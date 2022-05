Tout ce que vous devez savoir sur le breaking

C’est pourquoi on ne parle pas seulement de « breaking » au sein de la scène, mais également de « B-Boying » et « B-Girling ». Ceci dit, le terme

Le breaking fait partie d’une sous-culture, elle-même nommée hip-hop, née dans les communautés afro-américaines et latino-américaines de New York. En conjonction avec le Mcing, le Djing et le « writing », plus connu sous la dénomination « Graffiti », le breaking fait partie des « quatre éléments du hip-hop », tels qu’on les désigne traditionnellement.