Chris Matthews, plus connu sous le nom de Lethal Shooter, est l’un des entraîneurs de basket les plus convoités aux États-Unis. Et pour cause ! Il est aussi doué au bord du terrain qu’avec un ballon dans les mains. Lors de son dernier match en tant que joueur professionnel en 2016, il a littéralement balayé ses adversaires et a marqué pas moins de 60 points. Il a ensuite décidé de se consacrer à sa passion en aidant les autres à améliorer leurs compétences.

« Ne te laisse pas abattre. Cela signifie que, malgré l’adversité et les moments difficiles, il faut rester fixé sur son objectif. Chacun d’entre nous doit tendre au quotidien vers son objectif », conclut Matthews.

Prêt pour le jump shot? © Koury Angelo

Les joueurs de basket-ball changent à mesure que la discipline évolue. Depuis son invention en 1891, le basket-ball comme sport professionnel a connu des changements qui méritent d’être examinés de plus près. Au fil des ans, de nouveaux styles, de nouvelles technologies et de nouvelles règles ont fait de ce sport ce qu’il est aujourd'hui.

Mais comment ce sport a-t-il vu le jour ? Nous vous emmenons à travers l’histoire du basket-ball : des paniers de pêches aux paniers que nous connaissons aujourd’hui.

01 Les débuts du basket-ball

Le basket-ball a été inventé par un Canadien du nom de Dr James Naismith alors qu’il donnait un cours sur le physique à l’International YMCA Training School de Springfield, dans le Massachusetts. Selon la légende, il avait le sentiment que les sports d’hiver n’étaient pas aussi exigeants physiquement que les sports d’été comme le rugby, le football et la crosse. Le 5 décembre 1891, il a donc inventé le basket-ball.

Tout a commencé lorsque Naismith divisa sa classe en deux équipes et cloua deux casiers de pêches au balcon, à environ trois mètres du sol. La classe reçut ensuite un ballon de foot et la première équipe qui parviendrait à mettre le ballon dans le casier de l’équipe adverse marquerait un point. Au début, le dribble ne faisait pas encore partie du jeu, mais ce n’était qu’une question de temps. Ainsi, Naismith inventa les 13 premières règles du basket-ball, parmi lesquelles figuraient déjà « l’interdiction de courir avec le ballon en main » et « l’interdiction de tenir, frapper, faire un croche-pied ou faire tomber l’adversaire ».

Travaille ton drible © Koury Angelo/Red Bull Content Pool

Ces quelques règles permirent aux élèves d’organiser des matchs publics et d’affronter d’autres écoles. Grâce au bouche-à-oreille, le jeu gagna vite en popularité et les règles initiales de Naismith furent publiées dans des revues universitaires. Bien que la date du premier vrai match universitaire suscite la controverse, les archives font référence à un match entre Hamline University et la School of Agriculture de l’University of Minnesota qui s’est tenu le 9 février 1895.

02 De la fin des années 1800 aux années 1930

Le dribble, l’une des principales techniques du basket-ball, fut introduit à la fin des années 1800. Il donnait aux joueurs un certain contrôle sur le ballon et leur permettait de se déplacer plus librement, étant donné qu’il était interdit de courir avec le ballon en main . La première équipe à l’avoir pratiqué, selon les archives, est la Yale University en 1897. Mais avant que cela ne porte le nom de « dribble », on parlait de « se faire une passe ». Cette technique permettait aux joueurs de se frayer l’espace nécessaire pour un lancer ou de passer le ballon à un coéquipier qui s’était placé plus loin derrière. Ce simple mouvement a révolutionné le jeu. De nouvelles tactiques et stratégies de jeu ont ensuite été ajoutées, augmentant considérablement le niveau d’exigence de la discipline.

Arike Ogunbowale à l'attaque © Sean Berry

Pourtant, ce n’est qu’au cours de la Première Guerre mondiale que ce sport a véritablement connu un essor international. En effet, les forces armées américaines jouaient au basket pour se distraire des longues heures passées dans les baraquements. Les soldats et les membres des YMCA démobilisés apprirent les règles du jeu à leurs collègues européens. C’est alors que sa popularité augmenta encore.

Avant cela, en 1904, un « demonstration event » avait déjà mis le basket en avant aux Jeux olympiques de Saint-Louis. Mais dès 1936, le sport connut une popularité internationale et fit ainsi son entrée aux Jeux olympiques de Berlin.

03 Des années 1940 aux années 1970

Grâce à la diffusion en direct à la télévision, le basket-ball continua de se développer dans les années 1940. Le premier match fut diffusé à la télévision américaine le 28 février 1940.

C’est également à cette époque que la NBA vit le jour. À noter qu’à la fin des années 1940, il y a d’abord eu deux ligues de basket-ball : la « Basketball Association of America » (BAA) et la « National Basketball League » (NBL). La NBL joua sa première saison en 1898/1899, tandis que la BAA fut créée le 6 juin 1946 à New York et était donc beaucoup plus jeune.

Après des années de concurrence, les deux ligues décidèrent finalement de se regrouper le 28 mai 1949 pour devenir la NBA (National Basketball Association), l’une des ligues sportives les plus connues au monde. Aujourd’hui encore, cette décision est considérée comme une manœuvre commerciale d’envergure, car elle a permis au basket de devenir encore plus populaire et de fédérer une base commune de fans.

En 1967, une nouvelle organisation appelée « American Basketball Association » (ABA) menaça l’existence de la NBA. Cette fois encore, les deux organisations unirent leurs forces en 1976, ce qui ne fit que renforcer la NBA. Bien que l’ABA ait eu une durée de vie relativement courte, elle eut un impact significatif sur le basket avec l’introduction de la « ligne à trois points ». La NBA décida de tester cette idée lors de la saison 1979-1980, les années de Larry Bird et Magic Johnson. Tout de suite, les fans l’accueillirent avec une grande ferveur !

Durant cette période, le basket-ball devint un phénomène national en Amérique. De grands joueurs, comme Wilt Chamberlain et Bill Russel, devinrent de plus en plus célèbres. Chamberlain rejoignit la NBA en 1959, alors qu’il jouait pour les Warriors de Philadelphie et les Warriors de San Francisco. En 1965, il rejoignit les 76ers de Philadelphie et en 1968, il joua pour les Lakers de Los Angeles. Il mit fin à sa carrière en 1973, après 14 ans sur les terrains.

04 De 1980 à nos jours

Dans les années 1980, le basket-ball perdit en popularité. Les problèmes de drogue commencèrent à se répandre parmi les joueurs de la NBA et, les soirs de match, la plupart des stades étaient à moitié vides. Toutefois, des joueurs comme Earvin « Magic » Johnson et Larry Bird réussirent à renverser la vapeur, faisant des années 80 une décennie de transition pour ce sport. L’équipe américaine présente aux Jeux olympiques de 1992 contribua également à donner un second souffle au basket-ball. La « Dream Team » comprenait des légendes comme Earvin Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird et Scottie Pippen. Grâce à une fine stratégie, ils parvinrent à se jouer de leurs adversaires et à remporter 16 médailles d’or au total.

Cet immense succès offrit ensuite une belle couverture médiatique au basket, ce qui, dans la foulée, entraîna des accords et des contrats de sponsoring avec de grandes marques pour les joueurs les plus célèbres du monde. Pour vous donner une idée, le nombre de spectateurs de la NBA augmente de 22 % par an. En 2022, le nombre moyen de vues était de 12,4 millions, tandis que les Reel sur Instagram générèrent 716 millions de vues et 88 millions pour YouTube.

La finale du Red Bull Half Court au Caire le 1er octobre 2022. © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Le basket-ball a une longue et intéressante histoire derrière lui. Depuis sa création dans le gymnase d’une école, ce sport américain a fait des bonds incroyables tout au long de son évolution. Aujourd’hui, il est pratiqué dans le monde entier, dans des ligues internationales comme l’EuroLeague ou la Chinese Basketball Association et dans des lieux comme les Maldives ou encore au pied des pyramides de Gize h, où s’est déroulée la finale mondiale du Red Bull Half Court.