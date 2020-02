Leur seule monnaie était des canettes de Red Bull. Tout cela a commencé par une vidéo de candidature, avec laquelle les garçons se sont qualifiés pour l'aventure de leur vie. Les GVA Bulls prêtent conseils aux équipes de la prochaine edition de l’événement en expliquant les clés du succès dans la creation d’une telle vidéo.

Team Up. Now.

Trouve-toi 2 bon potes avec qui tu t’entends bien. Pas forcément 2 meilleures amis mais des personnes avec qui tu ne risques pas de te prendre la tête pendant 7 jours. C’est dommage de gâcher une si belle expérience juste parce que tu t’entends pas bien avec une personne.

You only Red Bull Can You Make It? once

Oublie l’uni, oublie le travail que tu devras rattraper, oublie toutes tes peurs. C’est une expérience unique et incroyable ! Comme Francisco dit souvent : « l’occasion, il faut la saisir maintenant, tant qu’on peut. Parce qu’il n’y aura plus de prochaine fois. » Donc fonce et inscris-toi!

Show the jury what you’ve got

Le plus important est de comprendre ce que le jury attend de toi dans la vidéo. Le jury demande une vidéo de présentation de chaque équipe pour lesquelles, il déterminera celles qui représenteront la suisse. La clé est de créer une vidéo fun et dynamique qui montre votre potentiel, pas simplement une vidéo qui renseigne votre nom, prénom et âge.

Die GVA Bulls auf dem Weg nach Berlin © Red Bull

Stand out!

Dans la réalisation de la vidéo, l’humour et la créativité du scénario sont de mises mais le plus important est le fil conducteur : Red Bull. Glissez subtilement des éléments Red Bull tout au long de la vidéo, est crucial pour bien montrer que vous êtes les plus aptes à être ambassadeur de Red Bull lors de cette aventure en Europe.

Think outside the box

Ce qui a vraiment marché pour nous, c’est qu’on a fait une vidéo drôle et pas conventionnel. On a essayé de créer une histoire à travers le Red Bull et on a montré qu’on voulait y participer à 10’000%. Essayez de « think outside the box ».