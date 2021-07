Les bases du BMX Supercross : le guide ultime avec Saya Sakakibara

01 Le BMX Supercross en bref

Le BMX Supercross est une discipline passionnante ! Cela tient surtout au fait que de nombreux imprévus arrivent à chaque course. C'est du moins ce qu'en pense la pilote de BMX australienne Saya Sakakibara. Mais pourquoi tout est-il si imprévisible ? C'est simple : parce qu’un coureur affronte sept autres concurrents sur des pistes tout terrain de 300 à 400 m de long jonchées de tremplins, de whoops et de virages étroits. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée gagne la course.

Une course complète se joue en 30 à 40 secondes environ. Ce court laps de temps permet cependant aux athlètes de s’affronter, eux qui se sont minutieusement préparés pendant des années.

« Le BMX Supercross est vraiment complexe », explique Sakakibara. « Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, de la force à la puissance en passant par les temps de réaction et les compétences qui permettent ne serait-ce que de traverser la piste. »

Tu découvriras ici un bon exemple de course de BMX classique :

02 L’histoire du BMX Supercross

Le BMX Supercross existe depuis le début des années 70. « Tout a commencé avec deux garçons qui aimaient les courses de motocross, mais qui n’avaient pas les moyens de s’acheter les bécanes », explique Sakakibara. « Ils ont construit des pistes et ont roulé dessus avec leurs vélos tout en copiant les techniques utilisées en motocross. »

Ce sport a ensuite connu son heure de gloire en Californie du Sud avec des pilotes comme Ron Mackler et Scot Breithaupt. Ils ont organisé des courses de BMX Supercross, lançant la discipline sous le feu des projecteurs en Amérique. Ce n'était ensuite plus qu’une question de temps pour que le succès devienne mondial.

Le design de ces premiers vélos BMX s'inspirait de celui du Schwinn Stingray, un vélo sur lequel étaient montées des roues de 20 pouces. On utilise toujours cette taille de pneu aujourd'hui, alors que le design du cadre a considérablement évolué dans les années 80 pour arriver aux solutions actuelles.

03 Que peut-on attendre d'une course en live ?

Sakakibara résume le tout en un mot : un « carnage ».

« Il y a énormément d'action », poursuit-elle. « Huit vélos essaient de se dépasser. Tout va si vite qu'on rate facilement beaucoup de choses. Parfois, il faut regarder le replay pour comprendre précisément ce qu’il s'est passé. »

Comme chaque course dure moins d’une minute, la décision concernant le vainqueur se prend souvent en quelques secondes.

« Il y a sans doute quelques pilotes qui courent au même niveau, mais comme les courses sont si courtes, ce qui importe, c’est la constance et la capacité à obtenir de bons résultats sous pression », explique Sakakibara. « Ce n'est pas toujours la personne la plus rapide qui gagne. »

Pour les pilotes, une course est toujours « pleine d'adrénaline » dès que le top départ est donné et que l’instinct prend le dessus.

« À partir du moment où la grille se baisse jusqu'au moment où tu franchis la ligne d'arrivée, c’est ton corps qui prend le contrôle, car tu l’as précisément entraîné pour ça. Tout est une question d'instinct, tu te retrouves en mode pilotage automatique. Une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, tu reviens à la réalité et tu te dis : ''Waouh, ça a vraiment eu lieu ! C'était vraiment excitant !'’ » C’est un sentiment que j’adore. »

Voilà à quoi ressemble un vélo de course moderne. © Andrew Fawcett/Red Bull Content Pool

04 J’aimerais essayer. De quoi ai-je besoin ?

Tu veux tenter ta chance sur deux roues ? Alors tu vas d’abord devoir apprendre à distinguer un BMX Freestyle d'un BMX de course, comme l’explique Sakakibara.

« Bien sûr, il te faut d'abord un BMX. La différence entre les deux se trouve d’abord au niveau des roues : les roues d'un vélo de course sont plus fines et le vélo lui-même est plus près du sol. »

Étant donné que le vélo est réglé plus bas, la traînée aérodynamique est réduite et tu es donc plus rapide. Les roues sont plus fines, car tu n'as pas besoin d'autant de traction pendant la course qu’avec un vélo Freestyle, qui te permet par contre de réaliser des tricks et d’atterrir autrement avec des angles moins stables.

Ensuite, il va bien sûr falloir que tu t’entraînes dans le respect des conditions de sécurité.

« Il te faut un casque qui protège aussi ton visage, de longues manches, un pantalon et des gants », explique Sakakibara. « On tombe ceci dit moins de vélo dans notre sport qu’en Freestyle. En Freestyle, on apprend en permanence de nouveaux tricks, et il faut toujours réessayer avant d’y arriver. Résultat on tombe et on se remet chaque fois en selle. En BMX Supercross aussi on essaie de nouvelles choses, mais toujours dans la limite de nos parcours, donc il y a moins d’accidents. »

05 Le dictionnaire des tricks

On a déjà évoqué les tricks... Mais à quels tricks dois-tu faire particulièrement attention ? Comme le BMX Supercross consiste principalement à être le premier à franchir la ligne d'arrivée, l’accent est moins mis sur les points remportés grâce aux tricks. En Freestyle au contraire, c’est justement tout l’enjeu.

Sakakibara nous résume toutefois les principaux mouvements que tu dois mémoriser et maîtriser à la perfection si tu veux te lancer toi aussi.

« L'une des premières techniques que tout le monde doit apprendre, c’est la pompe. Les deux roues roulent sur le sol et toi, tu utilises tes bras et tes jambes comme une pompe pour créer de l’élan et pouvoir sauter de manière adéquate. Tu ne pédales pas, mais tu déplaces le poids de ton corps pour créer de la vitesse. »

Une fois la technique de la pompe maîtrisée, tu peux essayer de t’approprier les autres compétences fondamentales.

« Puis, tu peux t’attaquer au manual, qui fonctionne comme un wheelie. Si tu maîtrises assez bien la pompe, alors tu es prêt pour les techniques suivantes. »

06 Les athlètes dont vous devez vous rappeler

Si vous voulez découvrir ce sport, il est nécessaire d’en connaître ses athlètes. La sélection des meilleurs pilotes effectuée par Sakakibara met l'accent sur les femmes talentueuses de la discipline. Voilà les coureurs et les coureuses dont vous devez vous rappeler :

Mariana Pajón : la cycliste la plus célèbre et la plus talentueuse de Colombie, qui a déjà remporté quelques titres mondiaux.

Twan van Gendt : le champion du monde actuel chez les hommes, un coureur qui a l'œil pour le détail.

Joris Daudet : le double champion du monde est désormais trentenaire, mais si le Français fait maintenant partie de l’ancienne garde, il n’a pas perdu la foi dans sa capacité à remporter des courses.

Alise Willoughby: l'athlète américaine est la championne du monde actuelle et un modèle pour les filles qui veulent se lancer dans ce sport.

Sae Hatakeyama : la Japonaise fait partie des jeunes talents et met désormais tout en œuvre pour faire ses preuves parmi l’élite.

Niek Kimmann: les Néerlandais représentent une valeur forte dans le monde du BMX Supercross, et Kimmann appartient à la nouvelle génération qui s’apprête à tout chambouler.

07

Filme

Les compétitions de BMX et la culture du milieu ont toujours été un terrain fertile pour les réalisateurs de films. Il existe une riche histoire de films nés ces dix dernières années

Événements

Ok, maintenant vous savez donc à quoi vous attendre, et que ce que vous prendre en compte. Mais où voir une course de BMX Supercross ?

« Normalement, je suis les compétitions internationales et surtout l’ UCI World Cup », explique Sakakibara. « L’année dernière, nous avons fait les quatre premiers tours en Australie, puis il y a généralement quelques tours en Europe et certains ont lieu en Amérique et en Amérique du Sud. C’est génial. Nous sommes toujours retransmis en live sur YouTube, donc c’est facile d’être toujours présent. »