Le secret de Terminus dans Call of Duty Black Ops 6 Zombies

Jamais deux sans trois ! Après les secrets de la Citadelle des Morts et de Liberty Falls , voici celui de la dernière map disponible, à ce jour, dans Black Ops 6 Zombies : Terminus . Au programme, une arme miracle à construire, un disque dur à récupérer, des paraboles à pirater, avant de finir par un combat épique face au boss. Pour le vaincre il faudra vous munir de patience et faire preuve de la dextérité du French Monster, Gotaga. D’ailleurs, même lui pourrait rencontrer des difficultés dans cette quête, c’est dire l’ampleur du défi qui vous attend !

Pour commencer le secret, vous devez commencer par réaliser trois objectifs assez simples :

Activer le courant Activer la plateforme du Pack-A-Punch Récupérer l’arme miracle Beamsmasher DRI-11

Assemblez l'arme miracle © Chaîne Youtube de Flapix

01 Récupérer le disque dur

C’est après ces trois premières tâches que ça pourrait se compliquer. Une fois l’arme miracle en main, il vous faudra trouver un disque dur. Celui-ci se trouvera sur l’un des quatre pièges tentacules présents sur la map qui se situent :

Au niveau du spawn

Entre les quartiers de mastodonte et le terrain de jeu,

Et, pour deux d’entre eux, au biolab.

Sous l’un de ces pièges se trouve une carte rouge appartenant à un employé. Activez le piège à proximité de celle-ci et tirez avec l’arme miracle dans la bouche du monstre. Ainsi, vous ferez tomber le disque dur. Récupérez-le et transmettez-le à Peck (qui se trouve au spawn) en interagissant avec la boîte accrochée au mur.

Ramassez la carte du salarié © Chaîne Youtube de Flapix

02 Libérer Nathan

Pour continuer votre quête, il vous faudra libérer le pauvre Nathan, enfermé dans une cuve, au milieu des biolabs. Pour ce faire, on vous demande un code à trois chiffres.

Rentrez le code pour libérer Nathan © Chaîne Youtube de Flapix

Le premier d’entre eux se trouve sur l’horloge, vers le point de réanimation rapide, derrière les grilles. Le chiffre que vous devez prendre en compte est celui indiqué par l’aiguille des heures (la plus petite).

Le second est sur une carte dans le réfectoire, sur le tableau à droite de la sortie menant au terrain de jeu.

Vous trouverez le troisième chiffre à droite de l’établi, dans le bâtiment à proximité de Mastodonte. Lisez le nombre de jours sans incident, ce chiffre viendra compléter le code dont vous avez besoin pour libérer Nathan.

Récupérez le dernier chiffre à proximité de Mastodonte © Chaîne Youtube de Flapix

Désormais, place au fight ! Il se trouve que ce “pauvre Nathan” est finalement totalement instable et vous attaque violemment. Vous affrontez en fait un amalgame particulièrement résistant. Pour maximiser vos chances de le vaincre, on vous invite, en amont du combat, à prendre une arme équipée de câble HS. C’est la faiblesse des amalgames.

Entrez le code sur la cuve. Ainsi apparaîtra Nathan, accompagné de nombreux zombies. S’il ne vous suit plus, cela ne signifie pas qu’il est parti, mais bien qu’il régénère sa santé auprès d’autres zombies. Tuez-le le plus rapidement possible pour voir apparaître une première cinématique.

03 Obtenir la carte magnétique

Une fois Nathan neutralisé, ne partez pas si vite ! Vous devez à présent récupérer une carte magnétique qui se trouve sous l’eau, en dessous de la plateforme du Pack-A-Punch. Ramassez-la puis allez activer l'ordinateur qui se trouve au niveau de l’emplacement de la boîte mystère, en dessous de Marathon.

Récupérez la carte magnétique © Chaîne Youtube de Flapix

04 Récupérer les connecteurs de noeuds

Une fois l’ordinateur activé, il vous faudra récupérer deux connecteurs de noeuds. Pour ce faire, dirigez-vous vers l’épave, à gauche de la map. Passez par en dessous et montez par l’échelle. Une trappe s’ouvrira, ainsi, vous pourrez y récupérer les connecteurs.

Attention : Une fois que vous en saisirez un, vous ne pourrez alors plus courir et vous verrez la trappe se refermer.

Survivez aux hordes de zombies qui apparaîtront. Une fois cette phase terminée, vous avez un munition max à ramasser, puis la trappe s’ouvrira.

Vous ne pouvez transporter qu’un connecteur de nœuds à la fois.

Récupérez les connecteurs de noeuds © Chaîne Youtube de Flapix

Vous devrez placer ceux-ci entre des câbles. Ils peuvent se trouver à trois emplacements possibles :

Sous la tour d’Elemental Pop

Dans le tunnel de Speed Cola

Sur la grande Île au sud de la carte, en face de l’établi

Placez les connecteurs de noeuds sur les cables © Chaîne Youtube de Flapix

05 Pirater les paraboles

Une fois les deux connecteurs placés, récupérez un ordinateur à Peck, au spawn. Il vous servira à pirater trois paraboles sur des bouées tout autour de l'île.

Une fois la première parabole piratée, vous ne disposez que de deux minutes pour faire les suivantes. Lorsque vous vous approcherez d’une bouée, des parasites apparaissent et le Tentacule peut également se présenter face à vous.

Les bouées se trouvent :

Entre l’épave et la grande île

À droite de l'île, en haut à gauche de la map

Légèrement au-dessus, à droite, de la grande île.

Une fois la dernière antenne piratée, il faut être très rapide : vous n’avez que 5 minutes pour vous rendre au biolab et désamorcer les trois bombes. Si vous n’y parvenez pas dans le temps imparti, la partie prend fin. Les bombes sont posées derrière des portes dans les biolabs.

Rendez-vous :

En bas de l’établi

En dessous de l’emplacement de la boîte mystère

À côté des munitions

06 Le bossfight

Quand vous aurez désamorcé les trois bombes, vous pourrez démarrer votre affrontement avec le boss. Avant cela, veillez à bien vous équiper des atouts essentiels, et à améliorer vos armes. L’arme spéciale vous aidera à aveugler les zombies présents dans l’arène.

Une fois entre les phases 2 et 3, vous pouvez prendre une injection mutante pour éliminer les amalgames plus rapidement. Enfin, comme tout à l’heure, munissez vous de Câble HS, redouté particulièrement par le boss.

Une fois que votre stuff vous convient, respirez un grand coup, et rendez-vous à la porte à gauche du distributeur Corps-à-corps corsé. Empruntez-la, rejoignez ainsi l’arène.

Une fois dans l’arène, vous apercevrez un Kraken qui devrait vous donner quelques maux de tête. Pas impossible qu’il vous faille plusieurs essais pour parvenir à le vaincre.

Le combat se déroule en trois phases différentes.

Phase 1 :

Eliminez le boss final de Terminus © Chaîne Youtube de Flapix

Dans un premier temps, il frappera au sol, devant lui. On vous invite à vous mettre derrière les caisses qui se trouvent au coin de la map. Ici, vous serez hors de sa portée.

Il peut en revanche faire apparaître des tentacules. Ceux-ci envoient du poison dans l’arène. Vous pouvez endommager ces tentacules en tirant sur leur point faible qui apparaissent par intermittence.

Le boss possède lui aussi des points faibles : lors de la première phase, vous verrez apparaître des pustules rouges vers la gauche ou la droite. Éliminez-les ! Quand vous aurez enlevé un tiers de sa vie, il disparaîtra et fera place à un grand nombre de zombies et de massacreurs. Faites le ménage pendant un certain temps. Une fois que vous en aurez éliminé suffisamment, vous pourrez ramasser un munitions max. C’est là que la phase 2 commencera.

Phase 2 :

Cachez-vous derrière les caisses pour survivre aux attaques du boss © Chaîne Youtube de Flapix

Si pour cette manche, le Kraken est enflammé, ses attaques ne diffèrent pas de la première phase. Cette fois, il se déplace en revanche à gauche, à droite et au centre de l’arène. Ses points faibles se trouvent sur les tentacules avec lesquelles il frappe. Quand vous aurez suffisamment endommagé celles-ci, concentrez vos efforts sur sa bouche qui représente un autre de ses points faibles.

Comme il y a quelques instants, il repartira une fois que vous aurez réduit sa vie d’un tiers supplémentaire. En son absence, zombie et amalgames apparaîtront en nombre. Aidez-vous de votre injection de mutant pour les éliminer facilement.

Phase 3 :

Une fois la zone dégagée, le boss revient plus fort que jamais. En plus du coup qu’il émet au sol avec ses tentacules, il possède maintenant une attaque qu’il charge avec une aura bleue. Une attaque qui “one-shot”, ni plus ni moins. C’est bien pour cette raison que vous devez à tout prix vous cacher régulièrement derrière les caisses qui se trouvent sur les coins de l’arène.

Le boss devient bleu et plus agressif lors de la dernière phase © Chaîne Youtube de Flapix

Pour cette troisième phase, le boss cassera l’arène en deux, ce qui rendra le passage derrière lui impossible. Pour cette ultime manche, ce ne sont plus sa bouche et les pustules qui sont ses points faibles mais bien ses yeux. Il se peut que des amalgames viennent en plus des zombies… de quoi vous mettre à rude épreuve !

Bien joué, si tout s’est déroulé comme prévu, vous avez éliminé définitivement ce fameux Kraken ! À cet instant, vous aurez le choix de continuer ou non la partie. Si vous avez encore suffisamment d’énergie pour poursuivre, vous vous verrez attribuer des récompenses telles que des cristaux d'éther, des armes et même des armes miracles. Vous obtiendrez également le skin “collectionneuse de trophées” pour Maya et une carte d’agent.

On va pas se mentir, ce secret est particulièrement difficile à réaliser. À l’image de notre boss inconditionnel de COD, nommé Gotaga, cet article pourrait vous aider grandement à percer à jour ce fameux secret, et ainsi vous permettre d’accéder à un stade du jeu particulièrement avancé, sans parler des récompenses à la clé !