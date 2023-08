Une petite histoire de la mode dans le breaking

La France est la capitale mondiale de la mode. Cette année et l’année prochaine, elle est aussi la capitale du breaking. D'abord puisque la finale mondiale de Red Bull BC One , plus grande compétition de breaking 1 vs 1, se déroulera au Stade Roland-Garros en octobre 2023, mais parce que la discipline fera son arrivée aux Jeux olympiques de 2024, qui auront lieu chez nous.

On s'est donc dit que c'était l'occasion rêvée de revenir sur l'histoire de la mode dans le breaking , depuis les débuts de la discipline en quelques pièces et marques emblématiques. Et pour ça, on a fait appel à l'historien spécialiste du hip hop, Pierre Mendy , plus connu sous le nom de Somy. Voici selon lui, les pièces et marques qui ont marqué la discipline.

01 1970's

“Les premiers B-Boys étaient habillés comme les jeunes des quartiers populaires, ils ne se distinguaient pas vraiment. Mais à partir des années 1970, on voit une vraie évolution et ils commencent à développer leur propre style”, explique-t-il.

Le boom des Pro-Keds

"Et on voit d’abord cette évolution au niveau des baskets. Pendant une longue période, la marque Pro-Keds, qui vient du basket-ball, est une référence dans les quartiers et les B-Boys se l'approprient assez rapidement. Puisqu'elles viennent du basket, ce sont des chaussures hyper confortables et donc très pratiques pour danser.

et des Puma Clyde

À partir de 1977 et des émeutes dues au black-out de New York (la ville est plongée dans le noir pendant deux jours à la suite d’une coupure générale de courant ndlr.), beaucoup de jeunes vont piller des magasins de fringues et se ruer sur des marques de baskets qu’ils ne peuvent pas s’offrir : Puma et Adidas. Chez Puma, la Suede et la Clyde sont les deux modèles emblématiques de cette période. La Clyde qui vient d'ailleurs elle aussi du basket-ball puisqu’elle née d’une collaboration entre Puma et le basketteur Walt Frazier.

Jamais sans jean Lee

Les B-Boys associent ces baskets aux jeans de la marque Lee. Assez près du corps mais pas trop, ils leur permettent d’être assez à l’aise dans leurs mouvements. Certains vont les découper pour en faire des shorts.

Jamais sans jean Lee © Wikimedia Commons

Cloche Kangol et casquette de baseball sur la tête

Il y a trois modèles de chapeaux qui vont être portés par les membres de la communauté hip-hop et breaking. Le plus représentatif, c’est probablement la “Cloche”, de la marque Kangol, un couvre-chef qui à la forme d’une cloche, donc.

Parallèlement, au début des années 1980, les breakeurs vont s’approprier les casquettes que portent les joueurs de baseball américains. C’est notamment l’avènement de la désormais cultissime Era que certains breakeurs portent sur le côté, une fois de plus pour se démarquer.

Casquette à l'endroit © Bibliothèque municipale de Lyon

02 Années 80

Survêts en nylon et K-Way pour la glisse

Au début des années de cette décennie, on voit apparaître les survêtements en nylon Adidas. Ils sont super confortables et ils permettent de glisser plus facilement, notamment sur les cartons ou des morceaux de linos. À cette même période, beaucoup de breakeurs adoptent le K-Way pour ces mêmes raisons pratiques. Les membres d’un même crew se mettent alors à porter les mêmes K-Way ou les mêmes survêtements pour être reconnaissables et identifiables en tant que groupe. C’est quelque chose qui vient directement de la culture du gang.

T-shirts floqués et ceintures customisées

Quelque chose qui vient de cette culture également et qu’on voit beaucoup dans les années 1980, ce sont les t-shirts sur lesquels ils font floquer le nom de leurs crews. Dans cette même volonté d’identité, on retrouve la “name belt plate”, qui était une ceinture qu’on pouvait customiser pour que ton blase apparaisse sur la boucle.

Combinaisons près du corps

Certains vont aussi essayer de se différencier. Je pense aux New York City Breakers qui vont porter des combinaisons intégrales qui rappellent les tenues de gymnastes. Si ces tenues sont portées exclusivement par le groupe, elles sont quand même emblématiques car elles ont une histoire.

Il y a une démarche derrière, puisqu’ils veulent démontrer que les breakeurs sont capables de défier les gymnastes en termes de performances. Ce n’est pas devenu une mode au sein des B-Boys, mais ça a beaucoup marqué puisqu’ils passaient beaucoup à la télé, notamment dans l’émission pilote “Grafiti Rock” où ils dansent devant le président américain de l’époque, Ronald Reagan.

En 1984, quand le film “Beat Street” sort au cinéma, le style vestimentaire est popularisé et toutes les personnes qui s’intéressent à cette culture vont l'adopter. Ce n’est plus uniquement réservé aux aux B-Boys.

Au milieu des années 1980 toujours, le groupe Run DMC contribue à l’essor du survêtement, puisqu’il signe un partenariat avec la marque Adidas. Ils démocratisent le survêtement à trois bandes et la Superstar.

Troop aux pieds

À la fin des années 1980, une marque fait son apparition et cartonne dans le milieu B-Boy. Son propriétaire avait une boutique dans le Bronx dans laquelle il vendait des paires invendues. Beaucoup de jeunes venaient chez lui car ce n’était pas cher et il vendait à crédit. Un jour, il a récupéré une paire de Puma blanches qu’il a fait designer par des graffeurs avant de les revendre. De là, il va créer sa propre marque, Troops, qui va décoller grâce à la communauté hip-hop, et notamment L.L Cool J, qui adore cette marque et qui la porte lors de ses apparitions. Pendant une période, Troops va même faire de l’ombre à des marques comme Nike et Adidas.

Mais la marque disparaît aussi vite qu’elle est apparue à cause d’une rumeur qui commence à courir - beaucoup disent d’ailleurs que les marques concurrentes n’y sont pas pour rien - qui voudrait que cette marque ait été créée par des membres du Ku Klux Klan pour asservir les communautés noires et latino.

03 Années 90

La folie Timberland...

Dans les années 1990, on voit apparaître des vêtements inspirés du monde des chantiers dans la culture hip-hop et B-boying. Je pense aux chaussures Timberland qu’on voit partout, à Carhartt pour les pantalons. C’est pendant cette décennie que sont créées des marques qui deviennent cultes : Fubu, Cross Colors, Karl Kani ou encore Lugz.

et le baggy comme meilleur ami

On commence aussi à porter des vêtements larges. C’est à cette période que le baggy est créée et on sait aujourd’hui l’importance qu’il a pu avoir.

04 De 2000 à aujourd’hui

Depuis les années 2000, la culture hip-hop et B-Boy s’est démocratisée. Elle n’est plus une contre-culture et on ne peut pas vraiment parler de pièces cultes, propres à la mode hip-hop.

Le fait de porter un survêtement s’est par exemple normalisé. Aujourd'hui, les vêtements qu’on voit en compétition, ce sont le short et le t-shirt, deux pièces confortables qui permettent une certaine liberté de mouvement. Mais bien sûr, les B-Boys et les B-Girls ne sont pas les seul(e)s ) à en porter. Je trouve ça personnellement un peu triste. L’identité que les breakeurs ou les amateurs de hip-hop ont su créer s’est un peu perdue."

La discipline, elle, est toujours là et elle s'apprête à enflammer Paris le 21 octobre prochaine pour la finale mondiale de Red Bull BC One . Autant dire qu'on va sortir nos plus belles sapes.

