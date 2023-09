Escalade de big wall: un aperçu avec les informations les plus importantes.

"L'escalade libre de big wall nous rappelle en permanence de quoi nous sommes capables. C'est exactement ce que nous faisons et c'est pourquoi nous sommes ici", déclare l'athlète Sasha DiGiulian en faisant référence à la voie de big wall du Rayu, située dans les Picos de Europa. Sasha, Matilda Söderlund et Brette Harrington forment la première équipe entièrement féminine à grimper ce mur sans soutien supplémentaire.

Ce sont justement ces défis qui inspirent Sasha à rester en forme -- ce qui l'a probablement motivée à faire l'entraînement hardcore qu'elle a fait avec le surfeur de big-wave Laird Hamilton à Malibu, enregistré dans "No Days Off" .

11 min Malibu, États-Unis La grimpeuse Sasha DiGiulian s'inspire d'autres athlètes d'élite tout en préparant son prochain grand challenge.

L'escalade de big wall, qui dure plusieurs jours avec un partenaire, est l'une des formes d'escalade les plus exigeantes physiquement et mentalement que tu puisses faire. Mais avec la bonne détermination et une préparation prudente, il est vraiment possible (et suffisamment sûr) de relever le défi des big walls.

Tu envisages toi-même de faire une ascension de big wall ? Et même si tu te demandes comment cette discipline se distingue des autres, nous te donnons une vue d'ensemble, y compris quelques aspects à prendre en compte lorsque tu planifies ton prochain voyage en big wall.

01 Qu'est-ce que l'escalade de big wall ?

Dans cette discipline, tu es confronté à une voie qui nécessite plusieurs tentatives et plusieurs jours pour la terminer, en plus d'un partenaire. Il n'y a pas de règles qui se réfèrent à la difficulté ou au facteur temps, il suffit de réaliser une voie correspondante pour être considéré comme un bigwall climb. Beaucoup citent environ 300 mètres comme limite magique, mais il faut savoir que les big wall climbs les plus difficiles du monde se trouvent sur des murs de moins de 300 mètres.

Tommy Caldwell climbs on the Dawn Wall in Yosemite Valley, CA © Brett Lowell / Red Bull Content Pool

Le leader des deux partenaires grimpe avec ce qu'on appelle une ligne de trailing et l'attache à son pitch. Cette corde est utilisée pour transporter de l'équipement vers le haut ; ces sacs sont généralement appelés "Haul Bags" ou "Pigs". Pendant ce temps, le leader fixe une autre corde pour que le suivant puisse grimper en toute sécurité. Ce processus se répète plusieurs fois jusqu'à ce que les deux partenaires arrivent en haut.

La principale différence avec l'escalade régulière réside dans l'ampleur du défi : les voies sont plus longues et plus raides, il faut plus d'équipement et un calcul plus sophistiqué avant de se lancer. Ton corps doit être fort et supporter beaucoup de choses, surtout si les conditions ne sont pas optimales. Mentalement, il faut plus de résilience et de concentration pour maintenir la motivation pendant plusieurs heures. El Capitan (environ 900 mètres de haut) dans le parc national de Yosemite (Californie) et The Streaked Wall (environ 600 mètres de haut) dans le parc national de Zion dans l'Utah sont deux exemples de big wall-climbs en Amérique, où certains des exploits les plus impressionnants ont été réalisés .

02 Ce que tu peux attendre d'une ascension de big wall

Des sacs plus lourds

Plus d'équipement va logiquement de pair avec plus de poids, et tu dois t'y habituer avant de te lancer dans un tel voyage. Traditionnellement, l'équipement personnel est placé dans le sac de chaque grimpeur. L'équipement de groupe se compose d'ustensiles que tout le monde utilise et qui sont transportés vers le haut sous forme de packs correspondants sur la corde.

En outre, tu as besoin de ton équipement d'escalade typique : baudrier, casque, chaussures adaptées, cordes, etc. -- et tu auras besoin d'équipement de camping, de nourriture, d'eau, d'un kit de premiers secours et de tout ce qui est nécessaire à ton hygiène personnelle, y compris des outils portables que tu utiliseras lorsque la nature t'appellera (ils sont connus sous le nom de "poop tubes").

Des hauteurs plus importantes

Sasha DiGiulian à Kalymnos © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Certains de ces climbs big wall commencent à des hauteurs plus élevées, il se peut donc que tu ne sentes pas trop le poids de ton équipement. Cependant, tous ceux qui souhaitent relever un tel défi doivent s'acclimater et s'habituer aux conditions existantes.

Selon une étude de la Cleveland Clinic , 75% des personnes se trouvant à plus de 3 000 mètres d'altitude présentent des symptômes liés à l'altitude. Alors quand tu penses que le sommet des Trango Towers au Pakistan se trouve à plus de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, tu sais dans quoi tu t'embarques.

Camping à la verticale

Lorsque tu grimpes pendant plusieurs jours, tu dois généralement passer la nuit sur la paroi. Tu élimines complètement le risque de tomber pendant ton sommeil en étant suspendu à la corde en permanence pendant que tu passes la nuit dans ta tente verticale. Cependant, il s'agit d'une toute nouvelle expérience qui peut être difficile à vivre si tu ne t'y es pas préparé mentalement.

Climbers Tommy Caldwell and Kevin Jorgeson at Yosemite National Park © Corey Rich / Red Bull Content Pool

Tu auras donc besoin d'un équipement de camping adéquat, composé d'une tente, d'un sac de couchage, de cordes et de crochets supplémentaires et d'une lampe de tête.

Changements de temps

Si tu es en haute altitude et que les spots sont très ouverts, sans protection - comme c'est presque toujours le cas sur une paroi rocheuse - les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. Il est donc évident que tu dois être bien préparé à cet égard également. Emporte plusieurs couches de pantalons et de vestes, ainsi que des chaussettes supplémentaires, des gants et un couvre-chef que tu pourras utiliser en cas de besoin. Evite le coton, car il absorbe la transpiration et peut rendre la situation encore plus désagréable qu'elle ne l'est déjà.

Vérifier les prévisions météorologiques avant une tentative est l'un des aspects essentiels de la préparation. Repousse ton escalade en cas de vent fort, de pluie, de neige ou de toute autre prévision météorologique qui rendrait l'ensemble difficile.

03 Dangers potentiels de l'escalade en big wall

Sans une bonne préparation, cela peut être dangereux.

Les plus grandes ascensions s'accompagnent de moins de place pour une erreur -- une seule d'entre elles peut avoir des conséquences massives. La préparation avant l'ascension est donc essentielle. Tu calcules le nombre de jours dont tu as besoin et tu adaptes ta réserve d'eau en conséquence. Il est très important de se concentrer sur les détails lors de la préparation. Après tout, un pantalon trop petit peut ruiner l'ensemble du voyage et entraîner des situations dangereuses.

De plus, tu devrais t'entraîner de manière peu surprenante pour une ascension de big wall afin de pouvoir évaluer l'ampleur du défi à l'avance. Commence par faire des escalades d'un jour et adapte le poids de ton équipement pour t'y habituer.

Itinéraires complexes

Sur les photos, une ascension de big wall donne l'impression de monter en ligne droite. Mais si tu t'y intéresses de plus près, tu te rendras vite compte que l'ascension vers le sommet se tourne, se courbe et demande généralement plus qu'une simple escalade verticale vers le haut. Jette un coup d'œil sur les 27 itinéraires différents d'El Capitan !

Les longues ascensions s'accompagnent généralement d'un terrain et d'une inclinaison variables, et les mouvements d'escalade avancés sont essentiels pour surmonter les différentes conditions. Informe-toi sur tous les aspects de l'itinéraire avant de faire le premier pas.

Les obstacles mentaux

Sasha DiGiulian climbs Peace (5.13c/d), in Yosemite National Park © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

La préparation mentale est toujours un facteur lorsque tu grimpes, mais elle devient encore plus importante lorsque ton trip d'escalade s'étale sur plusieurs jours. Nous connaissons tous ce bouleversement des émotions qui se produit d'une heure à l'autre - sur deux jours, c'est encore plus intense. Dans l'escalade de big wall, le contrôle de ces émotions est essentiel pour pouvoir prendre des décisions intelligentes et réfléchies. De plus, tu dois travailler à un rythme acceptable pour toi et ton partenaire. Dans le cas contraire, la fatigue ou d'autres erreurs de communication peuvent en résulter et causer des problèmes importants.

Le mal des montagnes

Une pression atmosphérique plus faible et un faible taux d'oxygène à haute altitude ont un effet néfaste sur ta santé. Maux de tête, vertiges, fatigue, perte d'appétit et difficultés respiratoires sont des symptômes typiques du mal des montagnes. Tu dois être capable de reconnaître ces signes ; ils constituent notamment la base des apparences intelligentes -- surtout lorsqu'il s'agit de ne rien risquer inutilement.

Déshydratation

En haute altitude, le corps se déshydrate plus rapidement, la clé est donc de garder le contrôle de l'eau. Ne pas avoir assez d'eau sur soi peut te mettre dans une situation potentiellement mortelle, alors prépare-toi bien à cet égard aussi et assure-toi que chacun de tes partenaires dispose de suffisamment d'eau.

Un partenaire mal équipé ou mal entraîné

Si tu choisis le mauvais partenaire pour ton escalade, cela peut être aussi dangereux que frustrant. Tu veux bien sûr quelqu'un qui a le même niveau de compétences (ou plus) que toi. Mais il faut aussi que le niveau personnel corresponde, car cela rendra ton voyage encore plus agréable.

Isolation

Certains des plus hauts big walls sont éloignés de la civilisation. En tant que grimpeur, tu dois comprendre les risques liés à l'accès à des territoires isolés. Tu dois prévoir toutes les éventualités afin de pouvoir réagir correctement en cas de besoin. Quel est l'itinéraire proposé par les autochtones ? Qui appelles-tu en cas de problème ? Ces questions doivent être résolues avant que tu ne t'accroches au mur.

L'escalade de big wall n'est pas pour les personnes aux nerfs fragiles, ni pour quelqu'un qui débute dans l'escalade . Mais si tu cherches un défi physique et mental ou si tu aimes simplement te pousser, cela pourrait bien être quelque chose pour toi.

Les meilleurs grimpeurs du monde grimpent ces parois en style free solo , mais toi, tu peux te fixer tes propres objectifs... et c'est de cela qu'il s'agit en fin de compte : te fixer des objectifs que tu atteindras ensuite petit à petit.