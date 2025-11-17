Battlefield 6 : comment monter de niveau rapidement

N.B : On ne va pas parler des glitchs et exploits qui permettent de monter de 10 niveaux en 5 secondes. Si cela vous intéresse, rendez-vous dans le mode Portal. Ici, c’est un espace pour les (vrais) gamers.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de tester REDSEC , le battle royale gratuit de Battlefield 6, découvrez-le par l'intermédiaire de Gotaga :

01 Les principes de base

Pour maximiser les gains d’expérience, et ce quel que soit le mode de jeu de votre choix, suivez ces conseils :

02 Activez vos boosts

Le bouclier déployable est très utile © DICE/Electronic Arts

Ça peut sembler évident, mais si on est totalement honnête, le menu principal de Battlefield 6 n’est pas le plus intuitif au monde. Appuyez sur la gâchette de gauche (L2 sur PlayStation, LT sur Xbox, et W sur PC) dans le menu, puis activez ceux de votre choix. Vous pouvez aussi le faire en pleine game et, sachez que si vous jouez en groupe, vous bénéficiez naturellement de + 5% d’expérience.

03 Complétez les défis

Chaque fois que vous lancez le jeu, si vous souhaitez réellement grappiller de l’xp le plus vite possible, passez dans l’onglet “Défis” et regardez quels sont les challenges quotidiens et hebdomadaires. Ils rapportent entre 5 000 et 10 000 points d’expérience chacun, alors il y a de quoi faire et prendre des niveaux rapidement.

04 La méthode des bots

À moins de vivre dans une grotte, vous avez forcément entendu parler du développement croissant de l’IA. Heureusement, sur Battlefield 6, elle est très loin de celle de Terminator. Du coup, pour enchaîner les kills, l’une des meilleures méthodes repose sur le fait d’héberger une partie et de mettre un mot de passe. Ainsi, vous ne jouerez que contre des bots, et personne ne pourra rejoindre. Alors certes, ce n’est pas très rigolo, mais si vous souhaitez débloquer les lunettes, chargeurs étendus et autres accessoires sur une arme, c’est une solution à prendre en compte.

Pour cela, rendez-vous dans n’importe quel mode Infantry only dans Communauté, et sélectionnez Héberger. Ensuite, scrollez vers le bas jusqu’à l’option “Mot de passe”, mettez n’importe quoi, lancez, et faites-vous plaisir. En cumulant cette méthode avec les précédentes, vous atteindrez des sommets en vitesse !

Il ne vous reste plus qu’à trouver une game et à profiter de votre futur nouveau rang, même sans envoyer des performances gotagesques.