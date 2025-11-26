Les meilleures classes d'armes de Call of Duty: Black Ops 7

Gaming
Vous avez peur de vous lancer sur le mode multi de Call of Duty : Black Ops 7 et de tomber sur le French Monster ? Sans forcément se faire rosser par Gotaga, affronter des joueurs habitués au soft d’Activision depuis des années peut être légèrement intimidant. Heureusement pour vous, on vous a préparé les meilleures classes d’armes (ou builds) pour profiter des armes, gadgets et atouts les plus métas. On ne vous garantit pas de pouvoir utiliser une nuke toutes les cinq parties, mais cela devrait vous aider à vous en rapprocher.
N.B : En fonction des mises à jour, certaines armes pourraient être prochainement nerfées (affaiblies) pour équilibrer le jeu.
Retrouvez ci-dessous le dernier live de Gotaga sur Call of Duty: Black Ops 7 :
01
M15 MOD 0
Accessoires :
Arme secondaire :
Joker :
Amélioration de combat :
Tactique :
Mortel :
Atouts :
Spécialité :
On commence ce top avec la M15 qui est tout simplement le fusil d’assaut de départ. Cette année, tout le monde est sur un pied d’égalité et peut donc profiter d’une arme géniale sans avoir à atteindre le niveau 52.
Avec Combattant artilleur, on peut transformer notre superbe outil de travail en machine de guerre surpuissante. Poids plume et Pillard permettent de profiter pleinement de l’omni mouvement et de nos frags pour garder un bon stock de munitions (et récupérer notre stimulant). Et en bonus : Maniaque offre la possibilité d’enchaîner les killstreaks (séries d’éliminations).
02
Ryden 45k
Accessoires :
Arme secondaire :
Joker :
Amélioration de combat :
Tactique :
Mortel :
Atouts :
Spécialité :
On passe aux SMG avec la Ryden 45K. Une nouvelle fois, l’arme est disponible dès que vous lancerez le jeu, alors profitez-en. Ici, on est là pour faire du run and gun pur et dur à courte portée. Dextérité permet de viser pendant les sauts muraux et les glissades, Poids plume vient renforcer encore notre mobilité, et Assassin nous pousse à traquer les joueurs adverses en pleine killstreak pour gratter plus de points.
Globalement, c’est la classe d’arme qui ressemble fort à l’un des builds de Gotaga sur Modern Warfare III.
03
Ak-27
Accessoires :
Arme secondaire :
Joker :
Amélioration de combat :
Tactique :
Mortel :
Atouts :
Spécialité :
À l'heure actuelle, l’Ak-27 est considérée par la communauté comme le deuxième meilleur fusil d’assaut du jeu. Pour en tirer pleinement parti, voici la classe d’arme associée. Une nouvelle fois, on se tourne vers Combattant artilleur pour faire des ravages dans les rangs ennemis.
En termes de gameplay, on applique les mêmes principes que pour le M15 MOD 0. La grosse différence est le feeling de l’arme. En troisième option, vous pouvez tester ce build avec le X9 Maverick une fois au niveau 28.
04
Dravec 45
Accessoires :
Arme secondaire :
Joker :
Amélioration de combat :
Tactique :
Mortel :
Atouts :
Spécialité :
La Dravec, c’est tout simplement la meilleure SMG du jeu, elle se devait donc de figurer dans ce guide. Cette fois-ci, on opte pour des atouts bleus et Camouflage actif en misant sur la furtivité et la science du positionnement pour prendre les adversaires à revers.
Si vous aimez faire sursauter vos adversaires, ils auront plus de mal à vous entendre avec Ninja, Fantôme vous rendra indétectable sur les drones ennemis, et Sang froid vous fera disparaître des systèmes de ciblage IA et des lunettes thermique.
05
Warden 308
Accessoires :
Arme secondaire :
Accessoires :
Joker :
Amélioration de combat :
Tactique :
Mortel :
Atouts :
Spécialité :
Changement d’ambiance avec la Warden 308, une carabine qui fait excessivement mal. Et si vous avez peur de manquer de puissance de feu, on la conjugue à la Ryden en arme secondaire grâce au joker Surarmement. Longue, moyenne et courte portée ? Pas de problème.
Avec Fantôme et Sang froid, on navigue entre furtivité et puissance de frappe en toutes circonstances. En plus : l’atout Réflexe permet de profiter pleinement de la Ryden en arme secondaire.
Avec ces 5 classes d’armes custom prêtes à l’emploi, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas imiter les performances de Gotaga sur le FPS d’Activision. Si vous n’y arrivez toujours pas, on vous conseille tout de même un : “C’est la faute de mes coéquipiers” toujours savoureux.