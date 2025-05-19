IFSC Boulder World Cup 2025
© Marcellin Piguet
Escalade

IFSC Boulder World Cup 2025 : l'événement phare de escalade à Bern

Sport de haut niveau, suspense et festival d'été - du 13 au 15 juin 2025, l'élite mondiale du bouldering se réunira dans la nouvelle Festhalle de Berne. Voici ce qu'il faut savoir.
Écrit par Red Bull
Temps de lecture estimé : 2 minutesPublished on
Du 13 au 15 juin 2025, Berne sera placée sous le signe du bouldering : l'IFSC Boulder World Cup fêtera sa première dans la nouvelle Festhalle de Berne - et ce sera un véritable moment fort pour tous les fans d'escalade. L'élite mondiale des athlètes de bloc se retrouve dans la ville fédérale pour se mesurer les uns aux autres lors de compétitions spectaculaires. Des mouvements captivants, des performances athlétiques et une ambiance passionnante sont garantis.
Le vendredi, les qualifications commencent avant que les choses sérieuses ne commencent le week-end : samedi, les femmes seront à l'honneur avec les demi-finales et les finales, suivies le dimanche par les hommes. Ceux qui y assisteront en direct vivront non seulement un sport de classe mondiale, mais aussi l'atmosphère électrisante d'un événement international de premier plan.
IFSC Boulder World Cup 2025

IFSC Boulder World Cup 2025

© IFSC

Mais ce n'est pas tout : juste devant la salle des fêtes, le festival MUV en plein air te séduira avec un programme varié autour du sport, de la santé et du lifestyle en plein air. Qu'il s'agisse de running, de cyclisme, de fitness, de sport alpin ou de santé, chacun:e trouvera ici de l'inspiration, de nouvelles impulsions et beaucoup d'action.
Le meilleur : l'entrée au festival MUV est incluse dans le billet pour l'IFSC Boulder World Cup ! Alors si tu veux vivre le sport de haut niveau et l'ambiance du festival en même temps, tu dois absolument noter ce week-end dans ton agenda.
👉 Plus d'infos sur l'événement d'escalade : www.climbingworldcupbern.ch
👉 Tout sur le festival MUV : www.muv.ch
Si tu le souhaites, je peux aussi t'aider à mettre en forme le tableau des participants:es.

Hommes

Femmes

Dylan PARKS

AUS

Valentina AGUADO

ARG

Maxim PARE

AUS

Oceania MACKENZIE

AUS

Nicolas COLLIN

BEL

Chloe CAULIER

BEL

Corentin LAPORTE

BEL

Anna KELLEY

CAN

Hannes VAN DUYSEN

BEL

Madison RICHARDSON

CAN

Simon LORENZI

BEL

Babette ROY

CAN

Samuel Carlos DA SILVA

BRA

Yuetong ZHANG

CHN

Nikolay RUSEV

BUL

Yajun HUANG

CHN

Slav KIROV

BUL

Zhilu LUO

CHN

Oscar BAUDRAND

CAN

Sofia PARRADO

COL

Dylan SMITH

CAN

Geila MACIÀ MARTÍN

ESP

Matthew RODRIGUEZ

CAN

Julia BENACH ZUBERO

ESP

Yufei PAN

CHN

Rosa ARNOLD

FIN

Ziqi XU

CHN

Emma EDWARDS

GBR

Hugo MARTÍN ÁLVAREZ

ESP

Erin MCNEICE

GBR

Guillermo PEINADO FRANGANILLO

ESP

Lucy GARLICK

GBR

Toivo ELORANTA

FIN

Tsz Kiu TSUI

HKG

Nathan WHALEY

GBR

Tseng-Shun WONG

HKG

Samuel BUTTERWORTH

GBR

Sarina GHAFFARI

IRI

Dayan AKHTAR

GBR

Tamar COHEN

ISR

Toby ROBERTS

GBR

Maya DREAMER

ISR

Jack MACDOUGALL

GBR

Ayala KEREM

ISR

Cheuk-Hei HO

HKG

Miho NONAKA

JPN

Raviandi RAMADHAN

INA

Mashiro KUZUU

JPN

Ravianto RAMADHAN

INA

Kaho MURAKOSHI

JPN

Mohammad GARAKANI

IRI

Mao NAKAMURA

JPN

Ali SALIMIAN

IRI

Futaba ITO

JPN

Michael O'NEILL

IRL

Melody SEKIKAWA

JPN

Oren PRIHED

ISR

Katya Lynn BROCKMAN

MEX

Ram LEVIN

ISR

Regina SALAZAR PUGA

MEX

Meichi NARASAKI

JPN

Amber SCHIFFELEERS

NED

Rei SUGIMOTO

JPN

Ingrid KINDLIHAGEN

NOR

Tomoa NARASAKI

JPN

Courtney Carol SCHAGEN

RSA

Yusuke SUGIMOTO

JPN

Ariane JANATA-BURNS

RSA

Sohta AMAGASA

JPN

Jennifer Eucharia BUCKLEY

SLO

Sorato ANRAKU

JPN

Katja DEBEVEC

SLO

Andrés ORTEGA FOSADO

MEX

Lucija TARKUS

SLO

Paul BRAND

NED

Julija KRUDER

SLO

Diego LEQUERICA BUSCAGLIA

PER

Emilia ANDERSSON

SWE

Kenu PUERTA WONG

PER

Nekaia SANDERS

USA

Timotej ROMŠAK

SLO

Kyra CONDIE

USA

Anze PEHARC

SLO

Adriene Akiko CLARK

USA

Zan LOVENJAK SUDAR

SLO

Helen GILLETT

USA

Gabriel KERN

SWE

Natalia GROSSMAN

USA

Albin MEYER

SWE

Annie SANDERS

USA

Ardch INTRACHUPONGSE

THA

Alexander WALLER

USA

Jesse GRUPPER

USA

Colin DUFFY

USA

Vail EVERETT

USA

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