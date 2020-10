Les Battle Pass sont monnaie courante dans les jeux de tir de nos jours . Chaque titre a sa propre version du battle pass - et certains n’offrent de récompenses qu’à ceux qui ont payé la version premium bien sûr - mais ce système est un bon ajout pour quiconque veut un challenge supplémentaire.

Le souci de ce modèle cependant est que si vous ne jouiez pas dès la sortie ou n’aviez pas pris le battle pass directement, il peut y avoir beaucoup d’armes stylées et de skins que vous avez loupé et alors que la saison progresse, l’opportunité de récupérer votre arme parfaite peut disparaître.

Entre alors Call of Duty : Modern Warfare . Bien que son battle pass soit saisonnier, vous pouvez toujours débloquer une bonne partie des armes les plus en vogue du jeu même lorsque vous avez raté leur première apparition. Et non, ça ne vous coûtera absolument rien. Promis.

Saison 1: Holger-26

Le Holger de Modern Warfare © Activision

Description : cette mitrailleuse légère polyvalente entièrement automatique de 5,56mm est une arme hybride se situant entre la mitraillette légère et le fusil d’assaut. Développée par Forge Tac, elle est idéale pour la classe Gunsmith et son design modulaire peut être configuré avec une large variété d’objets, rendant cette arme efficace pour n’importe quelle opération.

Challenge: tuer 2 adversaires avec des tirs à longue distance en utilisant une mitraillette légère sur 25 parties différentes

Pour la débloquer après le battle pass, vous devez réussir à tuer deux adversaires à longue distance avec une mitraillette légère dans 25 parties différentes. Bien qu’il n’est pas difficile, ce défi peut être assez long à réaliser, mais vous aurez plus de chance de le faire si vous jouez sur une grande carte comme le Pont de l'Euphrate.

Saison 1: RAM-7

Le RAM-7 dans Modern Warfare © Activision

Description : comme le Holger-26, le RAM-7 est un autre hybride entre le fusil d’assaut et la mitraillette. Fusil d’assaut bullpop entièrement automatique de 5,56mm, il a été créé par XRK pour dominer les engagements en combat rapproché. Dispose d’une lunette de précision Cronen optionnel. Le RAM-7 est le fusil idéal pour les agents agressifs et déterminés.

Challenge: réaliser 2 heashots en utilisant des fusils d’assaut dans 25 parties différentes.

Ce défi est plutôt clair, n’est-ce pas ? Nous savons tous que les tirs à la tête sont efficaces quoi qu’il arrive, et puisque ce défi n’a aucune condition sur la distance, ce fusil devrait se débloquer assez rapidement.

Saison 2: Grau 5.56

Grau up © Activision

Description : cette arme 5.56 est légère et facilement manoeuvrable, et couvre une excellente distance. Sa précision et ses recharges lui offrent un potentiel remarquable.

Challenge: tuer 5 personnes en une minute en utilisant des fusils d’assaut dans 25 parties différentes.

Puisque ce défi est l’un des plus difficiles - particulièrement sur Warzone - vous pourriez avoir un peu plus de chance en mode Rumble. Sa plus petite taille fait que vous aurez plus de chance de rencontrer des groupes de joueurs plutôt qu’un seul petit fantassin, et sans armure, il est plus facile d’éliminer à la chaîne. Si la playlist Shipment 24/7 est disponible, foncez !

Saison 2: Striker 45

Le Striker 45 © Activision

Description : le Striker 45 offre des munitions de 25 balles de .45. Le peu de balles est compensé par la précision et la stabilité de cette arme même à longue distance, tandis qu’un chargeur de 45 balles peut vous permettre de changer complètement de style de jeu. Testez pour trouver votre meilleure configuration.

Challenge: tuer 2 joueurs en glissant sur 15 parties différentes.

Il est déjà difficile de contrôler son personnage sur une glissade, alors tuer des joueurs en même temps… Mais ce défi doit être rempli pour récupérer le Striker 45. Encore une fois, les joueurs de Warzone risquent d’y passer un peu plus de temps, mais ce n’est pas impossible. Là encore, la playlist Shipment 24/7 peut faciliter les choses.

Saison 3: Renetti

Le Renetti © Activision

Description : le Renetti est un pistolet 9mm semi automatique bien équilibré. Il excelle dans les combats rapprochés et offre des capacités Gunsmith unique à la classe des pistolets qui lui permettent de développer de nombreuses stratégies.

Challenge: réaliser 2 tirs à la tête au pistolet dans 15 parties différentes.

Les pistolets ne plaisent pas à tout le monde, mais si vous en utilisez un rapide et mortel, vous pourriez être surpris d’à quelle vitesse vous pouvez enchaîner les kills pour ce défi en utilisant une arme légère et facilement manœuvrable.

Saison 3: SKS

Le SKS © Activision

Description : ce fusil soviétique agile et puissant se concentre sur sa polyvalence plutôt que sa précision, et fait preuve d’une plus grande cadence de tir que n’importe quelle autre arme dans sa classe. Un tir bien placé peut mettre fin à n’importe quel affrontement. Ce DMR classique a vu bien des batailles, et sa configuration gunsmith reflète son histoire.

Challenge: réaliser 2 tirs à la tête longue distance en utilisant un sniper ou un fusil d’élite sur 15 parties différentes.

Plus la carte est grande et mieux ce challenge sera rempli. Encore une fois, Warzone n’est pas le meilleur mode pour le réaliser, mais ce n’est pas impossible. Soyez simplement patient et aussi précis que vous pouvez l’être sur ces tirs à la tête.

Saison 4: Fennec

Le Fennec © Activision

Description : une mitraillette automatique agressive avec un recul très doux et une grande cadence de tir, exceptionnelle pour nettoyer rapidement une salle ou tenir l’assaut au front

Challenge: tuer 5 joueurs en utilisant une mitraillette équipée de l’optique Solozero Mini Reflex et la poignée Ranger dans 10 parties différentes.

Il s’agit probablement d’un des défis les plus difficiles à réaliser sur Warzone. Dans l’idéal, vous devriez explorer les autres modes de Modern Warfare comme Shoot the Ship 24/7 qui propose des combats rapprochés (si vous ne possédez pas le jeu, gardez un œil sur les weekend free to play qui offre périodiquement des petites sessions de test pour tous les modes). Et cela va sans dire, n’oubliez pas d’équiper l’optique et la poignée avant de vous lancer.

Saison 4: AMAX

L'AMAX © Activision

Description : ce fusil d’assaut automatique léger est compact et puissant. Créé exclusivement pour les militaires, ce fusil est mortel en combat à mi-distance et peut facilement être configuré pour de nombreuses tactiques.

Challenge: réaliser 3 éliminations au corps à corps en frappant avec la crosse d’un fusil d’assaut (ne prenez pas de couteau) sur 10 parties différentes.

Encore une fois, une carte resserrée et un mode comme Shoot the Ship 24/7 sont le mieux ici, mais si vous jouez à Warzone, soyez sûr d’avoir votre fusil d’assaut favori et vos statistiques de mobilité poussées au maximum. Allez au corps à corps et n’ayez pas peur de vous salir les mains - ça paye.

Saison 5: ISO SMG

Le ISO SMG © Activision

Description : une mitraillette de 9mm avec une cadence de tir très rapide. Cette arme fiable et légère est conçue pour contrôler le terrain au corps à corps.

Challenge: nous ne le connaissons pas encore.

Saison 5: AN-94

l'AN-94 © Activision

Description : un fusil d’assaut russe novateur disposant d’une capacité d’hyperburst unique. Le premier tir envoie 2 balles rapides avant même que le recul ne se ressente, créant un petit groupe à lourds dégâts. Ce mécanisme est géré par un chargeur incliné, et un compresseur sur réservoir se charge de contrôler le recul.

Challenge: tuer 2 joueurs sans utiliser la visée avec un fusil d’assaut sur 7 parties différentes.

Probablement l’un des défis les plus faciles à réaliser. Foncez tête baissée dans le combat, retenez-vous de viser, et vous pourrez débloquer tout cela rapidement.