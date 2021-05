Reine de la boue : Camille Balanche se projette en 2021

Ce fut sans aucun doute la saison la plus folle et la plus difficile de toute l’histoire de la Coupe du monde UCI. Mais 2020 et ses nombreuses restrictions, ses incertitudes pesantes et sa cadence effrénée sont à présent derrière nous. Et même si 2021 n’est pas tout à fait synonyme de retour à la normale, l’attente des athlètes est immense. C’est le cas de

Je reçois clairement plus d’attention de la part des médias, plus d’interviews, de sollicitations. Ça m’a demandé un certain temps d’adaptation. J’ai sûrement gagné aussi plus de fans, mais ça, c’est plutôt cool évidemment. Sinon, peu de choses ont changé. Je m’entraîne comme avant, avec les mêmes objectifs en ligne de mire.

Je reçois clairement plus d’attention de la part des médias, plus d’interviews, de sollicitations. Ça m’a demandé un certain temps d’adaptation. J’ai sûrement gagné aussi plus de fans, mais ça, c’est plutôt cool évidemment. Sinon, peu de choses ont changé. Je m’entraîne comme avant, avec les mêmes objectifs en ligne de mire.

Je reçois clairement plus d’attention de la part des médias, plus d’interviews, de sollicitations. Ça m’a demandé un certain temps d’adaptation. J’ai sûrement gagné aussi plus de fans, mais ça, c’est plutôt cool évidemment. Sinon, peu de choses ont changé. Je m’entraîne comme avant, avec les mêmes objectifs en ligne de mire.

C’était une saison très difficile ! On s’est entraînées encore et encore, sans même savoir si les courses auraient lieu. Ce n’était pas simple de rester motivée. Et puis toutes les courses se sont finalement enchaînées sans répit – c’était épuisant. J’ai bien sûr été extrêmement heureuse d’avoir gagné, mais je me suis bien vite retrouvée exténuée, mentalement comme physiquement. Mon cerveau n’a pas eu le temps de réaliser cette victoire, parce qu’il a dû se concentrer dès le lendemain sur Maribor. Sur le plan physique, cette cadence m’a vidée de toute mon énergie. J’ai fini la saison en mode survie.

C’était une saison très difficile ! On s’est entraînées encore et encore, sans même savoir si les courses auraient lieu. Ce n’était pas simple de rester motivée. Et puis toutes les courses se sont finalement enchaînées sans répit – c’était épuisant. J’ai bien sûr été extrêmement heureuse d’avoir gagné, mais je me suis bien vite retrouvée exténuée, mentalement comme physiquement. Mon cerveau n’a pas eu le temps de réaliser cette victoire, parce qu’il a dû se concentrer dès le lendemain sur Maribor. Sur le plan physique, cette cadence m’a vidée de toute mon énergie. J’ai fini la saison en mode survie.

C’était une saison très difficile ! On s’est entraînées encore et encore, sans même savoir si les courses auraient lieu. Ce n’était pas simple de rester motivée. Et puis toutes les courses se sont finalement enchaînées sans répit – c’était épuisant. J’ai bien sûr été extrêmement heureuse d’avoir gagné, mais je me suis bien vite retrouvée exténuée, mentalement comme physiquement. Mon cerveau n’a pas eu le temps de réaliser cette victoire, parce qu’il a dû se concentrer dès le lendemain sur Maribor. Sur le plan physique, cette cadence m’a vidée de toute mon énergie. J’ai fini la saison en mode survie.

Oui, j’ai fait quelques changements. Le plus important concerne mon coach : Nick Walser, qui était déjà responsable des entraînements vélo, se charge désormais aussi de mes entraînements physiques. Il a une approche différente de mon coach précédent. Je me concentre davantage sur l’endurance et sur tout ce qui touche au High Intensity Training. On a vraiment travaillé de manière intensive. Je suis impatiente de voir l’influence que ça aura sur mes courses.

Oui, j’ai fait quelques changements. Le plus important concerne mon coach : Nick Walser, qui était déjà responsable des entraînements vélo, se charge désormais aussi de mes entraînements physiques. Il a une approche différente de mon coach précédent. Je me concentre davantage sur l’endurance et sur tout ce qui touche au High Intensity Training. On a vraiment travaillé de manière intensive. Je suis impatiente de voir l’influence que ça aura sur mes courses.

Oui, j’ai fait quelques changements. Le plus important concerne mon coach : Nick Walser, qui était déjà responsable des entraînements vélo, se charge désormais aussi de mes entraînements physiques. Il a une approche différente de mon coach précédent. Je me concentre davantage sur l’endurance et sur tout ce qui touche au High Intensity Training. On a vraiment travaillé de manière intensive. Je suis impatiente de voir l’influence que ça aura sur mes courses.