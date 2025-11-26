Les meilleures classes d'armes de Call of Duty: Black Ops 7

Vous avez peur de vous lancer sur le mode multi de

Call of Duty : Black Ops 7

et de tomber sur le French Monster ? Sans forcément se faire rosser par

, affronter des joueurs habitués au soft d’Activision depuis des années peut être légèrement intimidant. Heureusement pour vous, on vous a préparé les meilleures classes d’armes (ou builds) pour profiter des armes, gadgets et atouts les plus métas. On ne vous garantit pas de pouvoir utiliser une nuke toutes les cinq parties, mais cela devrait vous aider à vous en rapprocher.