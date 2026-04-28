Découvre les feuilles de route Battlefield 6 2026 de la saisons 3 et 4

L’année s’annonce énorme pour Battlefield 6 . DICE et EA ont dévoilé une feuille de route 2026 bien remplie avec deux grosses vagues de contenu, l’introduction de la guerre navale comme nouvelle dimension du combat, un vrai mode classé, des fonctionnalités communautaires longtemps absentes et un cap clair mis sur les améliorations de confort. Voici le détail complet – de la saison 3 en mai à la saison 4 en juillet, ainsi que les mises à jour pour Ranked et REDSEC .

01 Roadmap de la saison 3 de BF6 : Mai 2026

La saison 3 en bref :

Le mode classé arrive dans REDSEC

Deux cartes plébiscitées par les fans - Cairo Bazaar et Railway to Golmud - sont retravaillées

Season 3 will see the initial launch of ranked play © Battlefield Studios/Electronic Arts

Golmud Railway est de retour, et plus grande que jamais

Certaines cartes font tout simplement partie de l’ADN de Battlefield. Golmud Railway en fait partie. Dans la saison 3, elle revient – non pas sous la forme d’un remake pur et simple, mais comme un champ de bataille réinventé baptisé Railway to Golmud, dans les paysages montagneux du Tadjikistan.

L’échelle, à elle seule, est impressionnante. Cette nouvelle version est presque quatre fois plus grande que Miramar Valley, ce qui en fait l’une des plus vastes cartes jamais créées pour Battlefield 6. DICE l’a entièrement repensée – avec un placement des couvertures amélioré, un espace aérien élargi pour les pilotes et un meilleur équilibre entre les combats rapprochés et à longue distance. Les snipers, les équipages de véhicules et l’infanterie devraient tous y avoir un rôle viable, sans qu’aucun style de jeu ne domine.

Battlefield Labs teste actuellement les lignes de vue, l’équilibrage des véhicules, le time-to-kill et la répartition des couvertures. C’est un signe encourageant. DICE intègre activement les données des joueurs avant la sortie, avec l’objectif de livrer une carte capable de soutenir à la fois de vastes affrontements mécanisés et des combats d’infanterie intenses – un équilibre que le Golmud original gérait déjà bien.

Cairo Bazaar ramène le chaos des combats rapprochés

Aux côtés de Railway to Golmud, la saison 3 introduit un autre favori des fans solidement ancré dans la série – Cairo Bazaar, une version retravaillée de Grand Bazaar de Battlefield 3.

Le design de base reste intact : ruelles étroites, environnement urbain dense et fort gameplay vertical. Ajoutez à cela le système de destruction emblématique de Battlefield, et vous obtenez une carte taillée pour des affrontements d’infanterie rapides et chaotiques. À l’inverse de l’immensité de Golmud, Cairo Bazaar est compacte, intense et ciblée – idéale pour les joueurs qui préfèrent les fusillades pures sans véhicules.

Le mode classé arrive avec REDSEC

La saison 3 marque aussi le début du parcours compétitif de Battlefield 6. Le mode classé fera ses débuts dans REDSEC , en Battle Royale Quads.

REDSEC is the Battle Royale mode of Battlefield 6 © EA

Cela peut sembler un départ modeste, mais l’approche est volontaire. DICE prévoit d’élargir progressivement le mode classé, en s’appuyant sur les retours de la communauté pour l’affiner et l’étendre à l’ensemble de l’expérience multijoueur.

Autre ajout important : Battle Royale Solos. Les joueurs qui préfèrent jouer en solo auront enfin un mode dédié, sans avoir à bricoler des solutions de contournement ou à faire des compromis dans des formats pensés pour les escouades.

02 La saison 4 arrive en juillet avec la guerre navale

The Battlefield 6 roadmap promises exciting new content © Battlefield Studios/Electronic Arts

La saison 4 en bref :

Le système de gameplay de guerre navale fait son apparition

La carte Tsuru Reef sera la plus grande à ce jour

La carte Wake Island fait son retour

Après la seconde , la saison 3 mise sur le retour des classiques de la série et la 4 regarde clairement vers l'avenir. La guerre navale arrive dans Battlefield 6 – non pas comme un gadget, mais comme un système de gameplay pleinement abouti qui porte les combats en haute mer.

Tsuru Reef : la plus grande carte à ce jour

Pièce maîtresse de la saison 4, Tsuru Reef se situe dans le sud du Japon. À son lancement, ce sera la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour, conçue spécifiquement autour du combat naval.

De vastes étendues d’eau, des systèmes de récifs, des littoraux et des zones terrestres stratégiques composent un champ de bataille qui s’étend sur mer, air et terre. Comme pour les autres mises à jour majeures, elle passera par Battlefield Labs avant sa sortie.

Wake Island revient une fois de plus

Wake Island first appeared in Battlefield 1942 © Battlefield Studios/Electronic Arts

Peu de cartes dans la série ont l’aura de Wake Island. Introduit pour la première fois dans Battlefield 1942, l’atoll iconique du Pacifique revient dans la saison 4.

Cette nouvelle version reste fidèle à ses racines – avec de vastes batailles aériennes et navales, un décor tropical et une disposition centrale stratégique. DICE promet une refonte moderne qui préserve les points forts de l’original tout en intégrant les nouveaux systèmes navals.

Systèmes de gameplay naval et véhicules

La fonctionnalité phare de la saison 4, c’est le système naval lui-même. Des porte-avions pleinement fonctionnels serviront de bases mobiles, avec des ponts d’envol opérationnels pour les décollages et les atterrissages.

Dans REDSEC, Fort Landon recevra également un porte-avions, élargissant ainsi le gameplay du battle royale sur l’eau.

Battlefield 6 offers intense multiplayer modes © Battlefield Studios/Electronic Arts

Un système de vagues dynamique ajoute une nouvelle couche de profondeur. L’état de la mer influera sur la stabilité de la visée, modifiera les itinéraires de déplacement, fournira une couverture naturelle et pourra même affecter le comportement des projectiles dans certaines situations. Il ne s’agit pas d’un simple détail visuel – cela change fondamentalement la manière dont se joue le combat naval.

De nouveaux véhicules navals viennent encore enrichir l’arsenal, tandis que des défis navals dédiés offriront des récompenses uniques aux joueurs qui adoptent le combat en mer.

03

La partie la plus importante de cette feuille de route n’est peut-être ni une carte ni un mode, mais bien des fonctionnalités réclamées depuis longtemps par la communauté.

Navigateur de serveurs et salons personnalisés

Un navigateur de serveurs complet avec serveurs persistants est en route. Les joueurs pourront héberger, rejoindre et sauvegarder leurs expériences préférées.

Les salons personnalisés d’avant-partie faciliteront grandement l’organisation des matchs, tandis que les classements mettront enfin en avant les joueurs les plus performants.

Mode spectateur pour les créateurs et les événements

Le mode spectateur fait également son apparition. C’est un ajout majeur pour les créateurs de contenu, les commentateurs et le jeu compétitif.

Avec l’arrivée du mode classé, les outils de spectateur sont essentiels pour les tournois et les événements organisés – et leur absence s’est fait sentir jusqu’ici.

Les Platoons et le chat de proximité sont de retour

Les Platoons font leur retour, permettant aux joueurs de former et gérer plus efficacement des communautés, clans et escouades.

Le chat de proximité est lui aussi ajouté, permettant de communiquer non seulement au sein des escouades, mais aussi avec les ennemis à proximité. C’est une petite fonctionnalité avec un grand impact, qui ramène ces moments imprévisibles et profondément humains pour lesquels Battlefield est connu.

Des remaniements de cartes basés sur les retours des joueurs

A host of improvements are coming to Battlefield 6 © Battlefield Studios/Electronic Arts

Deux cartes existantes – New Sobek et Blackwood Fields – sont retravaillées en réponse aux retours de la communauté.

Les détails restent encore limités, mais cette volonté de revenir sur du contenu existant pour l’améliorer envoie un signal fort sur l’approche de DICE.

Le mode classé s’étend avec des paliers compétitifs

Au-delà de son lancement initial, le mode classé va évoluer vers un écosystème compétitif plus large.

Elite Series et Open Series sont prévues comme paliers supérieurs pour les joueurs de haut niveau. Les détails sur la structure, la qualification et les récompenses restent à venir, mais la direction est claire – Battlefield 6 vise à s’imposer comme un jeu compétitif sérieux.

04 Des améliorations de confort à tous les niveaux

En plus du nouveau contenu, la feuille de route s’attaque à des frustrations anciennes liées aux systèmes de base.

Une progression plus rapide et plus simple

La progression va être revue. Le Battle Pass, la maîtrise des armes et les rangs de carrière progresseront tous plus vite, tandis que le système de défis sera simplifié.

L’objectif est simple – moins de grind, une progression plus gratifiante.

Des améliorations audio pour plus de clarté et d’équilibre

L’audio est un sujet majeur au sein de la communauté. DICE travaille à améliorer la clarté des bruits de pas, afin d’aider les joueurs à mieux repérer les mouvements proches.

L’audio des véhicules est également en cours d’amélioration, avec l’objectif d’éliminer des problèmes comme des chars qui arrivent sans bruit.

Affinements du système de combat

Le système de combat de base bénéficie d’améliorations techniques. Les mises à jour du netcode devraient permettre un enregistrement des tirs plus cohérent et des affrontements plus équitables.

Les indicateurs de dégâts – visuels, audio et effets – sont retravaillés pour améliorer la lisibilité et aider les joueurs à mieux comprendre ce qu’il se passe en temps réel.

DICE teste aussi des ajustements du time-to-death, notamment une meilleure cohérence des dégâts sur les membres et une réévaluation de l’équilibrage des accessoires et de l’équipement. L’objectif est un système perçu comme juste, réactif et transparent, sans perdre en intensité.

Des améliorations de stabilité pour tous les modes

Des améliorations continues de stabilité sont appliquées à la fois au multijoueur de Battlefield 6 et à REDSEC.

DICE continuera de communiquer les phases de test et le calendrier des sorties via ses réseaux sociaux et les mises à jour communautaires.

05 Teaser de la saison 5 et dernières impressions

Une cinquième saison est prévue pour l’automne, même si les détails restent rares. Un élément est confirmé – trois nouvelles cartes, dont au moins une favorite des fans.

This is what's coming to Battlefield 6 in seasons 3 and 4 © EA

La feuille de route 2026 est plus qu’un simple calendrier de contenu. C’est une déclaration d’intention claire. DICE semble comprendre ce qui définit Battlefield – des combats dynamiques à grande échelle, une profondeur mécanique, de solides fonctionnalités communautaires et un équilibre entre jeu casual et compétitif.

La guerre navale est l’ajout le plus audacieux depuis des années. Des cartes classiques comme Golmud et Wake Island apportent une dose de nostalgie avec un design moderne. Le mode classé pose les bases d’une scène compétitive. Et les améliorations de confort soutiennent l’ensemble.

Si tout cela est bien exécuté, cette année pourrait faire date pour Battlefield 6. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, notre guide pour bien débuter sur Battlefield 6 est là pour vous accompagner.

FAQ

Quand sort la Saison 3 de Battlefield 6 ?

La Saison 3 de Battlefield 6 est prévue pour mai 2026. Elle introduira Railway to Golmud (la plus grande carte du jeu), Cairo Bazaar et le lancement du mode Classé pour REDSEC.

Quand arrive la guerre navale dans Battlefield 6 ?

La guerre navale arrive en juillet 2026 avec la Saison 4. Elle inclut deux cartes majeures (Tsuru Reef et Wake Island), des porte-avions opérationnels, des destroyers, des sous-marins et un système de vagues dynamique.

Wake Island revient dans Battlefield 6 ?

Oui, Wake Island fait son retour en juillet 2026 dans la Saison 4, avec une refonte moderne qui intègre les nouveaux systèmes navals (porte-avions, destroyers) tout en préservant la disposition iconique de l'atoll du Pacifique.

Quand le navigateur de serveurs sera disponible ?

Le navigateur de serveurs avec serveurs persistants est prévu pour l'automne 2026 (Saison 5), permettant aux joueurs d'héberger et rejoindre des serveurs personnalisés.

Quelle est la plus grande carte de Battlefield 6 ?

Railway to Golmud (Saison 3, mai 2026) sera la plus grande carte à son lancement, presque 4 fois plus grande que Miramar Valley. Elle sera ensuite dépassée par Tsuru Reef (Saison 4) qui deviendra la plus grande carte à date.

Les Platoons reviennent dans Battlefield 6 ?

Oui, les Platoons reviennent, permettant aux joueurs de former et gérer des communautés, clans et escouades plus efficacement.