Le meilleur du Breaking suisse à la Halle 622 de Zurich

La pointe du breaking suisse s'est élargie et les batailles pour le titre de champion suisse Red Bull BC One devraient être plus passionnantes que jamais. Deux des quatre B-Girls présentes en finale suisse ont déjà détenu le titre, tandis que chez les B-Boys, les jeunes pousses font partie du top 16, tout comme l'un ou l'autre vétéran. Moa pourrait même devenir le premier triple champion de l'histoire du BC One suisse.

