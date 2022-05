Portrait de Cabochard, toplaner et capitaine de la Karmine Corp

En 2013, Cabochard entre sur la scène européenne, et il y restera jusqu’en 2020. Du haut de ses 18 ans, il se démarque très vite avec son attitude décontractée et ses goûts originaux en matière de chaussures (ou leur absence). En jeu aussi, il montre un style de jeu confiant et affirmé avec des picks agressifs comme Lucian, Cassiopeia ou encore Kennen. C’est un joueur explosif qui n’a pas peur d’entrer dans la mêlée. Arrivé dans le club russe mythique Gambit Gaming, il s’accorde parfaitement à son identité inconventionnelle et son goût pour la prise de risques. Il rejoint ensuite Vitality en 2016 et devient l’un des joueurs emblématiques du club, avec 5 saisons passées sous ses couleurs. Au fil de ses expériences, il prend progressivement le rôle de mentor, puis de capitaine pour son équipe.

Cabochard gagne alors en maturité et en polyvalence ; il maîtrise de nouveaux picks, de nouveaux styles. Mais malgré ses performances et plusieurs podiums, il ne parviendra jamais à remporter de titre. Cela le conduit, après une saison de 2020 désastreuse chez Vitality, à se détacher du club et à prendre une pause bien méritée. Ces choix le conduiront à être sur le marché au bon moment pour rejoindre la Karmine Corp. L’équipe est alors considérée comme celle “de la deuxième chance” après que le Mid Saken ait, lui aussi, rejoint l’équipe avec l’envie de montrer de quoi il était encore capable après une longue pause dans sa carrière professionnelle.

