Breaking - sport ou art ? Une frontière étroite...

Le breaking est de plus en plus sous le feu des projecteurs. La popularité croissante de ces dernières années a entraîné un débat qui fait rage : Le breaking est-il une forme d'art ou un sport ? Après tout, les concours et les compétitions sont très appréciés dans le milieu ; ils font partie intégrante de la culture qui y est associée depuis le début.

Le débat lui-même n'est pas vraiment une nouveauté en danse. Les compétitions existent déjà dans le ballet, et ce depuis longtemps. Dans les années 80, différents événement comme l'International Ballet Competition (IBC) déterminaient le classement -- il n'est pas rare qu'on l'appelle aussi "Olympics of Ballet". Aujourd'hui, dans un monde où les compétitions de danse n'ont jamais été aussi populaires, ces différentes philosophies continuent de faire débat et la question n'a toujours pas été résolue.

Il est clair que cet aspect compétitif attire les gens, et retirer complètement l'élément sportif du breaking reviendrait un peu à retirer l'œuf d'une omelette. Le b-boy canadien Luca "Lazylegz" Patuelli, fondateur du Ill-Abilities Crew (un crew international de breakers), déclare : "L'athlétisme a toujours fait partie de la danse. Néanmoins, c'est une forme d'art, car elle te permet de créer des séquences de mouvements individuelles. Mais il s'agit aussi d'un sport, car tu dois être physiquement actif et suivre une routine rigoureuse pour réaliser ces mouvements".

B-Boy Perninha au Red Bull BC One Cypher © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Lucas Ferreira Machado (a.k.a. B-Boy Perninha), du Brésil, fait également partie du crew Ill-Abilities : "Pendant de nombreuses années, je me suis honnêtement considéré comme un athlète", dit-il. "Mais après avoir fait plus de projets avec Ill-Abilities, mon état d'esprit a commencé à changer".

Lorsqu'on lui demande s'il est un artiste ou un athlète, le b-boy américain Kareem répond : "Cela change en permanence. Je dirais qu'en ce moment, je suis plutôt un athlète. Mais comment définit-on un être humain ? Tous les êtres humains ont une forme, une taille et une couleur qui leur sont propres, non ? Dans le breaking, on ne peut donc pas vraiment dire si tu es un athlète ou un artiste. Tu es simplement un breaker. Tout cela va plus loin, tu ne peux pas réduire cela à la question de savoir si tu es un artiste ou un athlète". Il ajoute néanmoins : "Finalement, je dirais que je suis un artiste qui s'entraîne comme un athlète".

Je dirais que je suis un artiste qui s'entraîne comme un athlète. Kareem

La fille B Isis, originaire d'Équateur, dit qu'elle se sent "comme une artiste que la société oblige à être une athlète". Elle est fermement convaincue que la danse sera toujours une forme d'art. "Tu dois être une athlète si tu veux atteindre certains objectifs, mais je crois quand même que chaque B-boy et chaque B-girl... nous sommes des artistes !"

"Eh bien, c'est une danse et la danse est un art. La danse est une culture, comme s'il y avait un lien avec quelque chose qui est plus qu'elle-même", explique Asia One. "Il s'agit définitivement d'une forme d'art, car tout cela est tellement subjectif".

Asia One © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Sans surprise, il existe un consensus sur le fait que l'athlétisme et l'exigence artistique sont deux aspects différents que le breaking réunit en lui. Alors que le breaking devient de plus en plus populaire en tant que sport grâce à des événements qui attirent l'attention comme le Red Bull BC One ou les Jeux olympiques de Paris en 2024, une question se pose : l'exigence artistique est-elle reléguée au second plan avec ces manifestations ?

Dans les années 60 et 70, la gymnastique rythmique était beaucoup plus axée sur le côté artistique de la discipline -- beaucoup plus que sur le niveau de difficulté des composantes athlétiques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est donc normal de se demander ce qu'il adviendra du breaking s'il est présenté au public comme un sport. L'existence du breaking en tant que forme artistique est-elle en danger ?

"Je pense que oui, au moins un peu", répond Isis.

"Certaines personnes apportent une certaine énergie que tu ressens simplement", dit la B-girl Kate. "Il y a juste ce sentiment. Et comment peux-tu en juger ? C'est simple : tu ne peux pas. Si tu fais ça, c'est bien. Si tu fais ça, c'est mauvais'... On ne peut pas réduire Breaking à ça".

B-Girl Kate pour la photo © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Lazylegz, quant à lui, n'affirmerait pas forcément que cette menace existe vraiment : "Quand tu participes à des concours à un niveau élevé, une battle n'est rien de plus qu'une conversation, non ? La manière dont ces compétitions sont formées... Tu as à la fin ces deux danseurs qui donnent tout et qui communiquent entre eux. Et cet aspect communicatif fait partie de la forme artistique 'Breaking'".

"Si tu réduis le tout à l'aspect athlétique, il ne s'agit pas plus de dire qu'un danseur doit faire tel ou tel airflares à tel ou tel angle. Cela ne rend pas justice à la chose : en réalité, les athlètes sont pourtant différents individuellement, différents éléments et aspects sont mis en avant et tout cela a le même poids".

S'il est donc vrai que les éléments techniques sont une caractéristique clé d'un sport compétitif, il est peu probable que des participants sans qualités artistiques soient en mesure de remporter un prestigieux événement de breaking.

"La menace existe certainement dans une certaine mesure", estime le Sud-Coréen B-Boy Hong 10. "La tendance du breaking est plutôt à la concurrence ; c'est simplement l'évolution naturelle de notre activité. Nous devons nous adapter. Mais je pense que l'aspect artistique, l'essence même de l'art, restera".

Kriss avant le Red Bull Dance Your Style de Paris © Little Shao / Red Bull Content Pool

"Pour moi, c'est, comme on dit, le 'juste milieu' qui compte", estime le b-boy tchèque Mr. Kriss. "Pour moi, il faut les deux pour être un breaker complet. J'ai vu des B-Boys qui se concentraient uniquement sur l'athlétisme, et cela ne m'a pas vraiment fait d'étincelles. C'est trop robotique, trop ennuyeux. En même temps, j'ai vu des B-Boys qui se focalisaient uniquement sur l'expression artistique, ce qui fait que le style de vie n'est qu'une grande improvisation".

Hong 10 estime qu'il y a "certainement un conflit entre l'essence du sport et l'essence de l'art, mais le second l'emporte sans aucun doute sur le premier, car les danseurs dansent à leur manière, expriment leur propre créativité et se déplacent individuellement".

B-Boy Hong 10 © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

Pour Neguin, "je suis avant tout un artiste, car tout est dans la tête. Avant que mon corps ne réagisse à quelque chose ou ne fasse un mouvement particulier, il y a cette racine qui se trouve dans ma propre pensée. Donc pour faire du breaking, tu as besoin d'un esprit créatif. Et si tu crées quelque chose, alors tu es un artiste".

L'essence de l'art dépasse l'essence du sport. Hong 10

"Tout cela est une affaire compétitive et combative", estime Asia One. "De cette manière, nous trouvons un consensus. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la danse a duré si longtemps. Elle nous met au défi ; le sport te met au défi et cet aspect compétitif te met au défi -- nous nous poussons toujours plus loin et apprenons toujours plus avec ce processus".

De la même manière, B-Boy Hijck reconnaît que le côté sportif est un avantage pour la créativité : "Si je travaille avec mon corps en tant qu'athlète, cela aide mon mindset artistique à créer davantage et à atteindre des niveaux plus élevés, car mon corps est alors préparé à bouger de manière plus créative".

Seul le temps nous dira probablement dans quelle direction le breaking s'orientera finalement. Mais une chose qui semble certaine, c'est que le côté compétitif du breaking ne disparaîtra pas. Et comme cette discipline reçoit de plus en plus d'attention de l'extérieur, il pourrait être inévitable que celui-ci soit un jour au centre de l'attention.

"Bien sûr, les concours sont au centre de l'attention", estime Neguin, "parce que c'est tout simplement ce qui fonctionne le mieux dans notre société. Les gens se sentent divertis et aiment classer les participants en gagnants et en perdants. Mais cette forme d'art est une si belle chose qu'elle sera toujours et partout présente -- peu importe sur quoi l'accent sera mis au final".

Isis montre ses skills © Little Shao/Red Bull Content Pool

Et même si la B-girl Isis ressent ce côté artistique sans compromis, elle n'a aucun problème avec l'esprit de compétition qui règne dans le breaking : "Les gens dansent des compétitions dans le breaking depuis des lustres. Ce n'est pas grave".

"Je pense qu'un peu d'esprit de compétition en nous est plutôt sympa", a déclaré M. Kriss. "Et peut-être que c'est important de l'exprimer... parce que la plupart des battles que j'ai dansées n'étaient pas tant des battles avec l'adversaire que des battles avec moi-même. J'ai perdu beaucoup de battles parce que j'ai perdu le combat avec moi-même".

Il n'est pas le seul dans ce cas. Lazylegz pense lui aussi que lorsqu'il participait encore activement à des compétitions de haut niveau, c'est surtout le défi de se pousser qui le motivait.

"Il s'agissait toujours avant tout de savoir comment je pouvais encore mieux performer un soir donné. Comment faire pour que trois spins deviennent trois et demi" ?

Lazylegz freeze © Jasper

Dévouement et passion -- c'est ce qui unit tous ces danseurs ; Lazylegs et Perninha en sont également conscients : "Le message d'Ill-Abilities est 'pas d'excuses ; pas de limites'", nous rappelle Perninha. "Et je pense que dans le Breaking, c'est exactement de cela qu'il s'agit.

C'est peut-être là que réside le point de mire le plus important : de même que de nombreuses règles sont faites pour être transgressées, certaines limites existent simplement pour nous donner une raison de les relativiser -- que ces limites soient de nature athlétique ou artistique.

Red Bull BC One World Final 2022 en direct Regardez en direct des danseurs venus des quatre coins de la planète s'affronter pour devenir champions du monde de breaking à New York, berceau du hip-hop.