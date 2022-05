Breaking News dans le breaking

entre dans la cour du sport de compétition – et se retrouve ainsi soudainement beaucoup plus dans le radar des rédactions générales et sportives. Mais comment communiquer sur le breaking ?

Né il y a un demi-siècle dans les rues de New York, le breaking est sur le point d’entrer sur la grande scène mondiale aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris : Né de la culture artistique du hip-hop le

bâtit le concours de breaking à 1 contre 1 le plus grand et le plus prestigieux du monde en étroite collaboration avec la communauté du breaking. L'événement a été créé en Suisse, où a eu lieu la toute première finale mondiale à Chessu Bienne/Coupole Bienne. La finale mondiale s’est même déroulée une deuxième fois en Suisse, en 2018 au Hallenstadion de Zurich. À l’exception de 2020, le Switzerland Cypher est organisé chaque année depuis 2011 dans le cadre de la série du concours mondial, et cette année pour la onzième fois, le 12 juin 2022 au Trafo de Baden.

Depuis plus de 20 ans, Red Bull s’engage pour le milieu du breaking et lui offre une plateforme ainsi qu’un canal de communication. Tout a commencé en 2001 lors du révolutionnaire

Les b-girls et les b-boys se retrouvent tous au plus grand battle de breaking à 1 contre 1 suisse, cela ne peut vouloir dire qu’une seule chose : le Red Bull BC One Cypher Switzerland est de retour !

Le Red Bull BC One suit le même format de compétition que pour les Jeux Olympiques, avec des battles à 1 contre 1. Avec une différence majeure : à Paris, les juges devront donner des points au lieu de pointer vers la b-girl ou le b-boy d’un simple mouvement de la main pour désigner à l’intuition qui continue le duel.

