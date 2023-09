Dix bonnes raisons de se mettre au breaking

Le breaking , également appelé breakdance, est un mélange de puissance, de précision et de passion. Cela va bien au-delà de quelques figures flashy, c’est un mode de vie et un passage à la salle de sport à chaque mouvement. Avec la finale mondiale du Red Bull BC One qui débarque à Paris (du 18 au 21 octobre au stade Roland-Garros) et Paris 2024 dans un an, la danse est en pleine ascension. Il ne reste que quelques mois avant qu’elle ne soit totalement mainstream, c’est donc le bon moment pour sauter dans le wagon.

Au cas où vous seriez un néophyte total, n’hésitez pas à jeter un œil à notre lexique du breaking .

Que ce soit par intérêt pour l’histoire de la discipline, sa culture, ou pour canaliser votre énergie, voici dix raisons d’entrer dans le monde des b-girls et des b-boys.

01 Garder la forme

Le breaking, ce n’est pas simplement des tours sur la tête ou des moves qui semblent défier la gravité, c’est aussi une séance d’entrainement physique emballée dans une rythmique entraînante. Chaque windmill (ou moulin à vent), freeze ou séquence axée sur le jeu de jambes fait travailler plusieurs muscles, assurant ainsi un renforcement musculaire au niveau de votre core, de vos jambes, bras et dos. Des rotations sur la tête aux baby freezes, chaque mouvement de breakdance mettra votre force et votre agilité au défi.

Il y a plus que la simple prise de muscle. Des sessions régulières assurent une certaine santé cardiovasculaire, les transitions rapides améliorant le rythme cardiaque, boostant au passage les capacités pulmonaires et l'endurance. Le breaking est comparable à n’importe quel sport de haute intensité. De plus, la souplesse requise pour effectuer des mouvements fluides peut diminuer le risque de blessures au quotidien. Quelque part, chaque mesure dansée est un pas de plus vers la bonne santé.

B-Boy Junior has been on top of the game for over two decades © Dean Treml/Red Bull Content Pool

02 Développer votre vivacité d’esprit

Étant donné l’importance accordée à chaque round, il est important d'enchaîner les mouvements et les séquences avec fluidité et précision. Pour cela, il faut être capable de réfléchir vite et bien. Tous ces spins, jeux de jambes et freezes ne sont pas uniquement issus de la mémoire musculaire, ils requièrent une bonne mémoire tout court et une extrême concentration.

Une pratique régulière peut également faire progresser votre mémoire et votre capacité d’adaptation. Les danseurs doivent à la fois constamment réfléchir à leur prochain move et mémoriser des enchaînements de figures. Le breaking, c’est un peu comme tenter de résoudre un puzzle en mouvement perpétuel, à la différence que le corps est une pièce de celui-ci, et l’image finale une chorégraphie complexe.

Pulling hardcore moves like Phil Wizard requires awareness and clarity. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

03 Avoir confiance en soi

Mettre un pied dans un cypher, l’arène du breaking, peut sembler être un défi insurmontable. Mais après chaque enchaînement bien exécuté, chaque move maîtrisé, le danseur ressent une forte montée d'adrénaline. Regarder bouche-bée les danseurs faire des pas incroyables est une chose, être celui qui crée de l’émotion chez le spectateur en est une autre. À mesure que vous arrivez à conquérir la danse et le cypher, votre confiance en soi augmente, renforçant l’idée qu’avec de la détermination et de l'entraînement, rien n’est impossible.

Cette confiance (re)trouvée ne se limite pas simplement au dancefloor, elle peut se répercuter dans la vie quotidienne. Elle influe sur votre posture, votre façon d'interagir avec les autres ou de faire face à un défi. Quand on a connu la pression d’un 1990 ou d’un air flare en public, une présentation sur son lieu de travail peut paraître moins terrifiante. La breakdance, à son essence, offre un mix unique de défis physiques et mentaux qui peuvent booster la confiance en soi.

Defying gravity with moves like B-Girl Firebird can boost confidence © Ivaylo Donchev/Red Bull Content Pool

04 Être en lien avec la culture de la danse

Le breaking, c’est un bouillon de culture. La danse est apparue dans les quartiers de New York dans les années 70. Si vous êtes en train de glisser, de freeze ou de tourner sur vous-même, vous faites partie de cette grande tapisserie d’expression culturelle. Ce phénomène a été la voix de la résistance, un symbole d’union et de créativité durant une période trouble pour la société américaine. Chaque figure porte les stigmates des pionniers de la discipline, de ceux qui l’utilisaient pour dépeindre leurs luttes, rêves et ambitions.

Choisir cette danse vous connecte à cette vibrante et gigantesque communauté, étalée sur des décennies et des continents entiers. C’est une opportunité de comprendre et de respecter le parcours des anciens, des légendes qui ont forgé cet art. Le breaking, c’est un récit constant de résilience, d’innovation et de fierté. En dansant, on rend hommage à ce passé glorieux tout en contribuant à son futur.

05 Surmonter les difficultés

La vie, à l’image du breaking, est imprévisible et parsemée d’embûches. À chaque erreur, un danseur doit se rattraper et camoufler celle-ci en improvisation, comme cela peut être le cas dans la vie de tous les jours. Lorsqu’on lutte pour apprendre et maîtriser un geste, il y aura des échecs, des chutes, mais le fait de se relever, c’est ce qui définit un breaker.

La résilience acquise sur le dancefloor peut devenir une véritable compétence au quotidien. Faire face au rejet, gérer les échecs et naviguer au travers des périodes difficiles devient un peu plus simple lorsque vous vous êtes entrainé à endurer l’adversité. Chaque goutte de sueur, chaque bleu et chaque chute sont une leçon de ténacité et de détermination. C’est une forme de danse qui n’apprend pas seulement à bouger au rythme du beat, mais aussi à s’élever, à s'adapter, à surmonter, à s’assurer qu’aucun défi, lié au monde de la danse ou à la vie de tous les jours, n’est insurmontable.

Overcoming physical and mental challenges is part of the breaking game © Markus Berger/Red Bull Content Pool

06 Un moyen d'expression…

Dans le tourbillon de la vie, trouver un domaine permettant de s’exprimer ouvertement est un trésor rare. Le breaking est une forme de danse qui ne suit pas simplement des pas prédéfinis mais qui invite les danseurs à apporter leur touche et identité à chaque mouvement. Cette pratique n’est pas un pull informe à taille unique, c’est un canva qui attend les coups de pinceau créatifs de chaque individu. Que ce soit par sa façon de se déplacer ou l’énergie apportée sur un freeze, chaque élément peut et doit être teinté par la personnalité du danseur pour raconter son histoire.

La liberté d’être authentique dans l’expression de vous-même enrichit votre façon de danser et votre façon d’être au quotidien. En découvrant et en affinant votre style de danse, vous pouvez révéler des facettes de votre personnalité, des passions et des émotions. Le breaking devient alors plus qu’une activité, il se transforme en un dialogue entre le danseur et le monde, un dialecte qui parle de rêve, de désirs et d’individualités. C’est un espace où vous êtes célébré si vous êtes vous-même.

Lilou is famous for having a unique style and character © Little Shao/Red Bull Content Pool

07 Et d’intégration

Vos débuts en tant que breaker seront toujours un voyage individuel, mais vous serez vite intégré au sein d’une communauté globale et ouverte d’esprit. Des cyphers locaux aux grosses scènes comme la finale du Red Bull BC One, le breaking est un pont qui unit les personnes de différentes origines sous le parapluie d’une passion commune. Au fur et à mesure de votre progression, vous découvrirez le sentiment de camaraderie qui lie les danseurs, créant des amitiés allant au-delà des moves.

La beauté de cette communauté est sa diversité. Participer permet de s’exposer à différentes cultures, milieux et expériences. Les sessions de danse collaborative, les battles et les évènements forgent l’esprit d’équipe, la communication et le respect mutuel. Dans le monde du breaking, on ne danse jamais seul, on fait partie d’un battement de cœur global qui se nourrit de la collaboration, du partage et de l’amour pour cette forme d’art. Que vous soyez à la recherche d’amitiés, de mentors ou d’un espace ou vous sentir à votre place, la communauté des breakers vous accueillera à bras ouverts.

Amjad passes on the knowledge at the Red Bull BC One Camp Mumbai © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

08 Une forme d’art en constante évolution

Le breakdance est comme une rivière, en mouvement et évolution perpétuelle. Même si ses fondations et ses moves de base restent plus ou moins les mêmes, la façon dont ils sont exécutés et combinés changent à chaque fois. Cette nature dynamique du breaking signifie qu’il y a toujours quelque chose à apprendre, à maîtriser, mais aussi une place pour l’innovation. Les danseurs issus de tous les continents apportent leurs influences culturelles, créant ainsi des pas hybrides, des styles qui permettent à cette danse de se renouveler constamment.

Faire partie de cette forme d’art assure de toujours rester en mouvement. On est poussé à trouver des idées originales, à tester de nouvelles techniques et à s'adapter aux évolutions du monde de la danse. Cette transformation constante permet de s’améliorer, mais aussi d’être plus ouvert au changement. Dans l’arène du breaking, personne n’est seulement un participant, mais tout le monde apparaît aussi comme un contributeur : en modelant et redéfinissant la danse à chaque figure.

09 Accompagnée par la musique la plus stylée

Pour les breakers, chaque mesure, chaque drop ou coup de caisse claire est une indication, un marqueur qui leur indique comment être en symbiose avec le beat. Comme chaque morceau est différent, le breakdance requiert une bonne oreille. Il faut être capable de disséquer des rythmes complexes et savoir s’adapter.

Cela permet d’apprécier la musique différemment, de manière plus profonde. Les genres comme le hip-hop, la funk et la soul, qui ont historiquement été utilisés pour les battles et les jam sessions, deviennent bien plus que des fonds sonores. Ce sont des récits que chaque danseur peut utiliser pour nourrir ses moves. Cette musicalité booste le respect qu’on peut avoir pour un artiste, un producteur ou un DJ. Au travers du breaking, la musique transcende l’écoute, la transformant en une expérience multisensorielle. On peut la voir, la ressentir et, bien évidemment, la danser.

DJs, like Skeme Richards, find and curate music to dance to © Dean Treml/Red Bull Content Pool

10 Et qui permet de se détendre

Dans une monde qui semble bouger en avance rapide, trouver une échappatoire à la pression du quotidien peut sembler inestimable. Pour de nombreux b-boys et b-girls, c’est exactement ça : le breaking est un sanctuaire où le stress passe au second plan. Chaque spin, chaque glissade permet de se libérer des tensions et de l’anxiété pour se concentrer sur l’art.

L’acte physique n’est pas la seule façon de réduire le stress. La concentration que demande le breakdance peut ressembler à une forme de méditation, permettant de se détacher des soucis de la vie pour se plonger pleinement dans l’instant présent. Les montées d’adrénaline et d’endorphines que cette danse apporte peuvent booster votre état d’esprit. Alors la prochaine fois que vous vous sentez sous l’eau, sachez qu’un cypher vous attend quelque part.

Et ça tombe bien, si vous souhaitez en apprendre plus sur cette discipline, le Last Chance Cypher aura lieu au CENTQUATRE-PARIS le 19 octobre. Pour la grande finale du Red Bull BC One , il faudra se rendre au stade Roland-Garros le 21 octobre. L’évènement sera également retransmis sur la Red Bull TV.