Les beatmakers de Red Bull Spinner saison 1

Étonnamment, Raven écoute peu de musique au quotidien. « Comme je ne consomme pas énormément de sons ou pas autant que les autres beatmakers, je me sens libre de composer ce qui me plaît sans avoir peur de reproduire plus ou moins inconsciemment des vibes déjà entendues ailleurs ». Si en tant qu’auditeur, il apprécie particulièrement l’univers de Travis Scott, ses compositions mélangent rap, rock et grain acoustique.