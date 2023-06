Quel est le point commun entre les Migos et la ville de Bienne ? La réponse à cette énigme se nomme Sluzyyy, jeune producteur suisse qui possède déjà quelques collaborations au compteur avec la fratrie d’Atlanta. Une trajectoire aussi fulgurante que précoce, en atteste un disque de platine récemment reçu pour sa participation au banger « Straightening ». Symbole helvétique de la nouvelle génération de beatmakers, focus sur le prometteur Sluzyyy.

Le Beatmaker : Sluzyyy

Lorsqu’on évoque le hip-hop à la biennoise, ce sont les membres du groupe La Base & Tru Comers qui font figure de référence en la matière. Récemment, le blaze de Sluzyyy est venu s’ajouter à la liste des pointures de la ville. Bien loin du créneau old school de Buds et ses confrères, le producteur multiplie les placements outre-Atlantique depuis trois ans :

« Matrixé par Metro Boomin et Southside, j’ai commencé à concevoir des instrus chez moi à partir de 2018 pour m'entraîner. Je me souviens que j’ai eu une sorte de déclic lors d’une soirée en boîte, le DJ passait des titres tellement éclatés...sur le moment je me suis dit : et si je créais mes propres sons pour qu’ils soient diffusés ? Étant dans le rap, mes potes m’ont permis de comprendre comment structurer une prod, concevoir un morceau. J’ai débuté les placements en 2020 quand je me suis senti prêt, en visant principalement la scène US ».

C’est en recherchant une mélodie que le suisse s’est connecté avec l’équipe d’Aero Records (Osiris & Atake) dont il fait désormais partie : « Niveau production aujourd’hui, on distingue deux types de personnes : les drummers et les loopmakers. Les drummers conçoivent les drums sur la prod et les envoient aux artistes tandis que les loopmakers s’occupent uniquement de la mélodie, qu’ils transmettent aux drummers. Moi j’avais besoin de loop, donc je me suis connecté sur les réseaux les gars d’Aero, le feeling est direct passé et depuis on bosse ensemble ».

Il fut un temps où la majorité des producteurs concevaient leur beat de A à Z. Les compositions sont désormais scindées en deux, avec différentes personnes à contacter une fois le produit fini, dixit Sluzyyy :

« Vu que je m’occupe des drums, je passe soit directement par l’artiste, soit son manager ou son directeur artistique, tandis que si tu es loopmaker, c’est via les producteurs du rappeur que tu dois passer ». Parce que concevoir des instrus c’est bien, mais posséder un bon carnet d’adresses c’est mieux, les jeunes beatmakers ont su s’entourer de plugs outre-Atlantique dont DJ Durel, proche collaborateur des Migos qui a facilité leur placement de prod sur « Straightening » comme nous l’expliquait Sluzyyy en 2022 .

À mesure des connexions grandissantes entre Aero Records et la scène rap américaine, le rookie commence alors à réaliser qu’il a véritablement une carte à jouer au sein de l’industrie musicale et adapte son nametag en conséquence, « Sluzyyy chasing the bag ! »

Le son : To the Bone

De l’eau a coulé sous les ponts entre Offset et Quavo depuis « Culture III » paru en 2021, si bien qu’un an plus tard, ce dernier sort un projet collaboratif avec Takeoff « Only Built For Infinity Links », sans son cousin. Parmi les 18 pistes de l’album, Sluzyyy et Atake sont crédités sur trois d’entre elles : « On avait eu la confirmation que notre prod avait été retenue pour le titre « To the Bone », quant au reste, c’était le suspense total jusqu’au dernier moment. »

En effet, c’est en écoutant le disque le soir de sa sortie que Sluzyyy a reconnu ses instrus sur « Integration » et « Tools », une belle surprise. Concernant le morceau « To the Bone », sa conception a été ultra rapide : « On était trois, en 15 minutes c’était plié. Un fond de mélodie au pad, une basse à la NBA Youngboy, les drums et voilà ». Un résumé qui a de quoi déconcerter quand on sait que la track tape les 51 millions de streams sur Spotify à l’heure de l’écriture de ces lignes. Il faut dire que le biennois s’impose une routine créative stricte : « Au minimum, je conçois 4 prods par jour. Quand j’ai de l’inspiration, je peux en produire une quinzaine, j’ai ainsi un bon stock en réserve ». Pour l’anecdote, l’instru du titre ne se destinait pas aux duo américain à la base, mais à un certain…Mister V, c’est donc ça le métaverse. « À l’ancienne, Yvick avait posté une story dans laquelle il cherchait des prods. Je l’ai DM, on a connecté et je me suis rendu au stud’ avec lui pour bosser 10 sons. Il m’a dit qu’il voulait une prod façon Need It des Migos, c’est comme ça que l’instru a vu le jour. Pour finir Yvick ne l’a pas retenue car trop similaire à la vibe du trio d’Atlanta, du coup je l’ai envoyé à Quavo et il a direct accroché ! ».

Avec ce triptyque de placements, Sluzyyy a confirmé les attentes placées en lui au sein d’un milieu toujours plus concurrentiel. Attristé par la disparition tragique de Takeoff, le beatmaker entend bien poursuivre sa collaboration outre-Atlantique, tout en laissant la porte ouverte aux acteurs locaux :

« J’ai bossé avec le fribourgeois ShuriGuzman sur son premier projet paru en début d’année et là je prépare quelque chose avec une artiste lausannoise. Concernant les US, en général j’apprends à la der’ si mes prods ont été retenues donc difficile d’annoncer à l’avance ».

Honnêtement, j’ai de la peine à réaliser que j’ai créé des hits comme « To the Bone », d’autant plus que je n’ai encore jamais rencontré Quavo et DJ Durel en vrai, peut être cet été ! ».