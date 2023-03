Tamaro Trophy : c'était le début spectaculaire du ÖKK Bike Revolution

L'Italienne Martina Berta (Santa Cruz Rockshox Pro Team) n'est pas seulement la championne d'Italie en titre, mais elle a déjà remporté sa cinquième victoire de course dans la saison 2023. Dès le début de la course, la jeune femme de 25 ans s'est installée dans le groupe de tête et s'est finalement détachée au milieu de la course. A la fin, elle a remporté une victoire sans encombre avec plus de 23 secondes d'écart.