges.

"Il y avait de petites choses que l'on veut toujours peaufiner, mais je pense qu'elles sont assez faciles à maîtriser", a-t-il déclaré.

Pérez se bat pour arracher la deuxième place

L'histoire stratégique avant la course de dimanche était que Leclerc et Ferrari renonçaient à une deuxième tentative de pole position en qualifications, le pilote monégasque gardant un tout nouveau jeu de pneus tendres pour la course dans l'espoir de diviser les Red Bull dès l'extinction des feux.

Parti de la troisième place, l'échappée stellaire de Leclerc sur des pneus flambant neufs - combinée à un départ légèrement bégayant de Pérez - a permis au Mexicain d'entrer dans le premier virage en troisième position, mettant en place un duel pour la deuxième place après que Verstappen ait décollé dans les premiers tours.

Pérez a perdu dans le premier virage, mais s'est battu. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Un relais plus long en début de course par Pérez - il a fait son premier ravitaillement au 17ème tour - a vu le désavantage des pneus en début de course tourner en sa faveur, et il a dûment chassé Leclerc et dépassé la Ferrari avec un mouvement de balayage dans le virage 1 au 26ème tour, et n'a pas fait de faux pas pour le reste de la course.

C'est un bon présage pour Pérez - le vainqueur de la course d'ouverture d'une saison n'a pas remporté le titre depuis six années consécutives - mais le Mexicain était plus heureux de chasser les mauvais souvenirs de la déception de Bahreïn l'an dernier, la seule fois au cours des 49 dernières courses où aucune Red Bull n'a vu le drapeau à damier.

"C'est un excellent départ - quand on repense à la façon dont nous avons commencé ici l'année dernière, c'est un beau retour en tant qu'équipe", a-t-il déclaré.

" Aujourd'hui ... le départ m'a vraiment mis hors de la course, mais il s'agissait de minimiser les dégâts. Finir deuxième était le mieux que je pouvais faire aujourd'hui ... c'est une longue saison, et je pense que je me rapproche de chaque session."

Le directeur de l'équipe Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, était également ravi de ce rebondissement par rapport à il y a 12 mois.

"Checo a perdu le départ, il a dû faire un peu de travail avec Charles mais la stratégie a bien joué et il a réussi sa passe, et nous avons géré jusqu'à la fin", a déclaré Horner.

"Ce n'est qu'un échantillon d'une (course) et tous les circuits sont différents, mais c'est un excellent début pour nous. Contrairement à l'année dernière où nous étions assis ici avec zéro point ... nous sommes venus ici déterminés à essayer de remédier à cela cette année et nous l'avons fait de la meilleure façon possible."

Tsunoda rate de peu, De Vries fait ses "débuts".

La Scuderia AlphaTauri a manqué de peu une place dans les points à Bahreïn, Yuki Tsunoda s'est battu mais a manqué de peu un Top 10 dans les dernières étapes, alors qu'il se battait avec Alex Albon de Williams pour le dernier point du championnat du monde.

Le pilote japonais a ramassé des débris d'une visière de casque jetée par l'un de ses adversaires et a dû faire face à des problèmes de traction tout au long de la course, mais il s'est battu pour harceler Albon dans les derniers instants et a terminé 11e de la 14e place sur la grille.

Tsunoda n'a plus de tours à faire pour rattraper Albon pour la 10ème place. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Le Néerlandais Nyck De Vries, quant à lui, a connu un début mitigé pour sa première saison à plein temps avec le temps le plus lent des qualifications, mais le joueur de 28 ans a persévéré dans la course de 57 tours pour arriver en 14ème position pour sa deuxième participation à un Grand Prix après une apparition unique pour Williams la saison dernière en Italie.

L'éternel Alonso en ligne de mire pour Aston Martin

Aston Martin a été la surprise des essais de pré-saison, avec la nouvelle recrue Alonso qui a montré un rythme étonnant sur le long terme, indiquant que la septième meilleure équipe de 2022 serait beaucoup plus proche de l'avant cette saison. Le dimanche soir, Alonso, âgé de 41 ans, a profité de l'abandon de Leclerc et de ses dépassements opportuns sur Hamilton et Sainz pour monter sur la troisième marche du podium, le 99e de sa carrière.

Son coéquipier Lance Stroll, qui a manqué les essais de pré-saison après un accident de vélo et qui a couru avec des blessures au poignet et à l'orteil, a terminé sixième, ce qui est tout à fait méritoire, alors qu'Aston Martin a pris la deuxième place du classement des constructeurs.

L'ancien d'AlphaTauri est passé de la dernière place sur la grille de départ à la neuvième place au drapeau à damier. Parmi les recrues de 2023, l'Américain Logan Sargeant s'est montré le meilleur avec une 12e place pour Williams.

Fast and furious à Djeddah

Au milieu d'un trio de courses au Moyen-Orient qui remonte à Abu Dhabi l'année dernière, la F1 se rend au sud-ouest de Bahreïn pour le troisième Grand Prix d'Arabie Saoudite (19 mars), où le circuit ultra-rapide de Jeddah Corniche a déjà donné lieu à deux suspens.

Qui peut oublier la lutte tendue pour le titre 2021 lors de l'avant-dernière course entre Verstappen et Lewis Hamilton de Mercedes, ou la bagarre de début de saison entre Charles Leclerc de Ferrari et Verstappen il y a un an ? Max a terminé deuxième dans la première course et a pris la première place dans la seconde, alors attendez-vous à ce qu'il brille sous les feux de la rampe sur le circuit qui longe la mer Rouge.

Pérez, quant à lui, gardera un bon souvenir du samedi en Arabie saoudite il y a un an ; c'est là que le Mexicain a décroché sa première (et jusqu'à présent unique) pole position en F1 pour sa 215e tentative. La course ne s'est pas déroulée aussi bien - Checo a terminé quatrième - et il sera donc motivé pour se racheter sur le deuxième circuit le plus long (6,174 km) du calendrier.

