BIG AIR CHUR, tout ce que tu dois savoir !

Le BIG AIR CHUR donne le coup d'envoi de la saison de la Coupe du Monde pour les professionnels du freestyle les 20 et 21 octobre 2023. L'évémement rassemblera 150 riders prêts à s'élancer au-dessus du kicker avec skis et snowboards. Ce sera l'occasion pour les riders de big air (et de slopestyle) de voir ce que les concurrents ont travaillé du la pause d'été.