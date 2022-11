Les meilleurs conseils pour Call of Duty: Modern Warfare 2

Il est difficile de résister au gameplay rapide et vif d'un Call of Duty. Il est également idéal pour les joueurs occasionnels. Vous sautez dans un match, vous vous amusez quelques fois et vous partez. Ce n'est pas différent dans Modern Warfare 2. Afin que tu soies bien préparé pour tes premiers tours, nous avons quelques conseils pour toi !

Il est difficile de résister au gameplay rapide et vif d'un Call of Duty. Il est également idéal pour les joueurs occasionnels. Vous sautez dans un match, vous vous amusez quelques fois et vous partez. Ce n'est pas différent dans Modern Warfare 2. Afin que tu soies bien préparé pour tes premiers tours, nous avons quelques conseils pour toi !

Depuis le reboot du premier Modern Warfare, les ennemis ne sont plus affichés sur la mini-carte lors du tir avec une arme. C'est pourquoi il est encore plus important que vous écoutiez . La conception sonore de Modern Warfare 2 est incroyablement bonne. Par exemple, il est très facile d'entendre les pas de l'ennemi. Mais avec un casque en particulier, il est également facile d'estimer la distance et la direction des sources de bruit.

Si tu décides de jouer à des modes de jeu moins axés sur la collecte de kills et plus sur la réalisation d'objectifs, tels que la conservation de points, il est logique de changer votre série de kills en scorestreaks. Tu peux le faire en appuyant simplement sur un bouton dans l'écran où tu peux personnaliser les séquences que tu as avec toi. En bas à gauche, vous pouvez voir le bouton pour effectuer ce changement. Les scorestreaks sont plus faciles à compléter que les combos de kill purs dans la plupart des modes.

Surtout au début, lorsque tu ne sais pas encore comment les cartes individuelles sont structurées, où se trouvent les points chauds et quelles zones tu devrais éventuellement éviter, le moyen le plus simple est de te déplacer le long du bord de la carte. Faites de cette tactique quelque chose de plus récurent.

