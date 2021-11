La carrière de Danitsa en 15 morceaux

« REALIZE WHAT YOU REALLY REALLY WANT ! »

Septième et dernière piste de son second EP « Breakfast », le titre « Realize » démontre toute l’aisance de Danitsa pour s’accaparer une instru, aussi groovy soit-elle. À noter que le producteur de la track s’avère être un certain Darryl Zeuja, fer de lance du crew 1995 et fondateur du label indé Jihelcee Records. Ajoutons à cela un visuel clippé à Londres et on obtient un bon condensé de chill en l’espace de trois minutes.

