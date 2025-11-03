REDSEC : le guide du Battle Royale de Battlefield 6

Le battle royale de Battlefield , REDSEC (l’abréviation de Redacted Sector), c’est 100 joueurs sur une carte gigantesque qui ressemble à la banlieue de Los Angeles. Dans ce free-to-play , à 2 ou à 4 (pour l’instant), il va falloir batailler sec pour être la dernière escouade en vie. L’objectif peut sembler simple, mais avec autant de joueurs et un contenu plus que copieux comptant des missions annexes, des gadgets ou encore des bonus de classe passifs… il y a des choses à dire. Voici un petit récap, mais aussi pas mal de conseils pour concurrencer Katniss Everdeen dans The Hunger Games, ou un Gotaga bien plus dangereux que le personnage campé par Jennifer Lawrence.

01 Le principe de REDSEC

Dans Redacted Sector, comme souvent lorsqu’il est question de battle royale, on arrive à bord d’un avion avant de se parachuter sur la carte. De là, armé de notre pistolet, on va devoir se fournir en armes et survivre face aux autres teams, accomplir des missions pour toujours plus d’armes, gadgets et avantages et ainsi de suite.

Si vous tombez sur un monstre qui a 1 000 heures de jeu dès votre première partie, ne vous inquiétez pas : vous pourrez apparaître une fois en jeu après quelques secondes. Attention toutefois : cette option n’est plus active après plusieurs minutes. Au fil de la game, un incendie encercle la ville et réduit la zone jouable. Contrairement aux autres BR, on vous déconseille de vous y aventurer puisqu’il vous mettra instantanément à terre.

Battlefield oblige, des véhicules sont de la partie. Tanks, hélicos (de transport), jeeps, voiturette de golf… vous avez l’embarras du choix. De même, les classes, bonus et gadgets du jeu font partie du battle royale.

02 Les conseils pour bien débuter sur REDSEC

Une petite partie de golf ? © Electronic Arts / DICE

Le loot

Vous cherchez du loot rapidement ? Les véhicules comme les ambulances, les camions militaires et les camionnettes oranges peuvent être ouverts, ils renferment du matériel.

Vous voulez ouvrir un coffre ? Les ingénieurs peuvent le faire à l’aide de leur chalumeau.

Pour améliorer votre arme, vous devez trouver une caisse dédiée, ouvrir votre inventaire avant de cliquer sur l’arme et de choisir entre les améliorations disponibles (recul diminué, meilleure portée, nouvelle lunette etc.).

Les classes

Chaque classe a ses avantages et inconvénients : l’assaut peut faire un maximum de dégâts mais n’a aucun moyen de récupérer des munitions ou de se soigner à long terme. L’ingénieur peut ouvrir les coffres et lutter contre les véhicules malgré une puissance de feu moindre face aux fantassins. Le soutien peut réanimer instantanément ses coéquipiers mais ne dispose pas d’une puissance de feu monstrueuse. L’éclaireur peut lutter contre des campeurs récalcitrants, donner des informations à ses coéquipiers, mais est vulnérable à courte distance.

Le drone des éclaireurs est un atout de poids, dans ce mode comme sur Battelfield 6 “classique”. Une fois amélioré, il peut larguer des grenades sur les ennemis. En plus de les repérer en continu, c’est plutôt très bien.

Consultez les bonus de votre classe, ils s’améliorent en cours de partie et peuvent faire la différence entre une victoire et une défaite.

Le gameplay

Bienvenue à Los Angeles © Electronic Arts / DICE

Même si vous n’avez pas de RPG ou autre outil pour lutter contre un blindé un peu récalcitrant, toute personne qui s’en approche peut rapidement interagir pour le saboter. Dans les faits, votre personnage pose rapidement une charge de termite sur le tank.

Si vous pouvez vous le permettre, utilisez un finisher au corps-à-corps pour achever un ennemi au sol. Grâce à cela, le reste de son escouade sera brièvement marqué sur la carte.

Pensez à regarder le ciel, surtout quand des caisses ou de l’équipement est appelé par votre escouade. Si une caisse vous tombe sur le coin du visage, vous ne pourrez pas être réanimé.

Pour ramener des alliés à la vie, allez près d’une station de déploiement et tenez-vous dans le cercle vert.

Les véhicules

Si vous voulez monter dans un tank, vous allez devoir accomplir une mission dorée. Dans le drop associé, vous allez récupérer une clef magnétique. Après cela, rendez-vous à l’arrière d’un des camions de déploiement (un gros semi-remorque gris) et interagissez. Attention, le camion met quelque temps à s’ouvrir et fait pas mal de bruit, alors attendez-vous à voir débarquer des joueurs avoisinants.

Une fois au volant, pensez à vous approcher des stations de réparation. Les tanks font de gros dégâts, mais ils peuvent vite se retrouver sous la menace face à plusieurs ingénieurs.

La carte

Si vous avez l’habitude de prendre votre temps pour entrer dans la zone sur les autres battle royale, vous allez avoir un petit problème : ici, le “ring of fire” cher à Johnny Cash vous mettra à terre presque instantanément, alors ne tentez pas votre chance en pensant pouvoir vous soigner.

Vous pouvez faire tomber la grue ainsi que le grand bâtiment central. Pour cela, il faut envoyer plusieurs roquettes sur le contrepoids en ciment situé à l’arrière de la grue. Concernant le bâtiment, quelques pains de C4 sur les piliers suffisent, pratique quand une squad campe sur le toit.

Les grandes tours jaunes vous envoient dans les airs, si vous voulez changer de zone rapidement, c’est le moyen de locomotion le plus adapté.

Les missions

Lorsque vous regardez la carte, vous pouvez sélectionner la mission que vous souhaitez accomplir (si plusieurs missions sont disponibles), c’est très utile pour recevoir le plus rapidement possible un drop de fusil custom (vos armes dans Battlefield 6 “classique”).

Vous pouvez aussi accepter des contre-missions avec des objectifs PvP. Généralement, il vous sera demandé d’attaquer un autre joueur. Les récompenses en valent souvent la peine.

Pour accomplir les missions de décryptage, déplacez-vous lentement ou restez complètement immobile, la jauge se remplira toute seule (et plus vite).

Il ne vous reste plus qu’à déployer votre plus beau parachute et à faire parler la poudre tout en écoutant California Love à fond !