Call of Duty Mobile : 9 conseils pour les débutants

Vous trouverez ci-dessous les 9 meilleurs conseils si vous débutez à Call of Duty Mobile. Grâce à eux, vous devriez vous améliorer rapidement et tenir la cadence face aux joueurs plus expérimentés.

Jouer, jouer, jouer

La clé consiste à viser rapidement et avec précision. Et le meilleur endroit pour s’entraîner est le stand de tir. Vous pouvez y tirer sur des cibles au lieu de partir directement au combat. Une fois que vous maîtrisez les commandes tactiles, vous êtes prêt à passer à l’action. Mais avant d’affronter des adversaires en chair et en os, il est conseillé de défier l’IA.

Entraînez-vous d’abord contre des bots dans Call of Duty Mobile. © Activision Publishing, Inc.

La commande idéale

De nombreux joueurs détestent les écrans tactiles. Sachez que vous pouvez jouer à CoD Mobile à l’aide d’une manette de jeu que vous pouvez appairer à votre smartphone ou à votre tablette. Vous aurez ainsi l’impression de jouer sur une console.

Si vous choisissez de jouer avec l’écran tactile, vous pouvez adapter et déplacer les différentes commandes comme bon vous semble. De nombreux experts ne jurent que par la « griffe à 6 doigts » (voir vidéo ci-dessus) dont les commandes sont conçues pour être utilisées avec six doigts. Vous pouvez bien sûr aussi développer une variante qui vous plaît et qui vous permet d’atteindre le plus rapidement possible les nombreux petits boutons pour activer les grenades, le rechargement et les autres fonctionnalités.

Toujours rester en mouvement

Quand vous n’êtes pas en train de vous dissimuler, restez toujours en mouvement. Si un ennemi vous a dans son viseur, rendez-lui la tâche aussi difficile que possible en utilisant des esquives et des sauts. Efforcez-vous de toujours garder votre cible en ligne de mire. Cela demande un peu d’entraînement, mais peut vous sauver la mise dans les situations périlleuses. Si votre arme est vide, sortez votre deuxième arme ou mettez-vous à l’abri.

À force de toujours rester en mouvement, l’athlète Red Bull Gotaga est devenu au fil des années l’un des streamers COD les plus célèbres au monde. Pour en savoir plus sur le Français, cliquez ici.

La bonne arme

Dans un jeu de tir comme Call of Duty Mobile, l’arme joue naturellement un rôle fondamental. Sans surprise, le jeu propose d’innombrables armes qui se débloquent au fur et à mesure. Il est important de toujours partir au combat avec la meilleure arme possible en fonction de votre style de jeu préféré. Par conséquent, vérifiez régulièrement les tier lists pertinentes.

Les fusils d’assaut comme le DR-H constituent un bon choix pour les combats de moyenne portée, tandis que les mitraillettes et les fusils de chasse sont plus adaptés au combat rapproché. Si vous aimez guetter vos ennemis à distance, un fusil de sniper comme le Locus est le choix idéal.

CoD Mobile propose un grand choix d’armes. © Activision Publishing, Inc.

Les bons atouts

Les atouts jouent un rôle clé. Ces capacités secrètes et équipements bonus doivent également correspondre à votre style de jeu et vous aider au maximum. Par conséquent, prenez le temps d’analyser votre jeu et de voir quels atouts vous aident le plus dans quelles situations.

Les atouts particulièrement populaires sont Récupération rapide qui accélère votre régénération de PV de 35 %, et Régénération rapide qui vous régénère plus rapidement quand vous affronter des ennemis avec des armes à feu, au corps à corps et à la hache de guerre. Vous disposez également de l’atout Silence de mort pour vous déplacer en silence et du Fantôme qui vous protège des drones ennemis.

Connaître son environnement

Le nombre de maps dans CoD Mobile ne cesse d’augmenter. Il est donc d’autant plus important que vous les connaissiez comme votre poche. C’est le seul moyen de vous déplacer à l’aveugle et d’en tirer profit au maximum. Mémorisez les coins des campeurs pour ne pas tomber dans une embuscade.

Apprenez par cœur les plans de Call of Duty Mobile. © Activision Publishing, Inc.

La KillCam donne de précieux conseils

Si un ennemi vous a tué, la KillCam qui apparaît jusqu’à la résurrection peut vous donner de précieux indices. Regardez la scène de votre mort virtuelle en replay du point de vue de votre adversaire et apprenez de vos erreurs et des meilleurs joueurs.

Collecter des bonus

Le jeu vous offre régulièrement des bonus, notamment si vous vous connectez tous les jours. Collectez tout ce que le jeu vous offre. Ainsi, vous obtiendrez non seulement de nouvelles armes, mais aussi de précieux équipements et autres récompenses.

Une bonne visibilité

Dans un jeu de tir comme CoD Mobile, il est bien sûr important de voir l’ennemi avant d’être vu. Outre un bon camouflage ou une bonne cachette, le réglage de la luminosité du smartphone peut également avoir son importance. Augmentez-la suffisamment et désactivez des éléments comme son réglage automatique et le mode nuit pour obtenir la meilleure vue possible lorsque vous jouez. Si votre smartphone dispose d’un mode jeu spécial, pensez à l’activer avant de jouer.