Coire va le montrer: voici ce que sera la saison XC 2023

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

) Mathias Flückiger reste quant à lui fidèle à son équipe Thömus. Et là, il a un nouveau coéquipier avec Lars Forster, qui est passé de Scott. Mon pronostic est que le nouvel environnement de Thömus lui fera un bien fou. Et si Lars peut exprimer son potentiel de manière constante, c'est chez Thömus, où règne une atmosphère très familiale. C'est pourquoi je pense que, dans les deux années à venir, Lars va enfin exploser comme il sait le faire.

Le vide chez Scott a d'ailleurs été comblé par Filippo Colombo. Mais ce dernier s'est cassé le coude gauche lors de Paris-Roubaix et son retour prendra quelques mois. Pour le reste, Victor Koretzky est nouveau chez Specialized et vraiment, vraiment motivé.

Le vide chez Scott a d'ailleurs été comblé par Filippo Colombo. Mais ce dernier s'est cassé le coude gauche lors de Paris-Roubaix et son retour prendra quelques mois. Pour le reste, Victor Koretzky est nouveau chez Specialized et vraiment, vraiment motivé.

Le vide chez Scott a d'ailleurs été comblé par Filippo Colombo. Mais ce dernier s'est cassé le coude gauche lors de Paris-Roubaix et son retour prendra quelques mois. Pour le reste, Victor Koretzky est nouveau chez Specialized et vraiment, vraiment motivé.

fait ses débuts dans la saison. Elle avait prévu de participer à une course de cycle-cross, mais elle s'est blessée et la guérison ne s'est pas déroulée comme prévu. Elle n'a donc pas encore pris le départ. Je pense qu'elle n'est pas encore en grande forme parce qu'elle manque de rythme, mais on ne sait jamais avec elle.

Mais il y a quelques tendances : La championne d'Europe Loana Lecomte a déjà gagné des courses, mais pas de manière aussi convaincante que d'habitude. Nicole Koller a remporté sa toute première course d'élite sur l'île d'Elbe et a fondu en larmes de joie à l'arrivée. La championne du monde

Concernant les hommes : nous avons tous entendu ce qu'a vécu Flückiger l'année dernière et il est étonnant de voir à quel point Mathias roule bien après sa pause forcée et les épreuves psychologiques qu'il a subies. Je pense qu'il va faire une saison solide.

La course la plus dure de la saison ! Coupe du monde …