Titre en Lettonie : Heidrich/Vergé-Dépré championnes d’Europe

Indoor Training avec Joana Heidrich & Anouk Vergé-Dépré:

Départ éclair et problèmes lors du tour préliminaire

Le chemin vers la finale

Après ce tour préliminaire mitigé, Heidrich et Vergé-Dépré affrontent les Polonaises Gruszczynska/Wachowicz pour le premier tour à élimination directe et remportent une nette victoire en 2 sets (21 à 17, 21 à 10).

Forte de ce succès, l’équipe suisse se prépare pour le match jusqu’à présent le plus difficile de ce tournoi : pour le deuxième tour à élimination directe, elles rencontrent les Néerlandaises Keizer/Meppelink, actuellement numéro 10 mondiales. Le premier set est, comme attendu, âprement disputé, mais le dénouement va en faveur de la Suisse avec un score de 26 à 24. Après l’affrontement du premier set, Heidrich/Vergé-Dépré ne veulent rien lâcher dans le second et gagnent nettement par 21 à 16.

Que peuvent bien avoir en commun Stevie Wonder, Paul Kalkbrenner et BR7 ? Ils sont tous sur la playlist d’Anouk Vergé-Dépré, l’athlète suisse de beach-volley.

Beach Volleyball What‘s New In Your Playlist, Anouk Vergé-Dépré?

Combat inégal en finale