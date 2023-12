The Art of Beatmaking : Comment Cello a crée « Enfant Compliqué » de Larry

« Quand j’étais encore DJ, je faisais un peu de graffiti à côté. Je cherchais un lettrage et c’est comme ça que j’ai trouvé le blaze de Cello. » Après avoir fait ses armes dans le DJing pour épauler ses potes qui rappaient, le natif de Gland a fini par goûter aux joies de la production, désireux d’élargir son champ de possibilités : « À force de poser sur des Faces B, il fallait qu’on possède nos propres prods, c’est là que j’ai décidé de composer. » En possession d’une Yamaha Groove Box rs7000 (appareil quasi introuvable à l’époque), Cello commence alors à taper quelques instrus. Son tout premier placement, il le doit à un ami DJ qui a convaincu le rappeur américain Havoc, moitié de Mobb Deep, de figurer sur une mixtape indé, et ainsi poser sur sa prod ! Un véritable honneur, tant le suisse a fortement été influencé par la scène new-yorkaise, avec Preemo comme source d’inspiration majeure : « Il est vrai que DJ Premier m’a vraiment matrixé à tous les niveaux, que ce soit la production, le mix, les scratchs etc…Depuis, je trouve que le beatmaking a beaucoup évolué avec un fort niveau de compétence. Dans n’importe quel pays et de n’importe quel âge, tu peux trouver des producteurs dont les instrus sont super solides. » Après s’être connecté avec le label français CasaOne Records au début des années 2010, Cello débute alors sa collaboration avec quelques pointures hip-hop : Grödash, Mokless’ ou encore Nakk Mendosa pour ne citer qu’eux, ce dernier lui offrant un gain de visibilité conséquent avec le titre « Invincible » ainsi que son remix deux ans plus tard.

