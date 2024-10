"Nous ne savions pas si c'était possible"

Nicolas Hojac: L'idée a germé depuis un certain temps déjà. La ligne est en fait évidente - quand tu te promènes dans l'Oberland bernois, tu vois ce panorama et tu te demandes s'il serait possible de tout traverser en un seul push. En 2022, lorsque nous avons franchi l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau en un nouveau temps record, le projet est devenu plus réel : nous nous sommes demandé si nous ne devions pas être plus fatigués au sommet de la Jungfrau. Nous aurions pu aller encore plus loin. C'est là que nous avons envisagé le projet. L'année dernière, nous avons dû abandonner une tentative parce que la limite du zéro degré était trop élevée et que la neige ne pouvait pas geler pendant la nuit.