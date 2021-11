Le fait de voir tout le monde travailler si dur sur ton projet ajoute une certaine pression. Parfois, tu te dis que tu as la chance d'être avec tous tes potes, que tout le monde s'amuse, et que tu fais un job plutôt cool. Mais parfois je me disais que j'aurais aimé être l'un des constructeurs de rampes. Une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent s'asseoir avec une tasse de thé et me regarder sauter d'un pont. Mais c'est moi qui saute. Mais ça en vaut la peine : tout le monde se donne beaucoup pour chaque vidéo, alors je le fais pour eux aussi.

Les choses ont aussi l'air plus grandes en vrai. Quand tu es dans l'entrepôt, tu as juste construit une belle rampe en bois, et c'est cool. Et puis tu arrives sur le vrai site et il y a des voitures et des gens qui s'arrêtent, en demandant : "Qu'est-ce qu'il fait, il va mourir ?". Ça me stresse beaucoup. Ce n'est jamais parfait non plus, il y a toujours des bosses ou quelque chose qui gêne en bas, ou bien c'est humide, venteux ou froid. Mais c'est pour ça qu'on essaie de faire au mieux et que l'on s'entraîne pour dissiper ce genre de choses.