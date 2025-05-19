IFSC Boulder World Cup 2025 : l'événement phare de escalade à Bern

Hommes
Femmes
Dylan PARKS
AUS
Valentina AGUADO
ARG
Maxim PARE
AUS
Oceania MACKENZIE
AUS
Nicolas COLLIN
BEL
Chloe CAULIER
BEL
Corentin LAPORTE
BEL
Anna KELLEY
CAN
Hannes VAN DUYSEN
BEL
Madison RICHARDSON
CAN
Simon LORENZI
BEL
Babette ROY
CAN
Samuel Carlos DA SILVA
BRA
Yuetong ZHANG
CHN
Nikolay RUSEV
BUL
Yajun HUANG
CHN
Slav KIROV
BUL
Zhilu LUO
CHN
Oscar BAUDRAND
CAN
Sofia PARRADO
COL
Dylan SMITH
CAN
Geila MACIÀ MARTÍN
ESP
Matthew RODRIGUEZ
CAN
Julia BENACH ZUBERO
ESP
Yufei PAN
CHN
Rosa ARNOLD
FIN
Ziqi XU
CHN
Emma EDWARDS
GBR
Hugo MARTÍN ÁLVAREZ
ESP
Erin MCNEICE
GBR
Guillermo PEINADO FRANGANILLO
ESP
Lucy GARLICK
GBR
Toivo ELORANTA
FIN
Tsz Kiu TSUI
HKG
Nathan WHALEY
GBR
Tseng-Shun WONG
HKG
Samuel BUTTERWORTH
GBR
Sarina GHAFFARI
IRI
Dayan AKHTAR
GBR
Tamar COHEN
ISR
Toby ROBERTS
GBR
Maya DREAMER
ISR
Jack MACDOUGALL
GBR
Ayala KEREM
ISR
Cheuk-Hei HO
HKG
Miho NONAKA
JPN
Raviandi RAMADHAN
INA
Mashiro KUZUU
JPN
Ravianto RAMADHAN
INA
Kaho MURAKOSHI
JPN
Mohammad GARAKANI
IRI
Mao NAKAMURA
JPN
Ali SALIMIAN
IRI
Futaba ITO
JPN
Michael O'NEILL
IRL
Melody SEKIKAWA
JPN
Oren PRIHED
ISR
Katya Lynn BROCKMAN
MEX
Ram LEVIN
ISR
Regina SALAZAR PUGA
MEX
Meichi NARASAKI
JPN
Amber SCHIFFELEERS
NED
Rei SUGIMOTO
JPN
Ingrid KINDLIHAGEN
NOR
Tomoa NARASAKI
JPN
Courtney Carol SCHAGEN
RSA
Yusuke SUGIMOTO
JPN
Ariane JANATA-BURNS
RSA
Sohta AMAGASA
JPN
Jennifer Eucharia BUCKLEY
SLO
Sorato ANRAKU
JPN
Katja DEBEVEC
SLO
Andrés ORTEGA FOSADO
MEX
Lucija TARKUS
SLO
Paul BRAND
NED
Julija KRUDER
SLO
Diego LEQUERICA BUSCAGLIA
PER
Emilia ANDERSSON
SWE
Kenu PUERTA WONG
PER
Nekaia SANDERS
USA
Timotej ROMŠAK
SLO
Kyra CONDIE
USA
Anze PEHARC
SLO
Adriene Akiko CLARK
USA
Zan LOVENJAK SUDAR
SLO
Helen GILLETT
USA
Gabriel KERN
SWE
Natalia GROSSMAN
USA
Albin MEYER
SWE
Annie SANDERS
USA
Ardch INTRACHUPONGSE
THA
Alexander WALLER
USA
Jesse GRUPPER
USA
Colin DUFFY
USA
Vail EVERETT
USA