Tout le monde peut-il faire du surf de gros ?

Le 8 novembre 2017, la vidéo du surfeur brésilien Rodrigo Koxa domptant la plus haute vague du monde (24,8 mètres) à Nazaré faisait le tour du monde. Des images spectaculaires, visionnées près de deux millions de fois sur les chaînes YouTube du WSL et de l’AFP, prouvant une fois de plus l'engouement pour le surf de gros. Un engouement lui-même porté par une médiatisation toujours plus forte et l’organisation d’événements comme le Big Wave Tour et les XXL Awards.