Toutes les infos sur Battlefield 6

Depuis 2002, Battlefield est une des référence du FPS moderne. Avec ses batailles dantesques à 64 (et parfois 128) joueurs et ses nombreux véhicules, la licence de DICE s’est faite une place au soleil. Cette année, après un BF 2042 au lancement un tantinet chaotique en 2021, quatre studios ont été impliqués pour développer un Battlefield 6 attendu avec impatience par une bonne partie de la communauté gaming . Aujourd’hui, avant de pouvoir mettre les mains sur le soft, on fait le tour des grandes annonces que nous ont offert ces premières bandes-annonces et conférences.

01 Sortie et plateformes

Pour les plus impatients, allons droit au but : Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Ça te semble très (trop ?) loin ? Pas d’inquiétude, deux bêtas ouvertes vont être mises en place d’ici-là. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elles arrivent vite !

Les 7 et 8 août, les joueurs qui ont participé au programme Battlefield Labs ou qui ont réussi à dénicher un code lors de la présentation du jeu pourront participer à la bêta en accès anticipé. Ensuite, les 9 et 10 août, n’importe qui pourra y accéder.

La deuxième phase de test aura lieu du 14 au 17 août, et elle sera à nouveau ouverte à tous.

N.B : Ces phases de test seront mises en place sur PC, PS5 et Xbox Series.

02 Nouveautés de gameplay

Même si c’était déjà le cas sur Battlefield: Bad Company 2, les environnements destructibles seront un des indéniables points forts de ce Battlefield 6. Que vous aimiez foncer dans un bâtiment et le voir s’écrouler depuis le confort de vôtre tank ou le truffer de C4 en attendant de voir un sniper ennemi s’y installer, vous pourrez vous faire plaisir. C’est d’autant plus vrai que cette mécanique a bénéficié d’une attention toute particulière : avant de faire tomber toute une structure, il sera possible de simplement trouer un mur, faire tomber un plafond ou d’éclater le plancher pour se frayer un chemin et prendre les ennemis à revers.

Côté mouvements, les médecins pourront désormais tirer leurs camarades tombés au combat lorsqu'ils les soignent, et il sera possible de poser automatiquement son arme sur un rebord pour gagner en stabilité lorsque l'on tire.

03 Les classes

Depuis le début de la licence, les classes sont un élément majeur du gameplay. Assaut, médecin, éclaireur, soutien… chaque choix vous permet d’avoir un style de jeu bien particulier et des armes associées. Sur ce Battlefield 6, ce sera à nouveau le cas, avec la différence que vous aurez plus de choix au niveau des armes. Au global, tout est plus fluide pour favoriser la personnalisation.

04 La campagne

Depuis Battlefield 3, la licence propose un véritable mode campagne avec une narration à la croisée des chemins entre un Call of Duty et une adaptation d’une œuvre de Tom Clancy. Avec 2042, au grand désarroi de certains joueurs, le mode campagne avait été abandonné. Pour leur plus grand plaisir, ils vont à nouveau pouvoir se plonger dans des missions scénarisées puisque Battlefield 6 aura bien un mode solo. Celui-ci a été développé par les studios Motive et Criterion Games.

Niveau scénario, on en sait relativement peu actuellement, si ce n’est qu’il met en scène l’armée américaine attaquée sur son propre sol par la Pax Armata, une entité composée de mercenaires et gérée par d’anciens pays de l’OTAN. Au fil de la bande annonce, on a pu apercevoir certains endroits connus comme Brooklyn et Le Caire.

05 Le mode multijoueur

Évidemment, le cœur du gameplay, c'est le multijoueur, et plus précisément le mode Conquête. Dans celui-ci, 64 (ou 128 joueurs dans certains jeux de la licence) s’affrontent sur des cartes assez grandes. Rizières, stations de métros parisiennes, îles du Pacifique, villes du Moyen-Orient, la franchise nous a habitués à du très haut niveau.

De plus, la force de Battlefield, c’est l’inclusion de véhicules dans lesquels les joueurs peuvent se jeter. Des avions de chasse aux blindés en passant par les jeeps, tout cela fera son grand retour dans ce Battlefield 6 sur les 9 cartes disponibles au lancement :

Pic de la Libération (Tadjikistan)

Empire State (États-Unis)

Cité de Sobek (Egypte)

Pont de Manhattan (États-unis)

Offensive Ibérique (Gibraltar)

Vallée de Mirak (Tadjikistan)

Siège du Caire (Egypte)

Quartier des saints (Gibraltar)

Opération tempête de feu (Iran)

06 Le mode Battle royale

On le sait, Battlefield et Call of Duty se font la guerre depuis un paquet d'années. Du coup, avec le succès de Warzone, DICE a décidé de se lancer dans la bataille (royale). Déjà présent sur BF 2042, ce mode reviendra donc sur le 6.

Détail important : ces modes seront Free-to-play, et donc accessibles sans avoir à acheter le jeu.

Les autres modes de jeu

En ligne, on pourra jouer au classique mode Conquête, mais également en Ruée, Percée, Roi de la Colline, Domination et Convoi. Pour ceux qui sont moins friands de stratégies, un mode match à mort est aussi de la partie.

En bonus, DICE a annoncé le retour du Portal, un mode annexe qui permet de modifier des cartes pour laisser place à l’imagination des joueurs.

Avec ce retour aux sources qui n’est pas sans rappeler les excellents BF 2, 3 et 4, DICE semble parti pour un sans-faute. Pour tester le jeu gratuitement, rendez-vous à partir du 9 août.