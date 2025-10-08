Biathlon : découvrez ce sport qui combine deux disciplines

01 Qu'est-ce que le biathlon ?

Le biathlon est une discipline aux multiples facettes qui s'est développée de manière exponentielle au fil du XXe siècle. D'origine militaire, une variante de celle-ci était autrefois pratiquée par les populations scandinaves pour surveiller leurs frontières. Mêlant ski, tir et endurance, le sport a petit à petit gagné en renommée, notamment à partir des années 1920.

Si vous n’êtes jamais tombé sur une épreuve, il s'agit d'une course à ski de plusieurs kilomètres entrecoupée de sessions de tir sur cible (à une distance de 50 mètres à l'aide d'une carabine). Il est donc crucial d'allier calme, résilience, vitesse et précision. À chaque tir manqué, l'athlète est pénalisé via du temps ajouté à son chrono (ou l'allongement du parcours du coureur). D'ailleurs, pour en apprendre plus sur le skating et le ski nordique, rendez-vous sur notre article dédié .

Aujourd'hui, malgré un nombre de licenciés assez faible (moins de 1000 en 2025), la France fait partie des grandes nations de la discipline. La Fédération Française de Ski, fondée en 1924, peut se targuer d'avoir récolté au fil des années pas moins de 13 médailles d'or, 8 d'argent et 11 de bronze.

La maîtrise de plusieurs techniques est nécessaire © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

02 Les épreuves de biathlon et leur format

À la manière du ski alpin, le biathlon comporte plusieurs épreuves qui ont toutes leurs spécificités, les voici :

Sprint hommes et femmes

En sprint, les hommes parcourent 10 kilomètres, les femmes 7,5. La course comporte deux passages au stand de tir. En cas de loupé, il faut parcourir l'anneau de pénalité, long de 150 mètres.

Poursuite et règles de pénalité

La poursuite se déroule toujours après le sprint, pour la simple et bonne raison que l'ordre de départ est déterminé par l'épreuve précédente. Le vainqueur du sprint part en premier et ainsi de suite. Le parcours est long de 12,5 kilomètres chez les hommes, et de 10 chez les femmes. Ici, on doit tirer 4 fois, et comme précédemment, une erreur est punie par un tour de pénalité (de la même longueur).

Mass start : format et distances

Contrairement à la poursuite (et comme son nom l'indique), la mass start démarre par un départ groupé. Les distances sont de 15 et 12,5 kilomètres avec 4 passages sur le pas de tir (et la même sanction en cas d'échec).

Relais et relais mixte

Sans surprise, les relais et relais mixte voient plusieurs coureurs partir les uns après les autres (respectivement 4 et 2). En relais, les hommes parcourent 7,5 kilomètres, et les femmes 6.

Individuel : l'épreuve reine

Dorothea Wierer au tir © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

C'est la plus vieille discipline du biathlon. En individuel, le parcours s'étend sur 20 kilomètres pour les hommes, et 15 pour les femmes. Les biathlètes effectuent 4 sessions de tirs (2 en position couchée, 2 debout). Pour chaque tir qui rate la cible, une minute est ajoutée au temps total. Grâce à cela, ces courses sont rythmées par de nombreux rebondissements.

Combien de tirs dans les épreuves de biathlon ?

Sur chaque passage sur le pas de tir, les coureurs doivent faire feu sur 5 cibles qui mesurent 45 millimètres pour le tir couché, et 115 millimètres en position debout.

03 Les sites emblématiques du circuit

Le Grand-Bornand, temple français

Situé en Haute-Savoie, le Grand-Bornand est devenu un passage obligé pour la Coupe du monde de biathlon. Depuis 2013, 6 manches y ont été organisées, et ce sera une nouvelle fois le cas cette année (du 15 au 21 décembre). En 2024, malgré la pluie, plus de 67000 spectateurs avaient fait le déplacement, un record.

Oberhof

En NBA, le Madison Square Garden est considéré comme "la Mecque du basketball". Pour le biathlon, c'est le village d'Oberhof, en Allemagne, qui a cette réputation. Le stade, inauguré en 1984, a vu passer de nombreuses étapes de la Coupe du monde et des Championnats du monde et l'ambiance y est incomparable.

Nové Město et Pokljuka

En plus d'accueillir régulièrement la Coupe du monde UCI de VTT chère à Loïc Bruni, la ville tchèque de Nové Město a été l'hôte des Championnats du monde de biathlon 2013 et 2024. De plus, la Coupe du monde y pose régulièrement ses valises.

En Slovénie, c'est Pokljuka, située à 15 kilomètres de la très touristique ville de Bled, qui voit les biathlètes s'affronter.

Oslo et Ruhpolding

Sans surprise, Oslo (Norvège) et Ruhpolding (Allemagne) sont aussi des passages obligés de la Coupe du monde de biathlon.

04 Équipe de France de biathlon

Effectifs hommes et femmes 2025

On l'a dit, la Fédération Française de ski n'a pas le luxe de son homologue footballistique. Et pourtant, on peut difficilement se montrer critique tant les résultats sont là. Même si Martin Fourcade a rangé sa carabine et ses skis en 2020, la relève est là. Voici l'effectif des équipes de France masculines et féminines de biathlon.

Des skieurs en action © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Équipe de France féminine :

Justine Braisaz-Bouchet

Lou Jeanmonnot

Océane Michelon

Jeanne Richard

Julia Simon

Équipe de France masculine :

Émilien Claude

Fabien Claude

Quentin Fillon Maillet

Émilien Jacquelin

Éric Perrot

Oscar Lombardot

Antonin Guigonnat

05 L'engouement pour le biathlon en France

Avec leur palmarès et performances hors norme (Quentin Fillon Maillet a par exemple déjà récolté un gros globe en individuelle, 20 médailles au Championnats du monde et la bagatelle de 17 épreuves de Coupe du monde) les biathlètes de l'Équipe de France continuent de contribuer à la mise en avant du sport dans l'Hexagone. Même si cette discipline conserve ses racines militaires, et est difficilement accessible pour des millions de Français, les audiences sont en forte hausse.

Pour la saison 2024-2025, la chaîne L'Équipe a enregistré une augmentation de pas moins de 23%. Pour la mass-start féminine, déterminante dans la quête du gros globe de cristal de Lou Jeanmonnot, 1,558 million de spectateurs étaient présents devant leur télé. De bon augure pour ce sport bien particulier, et peut-être le signe de nouveaux licenciés à venir ?

06 Pratiquer le biathlon

S'il est évidemment plus simple de pratiquer le biathlon lorsque l'on réside dans l'est ou le sud de l'Hexagone, partout en France, divers clubs organisent des sorties à la montagne pour découvrir et progresser dans de multiples disciplines, biathlon compris.

Matériel et équipement

Un athlète sur le pas de tir © Red Bull Ring / Red Bull Content Pool

Skis et techniques de skating

Pour se lancer, il va falloir passer par la case achat, ou location. Et avant toute chose, sachez que les skis utilisés par les athlètes de biathlon sont des modèles précis, adaptés au skating. Ceux-ci sont généralement plus courts et plus rigides que leurs homologues.

Carabines et munitions réglementaires

Les professionnels tirent avec des carabines 22 Long Rifle, elles pèsent entre 3,5 et 6 kilos. Les projectiles sont en plomb et font 5,5 millimètres.

07 FAQ

Combien gagne un biathlète ?

Les revenus des biathlètes dépendent en grande partie de leurs résultats. Les vainqueurs en Coupe du monde reçoivent par exemple une prime de 20 000 euros. Comme au tennis , du fait de la hausse de la popularité, les cash prizes sont en hausse.

Quand commence la saison de biathlon ?

La saison s’étend de décembre à mars. En 2026, les champions auront également rendez-vous à Milan du 6 au 22 février.

Comment regarder le biathlon en direct et replay ?

Victime de son succès, dans l’Hexagone, le biathlon sera présent sur pas moins de trois chaînes. Heureusement, deux d’entre elles (France TV et L’Équipe TV) sont gratuites. Pour ne rien louper, il faudra toutefois souscrire à un abonnement à Eurosport.