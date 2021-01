Dans les parks, dans les mags, dans les vidéos : depuis quelques années, les skateuses sont partout. Quelque chose se passe, et c'est tant mieux.

Deux fois médaillée d'or aux X Games et championne du monde Vans Parks Series en 2018, Brighton Zeuner incarne parfaitement ce changement d'ère. Sa dernière vidéo, Magic Frog , visible en haut de l'article, en est une nouvelle preuve.

